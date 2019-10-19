جل الصبار والكركم للتخلص من «الركب» الداكنة

يُقال دائمًا إن جل الصبار له فاعلية كبيرة في مجال التجميل، على سبيل المثال يرطب البشرة بشكل كبير، كما أنه يعالج حروق الشمس، لذا يجب استخدام جل الصبار على البشرة الحساسة

تحرير:إسراء سليمان ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

الركبة الداكنة

الاهتمام بالبشرة من الأمور المهمة في جميع فصول السنة، وخاصة فصل الشتاء، حيث تميل إلى الجفاف دائمًا، مما يؤدي إلى استخدام المرطبات، التي تعطي حيوية ونضارة كبيرة للجلد، على الجانب الآخر، يتغير لون بعض من أجزاء الجسم، مثل الركبتين، يصبح لونهما داكنًا، نتيجة بعض العادات السيئة التي نقوم بها، أو تعود إلى قلة شرب المياه، أو حالات مرضية، مثل نقص في المعادن والفيتامينات، وللتخلص من اللون الداكن، يمكنك تطبيق جل الصبار على الأجزاء الداكنة، نقلا عن "healthline".

تحدث الركبة الداكنة نتيجة بعض العوامل، على سبيل المثال الجلوس بانتظام على ركبتيك يجعلها داكنة تدريجيًّا، على الجانب، يرجع ذلك إلى فرط التصبغ، وتحدث عندما يحتوي الجلد على الميلانين الزائد، فالميلانين هو الصبغة التي تعطي لونا لبشرتنا، في حين أن الركبة الداكنة غير ضارة، فإن بعض الناس يرغبون في تفتيحها