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جل الصبار والكركم للتخلص من «الركب» الداكنة

يُقال دائمًا إن جل الصبار له فاعلية كبيرة في مجال التجميل، على سبيل المثال يرطب البشرة بشكل كبير، كما أنه يعالج حروق الشمس، لذا يجب استخدام جل الصبار على البشرة الحساسة
تحرير:إسراء سليمان ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
الركبة الداكنة
الركبة الداكنة
الاهتمام بالبشرة من الأمور المهمة في جميع فصول السنة، وخاصة فصل الشتاء، حيث تميل إلى الجفاف دائمًا، مما يؤدي إلى استخدام المرطبات، التي تعطي حيوية ونضارة كبيرة للجلد، على الجانب الآخر، يتغير لون بعض من أجزاء الجسم، مثل الركبتين، يصبح لونهما داكنًا، نتيجة بعض العادات السيئة التي نقوم بها، أو تعود إلى قلة شرب المياه، أو حالات مرضية، مثل نقص في المعادن والفيتامينات، وللتخلص من اللون الداكن، يمكنك تطبيق جل الصبار على الأجزاء الداكنة، نقلا عن "healthline".
تحدث الركبة الداكنة نتيجة بعض العوامل، على سبيل المثال الجلوس بانتظام على ركبتيك يجعلها داكنة تدريجيًّا، على الجانب، يرجع ذلك إلى فرط التصبغ، وتحدث عندما يحتوي الجلد على الميلانين الزائد، فالميلانين هو الصبغة التي تعطي لونا لبشرتنا، في حين أن الركبة الداكنة غير ضارة، فإن بعض الناس يرغبون في تفتيحها
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حبوب-البشرة

«بثور حول الفم».. ما تقوله مشكلات بشرتك حول صحتك

الكثير من الفتيات لديهن بشرة سيئة للغاية، ولكن في كثير من الأحيان تلك العيوب أو المشكلات التي تظهر على البشرة تكون انعكاسا لصحة الجسم. يكشف تيم جولوكي، اختصاصي الأمراض الجلدية، أن بعض مشكلات الجلد يمكن أن تكون ناتجة عن مشكلات عقلية وجسدية؛ فعلى سبيل المثال، الإجهاد يظهر الحبوب حول الفم، وفي الوقت الذي تصابين فيه باضطرابات الهرمونات قد يظهر حب الشباب حول خط الفك على عنقك. وكل فتاة بحاجة إلى تحديد ما يسبب مشكلات البشرة من أجل التخلص منها نهائيا وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
طريقة-غسل-الشعر-الصحيحة

الفاتر أو الدافئ.. كيف تغسلين شعرك؟

العناية بالشعر من الأمور التي يجب الحصول على آراء الخبراء فيها؛ وذلك لأن كل فتاة تحمل نوعَ شعر مختلفا عن الأخريات، وكل نوع يحتاج إلى عناية خاصة. وفي كثير من الأحيان تتبع العديد من الفتيات نهج غسل الشعر بشكل يومي، وهذا الأمر خاطئ تماما، كما أجاب مصفف الشعر عن أكثر الأسئلة التي تطرح حول الشامبو والبلسم وغسيل الشعر في مقطع فيديو على "يوتيوب"، وكان السؤال الأكثر انتشارا عن درجة الحرارة المناسبة عند الاستحمام، وحركات اليد الأفضل عند الغسيل، وكم مرة يجب غسل الشعر.
اللوز-يحافظ-على-صحة-العظام-والأسنان-لكن-بيتخن

دراسة: اللوز علاج سحري لمكافحة تجاعيد الوجه

تحب المرأة أن تتمتع بمظهر لائق دائمًا، بدايةً من بشرة نضرة وحيوية إلى جسم رشيق، ومن أكثر المشكلات الصحية التي تزعجها ظهور التجاعيد في أماكن متفرقة من الجسم، خاصة في الوجه، وعند البحث عن علاج فعال وسريع، وضحت دراسة حديثة أن استهلاك اللوز بشكل يومي يساعد في التخلص من التجاعيد، إضافة إلى أنه يعيد مرونة الجلد، ويجدد الخلايا؛ لذا يتم استخدامه في كثير من مستحضرات التجميل، كما أن تدليك الجسم بزيت اللوز يعمل على التخفيف من جفاف الجلد، نقلًا عن "times of india".
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