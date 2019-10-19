دراسة: السمنة تؤدي إلى تراكم الدهون في الرئتين

نعتقد أن السمنة تؤذي أجزاء الجسم الظاهرية فقط، مثل المفاصل، ولكن في الواقع، الأجهزة الحيوية داخل الجسم وغير المرئية على الإطلاق، هي الأكثر عرضة للتلف

تحرير:إسراء سليمان ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

دهون الرئة

عند الإفراط في تناول الطعام، تكون النتيجة الوصول إلى مرحلة السمنة، وبالتالي تتضاعف المشكلات الصحية؛ على سبيل المثال، أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن ضيق التنفس وعدم القدرة على الحركة ومشكلات المفاصل ما هي إلا نتاج لهذه الحالة المرضية، وآخر ما جاءت به الدراسات أن الدهون تتراكم أيضًا في الرئتين، ما يؤدي إلى مشكلات متعددة في الجهاز الهضمي، مثل الربو؛ ولهذا السبب يجب اتباع نظام غذائي صحي، حتى لا يفسد الجسم كله. وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "daily mail".

أصبحت السمنة من أمراض العصر، وإذا نظر كل شخص إلى الآثار السلبية التي تنتج عنها، سيجد أنه لا بد من الالتزام بنظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، كما يجب الابتعاد عن اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، والوجبات السريعة، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة. وآخر