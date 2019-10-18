جريمة

أمن المنافذ يحبط 8 قضايا تهريب بـ438 ألف جنيه

١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
حملة أمنية
حملة أمنية
واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (حديد خردة – ملابس أجنبية الصنع – سجائر - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات – ساعات – ضروس وأسنان صناعية – كاميرات – جهاز قياس ضغط).
وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 438 ألفا و831 جنيها، وتم ضبط 45 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي). وشملت الجهود تنفيذ 218 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 1354 مخالفة
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جثه

مشاجرة انتهت بقتيل.. كواليس مقتل «زيزو» بدار السلام

خناقة وخلافات انتهت بجريمة قتل في دار السلام، راح ضحيتها شاب تدخل دفاعًا عن شقيقه، فأخرج عاطل سلاحًا ناريًا وأطلق النار على الشاب الذي يدعى «زيزو»، ويعمل بمحل بيع منظفات في شارع رمضان عيد، بمنطقة دار السلام، ليسقط قتيلا في بركة من الدماء. البداية كانت بتلقى المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص تبين مصرع «زيزو»، 28 سنة، على يد عاطل يدعي «محمد. ع»، بسبب خلافات سابقة بين الجاني وشقيق المجني عليه الذي تدخل في الدفاع عن شقيقه.
محمود البنا2

والد «شهيد الشهامة»: قبلت 300 جنيه ورفضت ملايين

مشاعر من الحب وملايين من الدعوات بالرحمة تنهال من كل بقاع الأرض للطالب «محمود البنا»، الذي قتل على يد شاب وثلاثة من أصدقائه دفاعًا عن فتاة بمدينة تلا في محافظة المنوفية، إذ قال والد محمود البنا، المعروف بـ«ضحية الشهامة»، في تصريحاته لـ«لتحرير»: «سعيد بكل الناس إللي عملت عمرة باسم محمود، وربنا يتقبلها منهم، وبالنسبة للتبرعات أنا وقفت الناس إللي كانت تجمع تبرعات، وقولتلهم محدش يجمع جنيه باسم محمود، ومش عايزين فلوس تبرعات وكفاية علينا كمية الحب إللي بشوفها في عيون الناس، وفيه شركات كلمتني عايزين يعملوا أسهم باسم محمود وطبعا شكرتهم على موقفهم ده».
قوات-الشرطة (3)

الداخلية تضبط 157 قضية مخدرات و268 عنصرا إجراميا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكبار مساعديه بتحقيق الوجود الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 48 قطعة سلاح ناري و507 طلقات مختلفة الأعيرة و15 خزينة و230 قطعة سلاح أبيض بحوزة 44 متهما.
سرقة-شقق

مباحث الجيزة تكشف غموض سرقة مساكن الحي الراقي

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات، وفق إستراتيجية وخطة الوزارة الموضوعة بمعرفة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، قيام 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدوائر أقسام شرطة العجوزة وإمبابة بالجيزة وروض الفرج بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنافذ يحبط 5 قضايا تهريب بنصف مليون جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
قطع-أثرية

مأمورية القوصية أنهت حلم عاطل بحوزته 109 قطع أثرية

ظن عاطل أنه على بُعد خطوات من تحقيق ثروة طائلة والانضمام رسميا إلى طبقة الأثرياء من خلال بيعه قطعا أثرية، إلا أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المتعلقة بالآثار، من خلال ضبط متجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسةً بقصد التنقيب عن الآثار، إذ أكدت تحريات مباحث آثار أسيوط حيازة عاطل (45 سنة) بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الاتجار والتربح منها.
قوات-الشرطة (3)

جمعت 43 مليون جنيه.. سقوط مستريحة الاستثمار العقاري بالنزهة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكي من عدد من المواطنين بغرض توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري بالنزهة، وتقدم نحو 12 شخصا ببلاغات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتضررهم من إحدى السيدات، سبق اتهامها فى 15 قضية تبديد وشيكات، وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها.
مكمل-غذائي‎

إحباط تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، من إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية وفيتامينات داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى، وبفحص محتويات الحاوية قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بــ16 مليون جنيه، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة ميناء الإسكندرية بورود معلومات تفيد بقيام إحدى الشركات بمحاولة تهريب مكملات غذائية مخالفة ومحظور دخولها البلاد.
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