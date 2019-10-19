دراسة: السمنة تؤدي إلى تراكم الدهون في الرئتين

نعتقد أن السمنة تؤذي أجزاء الجسم الظاهرية فقط، مثل المفاصل، ولكن في الواقع، الأجهزة الحيوية داخل الجسم وغير المرئية على الإطلاق، هي الأكثر عرضة للتلف
عند الإفراط في تناول الطعام، تكون النتيجة الوصول إلى مرحلة السمنة، وبالتالي تتضاعف المشكلات الصحية؛ على سبيل المثال، أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن ضيق التنفس وعدم القدرة على الحركة ومشكلات المفاصل ما هي إلا نتاج لهذه الحالة المرضية، وآخر ما جاءت به الدراسات أن الدهون تتراكم أيضًا في الرئتين، ما يؤدي إلى مشكلات متعددة في الجهاز الهضمي، مثل الربو؛ ولهذا السبب يجب اتباع نظام غذائي صحي، حتى لا يفسد الجسم كله. وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "daily mail".
أصبحت السمنة من أمراض العصر، وإذا نظر كل شخص إلى الآثار السلبية التي تنتج عنها، سيجد أنه لا بد من الالتزام بنظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، كما يجب الابتعاد عن اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، والوجبات السريعة، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة. وآخر
أصبحت السمنة من أمراض العصر، وإذا نظر كل شخص إلى الآثار السلبية التي تنتج عنها، سيجد أنه لا بد من الالتزام بنظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، كما يجب الابتعاد عن اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، والوجبات السريعة، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة. وآخر ما جاءت به الأبحاث في ما يتعلق بالسمنة، اكتشف العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، تتراكم لديهم بعض الدهون في الرئة، ما يجعل التنفس أكثر صعوبة. إضافة إلى ذلك، وجد الباحثون علاقة بين مشكلات الجهاز التنفسي مثل الربو، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم.
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كما أشارت الأبحاث السابقة إلى وجود ضغط كبير على الرئتين عندما تتراكم الدهون عليهما، ولتوضيح ذلك بشكل عملي، وجدت دراسة أجراها باحثون أستراليون أن الأنسجة الدهنية تسد جدران مجرى الهواء، كما تمنع وصول معدلات عالية من الأكسجين، كما وجد أحد المستشفيات العالمية أن الأنسجة الدهنية الزائدة تعمل على تضخم جدران مجرى الهواء.
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قام العلماء بتحليل 52 رئة، من بينهم 15 شخصًا لم يعانوا مسبقا من الربو، و21 من المصابين بالربو، و16 توفوا بسبب الربو، وبعد ذلك تم فحص الأنسجة لمعرفة الضرر الذي تسببه السمنة، وتمت مقارنة كمية الأنسجة الدهنية بمؤشر كتلة الجسم عند كل شخص، وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين تراكم الأنسجة الدهنية في جدران مجرى الهواء ومؤشر كتلة الجسم للفرد، كما أن هؤلاء الذين عانوا من الربو كان لديهم أيضًا تراكم الدهون في الشرايين.
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قال البروفيسور تيري تروسترز، رئيس الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي: "هذا اكتشاف مهم حول العلاقة بين وزن الجسم وأمراض الجهاز التنفسي، فزيادة الوزن أو السمنة من المحتمل أن تزيد الأعراض سوءًا للأشخاص المصابين بالربو".
كما توجد نسبة كبيرة من البالغين يعانون من السمنة الآن حول العالم، كما أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لا يستجيبون أيضًا للأدوية أو لديهم حالة أخرى تؤدي إلى تفاقم الربو، مثل توقف التنفس فى أثناء النوم.
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الربو هو حالة شائعة ولكن غير قابلة للشفاء، تؤثر فى الأنابيب الصغيرة داخل الرئتين، ويمكن أن تسبب لهم التهابًا أو تورمًا، ما يقيد الشعب الهوائية ويجعل التنفس أكثر صعوبة؛ لذا لا بد من التعامل مع زيادة الوزن بالشكل الصحيح، من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، والتوقف عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والذهاب للطبيب دائمًا من أجل الاطمئنان على الصحة العامة، فنعتقد أن السمنة تؤذي أجزاء الجسم الظاهرية فقط، مثل المفاصل، ولكن في الواقع، الأجهزة الحيوية داخل الجسم وغير المرئية على الإطلاق، هي الأكثر عرضة للتلف، مثل الرئة والشرايين، فبجانب أمراض السمنة، ستجد مضاعفات تحدث لك، أنت في غنى عنها، خاصة إن كنت مصابا بالربو.
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