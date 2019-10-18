مباحث الجيزة تكشف غموض سرقة مساكن الحي الراقي

١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

سرقة منزل -تعبيرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات، وفق إستراتيجية وخطة الوزارة الموضوعة بمعرفة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، قيام 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدوائر أقسام شرطة العجوزة وإمبابة بالجيزة وروض الفرج بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب.

جهود البحث والتحري التي قادها اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن عناصر التشكيل العصابي يتخذون من دائرتى قسمي شرطة العجوزة والدقي مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد

جهود البحث والتحري التي قادها اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن عناصر التشكيل العصابي يتخذون من دائرتى قسمي شرطة العجوزة والدقي مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أسفر أحدها عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.



أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أقر المتهمون بارتكاب 13 حادث سرقة بنفس الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات، وهى عبارة عن (مشغولات ذهبية، أجهزة كهربائية، هواتف محمولة) لدى عملائهم وإنفاقهم المبالغ المالية حصيلة نشاطهم الإجرامى على متطلباتهم الشخصية.



