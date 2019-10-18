أمن المنافذ يحبط 8 قضايا تهريب بـ438 ألف جنيه

١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

حملة أمنية

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (حديد خردة – ملابس أجنبية الصنع – سجائر - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات – ساعات – ضروس وأسنان صناعية – كاميرات – جهاز قياس ضغط).

وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 438 ألفا و831 جنيها، وتم ضبط 45 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي). وشملت الجهود تنفيذ 218 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 1354 مخالفة

وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 438 ألفا و831 جنيها، وتم ضبط 45 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي).



وشملت الجهود تنفيذ 218 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 1354 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات".



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.



