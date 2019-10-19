جل الصبار والكركم للتخلص من «الركب» الداكنة

يُقال دائمًا إن جل الصبار له فاعلية كبيرة في مجال التجميل، على سبيل المثال يرطب البشرة بشكل كبير، كما أنه يعالج حروق الشمس، لذا يجب استخدام جل الصبار على البشرة الحساسة
الاهتمام بالبشرة من الأمور المهمة في جميع فصول السنة، وخاصة فصل الشتاء، حيث تميل إلى الجفاف دائمًا، مما يؤدي إلى استخدام المرطبات، التي تعطي حيوية ونضارة كبيرة للجلد، على الجانب الآخر، يتغير لون بعض من أجزاء الجسم، مثل الركبتين، يصبح لونهما داكنًا، نتيجة بعض العادات السيئة التي نقوم بها، أو تعود إلى قلة شرب المياه، أو حالات مرضية، مثل نقص في المعادن والفيتامينات، وللتخلص من اللون الداكن، يمكنك تطبيق جل الصبار على الأجزاء الداكنة، نقلا عن "healthline".
تحدث الركبة الداكنة نتيجة بعض العوامل، على سبيل المثال الجلوس بانتظام على ركبتيك يجعلها داكنة تدريجيًّا، على الجانب، يرجع ذلك إلى فرط التصبغ، وتحدث عندما يحتوي الجلد على الميلانين الزائد، فالميلانين هو الصبغة التي تعطي لونا لبشرتنا، في حين أن الركبة الداكنة غير ضارة، فإن بعض الناس يرغبون في تفتيحها
تحدث الركبة الداكنة نتيجة بعض العوامل، على سبيل المثال الجلوس بانتظام على ركبتيك يجعلها داكنة تدريجيًّا، على الجانب، يرجع ذلك إلى فرط التصبغ، وتحدث عندما يحتوي الجلد على الميلانين الزائد، فالميلانين هو الصبغة التي تعطي لونا لبشرتنا، في حين أن الركبة الداكنة غير ضارة، فإن بعض الناس يرغبون في تفتيحها لتتناسب مع الجلد الموجود في بقية الجسم.
لماذا تكون البشرة داكنة في منطقتي الركبة والمرفق؟
الجلد الداكن على الركبتين والمرفقين من الحالات الشائعة، وتزعج العديد من الأشخاص، وتسبب لهم إحراجا، بجانب الإفراط في إنتاج الميلانين، توجد بعض الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى البشرة الداكنة، على سبيل المثال:
تراكم خلايا الجلد الميتة
الاحتكاك
التعرض للشمس
بعض الحالات الجلدية مثل الأكزيما
فرط تصبغ بعد الالتهابات
في بعض الحالات، يمكن أن يصاحب الجفاف الركبتين الداكنتين، وهذا يزيد من فرط التصبغ، وللحد من ظهورها، يمكنك اتباع العلاجات المنزلية، وما يلي بعض منها:
1- الشاي الأخضر
يعتبر العلاج السحري لكل الحالات المرضية المتعلقة بالبشرة، فهو علاج تفتيح البشرة، ويرجع ذلك إلى وجود مركب فعال "EGCG"، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2015، EGCG يمكن أن يمنع تراكم الميلانين، ومن أجل تطبيقه على الأجزاء الداكنة، يمكنك اتباع ما يلي:
قم بوضع كيس من الشاي الأخضر في كوب واحد من الماء الساخن، وبعد ذلك ضع كرة قطنية في الشاي، وبعد عصرها جيدًا، يمكنك وضعها على ركبتيك، حاول تكرار ذلك مرتين في اليوم، حتى تحصل على نتيجة فعالة.
2- جل الصبار
يُقال دائمًا إن جل الصبار له فاعلية كبيرة في مجال التجميل، على سبيل المثال يرطب البشرة بشكل كبير، كما أنه يعالج حروق الشمس، لذا يجب دائمًا استخدام طبقة من جل الصبار على البشرة الحساسة، لعلاج مثل هذه المشكلات، كما أنه مضاد للأكسدة، ويمنع نمو الباكتيريا الضارة، وبالنسبة للتجاعيد، يساعد على تأخر الشيخوخة، ويزيد من إنتاج الكولاجين، بجانب ذلك، يوجد مركب فعال في الصبار يسمى الألوسين، يعتبر مسئولا بشكل كبير عن تميزه بهذه الفوائد، وفقا لدراسة أجريت عام 2002 للأمراض الجلدية، فإن الألوسين يقلل من فرط التصبغ الناجم عن التعرض لأشعة الشمس.
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لتجربة هذا العلاج:
- ضع ملعقة كبيرة من جل الصبار على ركبتيك.
- قم بالتدليك بلطف، ويجب أن تكون يداك نظيفتين.
- كرر ذلك من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.
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3- الكركم
يستخدم الكركم لتفتيح البشرة، ويعتقد أن الكركمين -باعتباره مكونه الأساسي- مسؤول عن هذا التأثير، في دراسة أجريت عام 2012 في Phytotherapy ResearchTrusted Source، وجد الباحثون أن الكركمين يمنع نشاط بعض من المركبات التي تحفز من إنتاج الميلانين، ولتطبيق الكركم على الوجه، يمكنك اتباع ما يلي:
- يُمزج ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة كبيرة من اللبن أو العسل.
- ضع العجينة على ركبتيك، وانتظر من 10 إلى 15 دقيقة.
- بعد الشطف، يمكن وضع مرطب، وكرر ذلك من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.
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