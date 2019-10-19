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دراسة: السمنة تؤدي إلى تراكم الدهون في الرئتين

نعتقد أن السمنة تؤذي أجزاء الجسم الظاهرية فقط، مثل المفاصل، ولكن في الواقع، الأجهزة الحيوية داخل الجسم وغير المرئية على الإطلاق، هي الأكثر عرضة للتلف
تحرير:إسراء سليمان ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
دهون الرئة
دهون الرئة
عند الإفراط في تناول الطعام، تكون النتيجة الوصول إلى مرحلة السمنة، وبالتالي تتضاعف المشكلات الصحية؛ على سبيل المثال، أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن ضيق التنفس وعدم القدرة على الحركة ومشكلات المفاصل ما هي إلا نتاج لهذه الحالة المرضية، وآخر ما جاءت به الدراسات أن الدهون تتراكم أيضًا في الرئتين، ما يؤدي إلى مشكلات متعددة في الجهاز الهضمي، مثل الربو؛ ولهذا السبب يجب اتباع نظام غذائي صحي، حتى لا يفسد الجسم كله. وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "daily mail".
أصبحت السمنة من أمراض العصر، وإذا نظر كل شخص إلى الآثار السلبية التي تنتج عنها، سيجد أنه لا بد من الالتزام بنظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، كما يجب الابتعاد عن اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، والوجبات السريعة، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة. وآخر
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4 أطعمة عالية في الكوليسترول ولكنها صحية

يعد الكوليسترول من الأشياء التي يقلق منها جميع الأشخاص، لأن ارتفاعه يؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وتصلب الشرايين؛ لذا ينصح دائمًا بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، والابتعاد تمامًا عن الدهون المصنعة. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الأطعمة التي ترتفع فيها نسبة الكوليسترول، لكنها صحية بشكل كبير؛ على سبيل المثال: الكبدة والبيض والجبنة، لذا يجب أن تتناول مثل هذه الأطعمة للحفاظ على صحتك، فليس لها آثار جانبية. وذلك نقلا عن موقع "health line".
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الجرعات الزائدة من فيتامين C تؤدي إلى حصوات الكلى

تعد الكلى من أهم أعضاء جسم الإنسان، حيث تقوم بعدة وظائف حيوية؛ على سبيل المثال، تنقية الدم وتطهيره، إضافة إلى الحفاظ على معدلات الماء في الجسم، كما أنها تخلصك من المواد السامة؛ لذا عندما يحدث أي خلل، تتضاعف المشكلات الصحية لدى المريض، وليس ذلك فقط، فإن تكوّن الحصوات داخل الكليتين نتيجة الإفراط في تناول اللحوم المصنعة والأملاح، يؤدي إلى أمراض عديدة، إذا لم تُعالج؛ لذا يجب اتباع بعض الطرق البسيطة المنزلية، لكي تقوم الكلى بوظائفها. وذلك نقلا عن "health line".
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الكحة الجافة مزعجة.. تخلص منها بشاي الزعتر

الكحة أو السعال هي أحد الأعراض الشائعة لنزلات البرد، وربما تزداد حدتها بشكل كبير إذا لم تعالج على الفور، وفي مثل هذه الحالات، يفضل الابتعاد عن العقاقير الطبية تمامًا، والاتجاه إلى العلاجات المنزلية الطبيعية؛ فعلى سبيل المثال، العسل يعد علاجا فعالا لمثل هذه الحالات، كما أنه موصى به من قبَل منظمة الصحة العالمية، لأنه يساعد في التهدئة من التهيج الناتج عن السعال المستمر، كما أن عصير الأناناس يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، كما يستخدم في التقليل من التورم في الأنف، نقلًا عن "daily health post".
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لمتبعي نظام الكيتو.. 4 أخطاء يجب تجنبها

فقدان الوزن لا يتعلق فقط بممارسة التمرينات الرياضية، بل أيضًا بالنظم الغذائية المهمة، التي تساعد في حرق الدهون، إضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للجسم، ومن أكثر أنظمة الدايت المتبعة "نظام الكيتو"، الذي يعتمد على استهلاك معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، ولكن توجد بعض الأخطاء التي يرتكبها متبعو هذه الحمية، على سبيل المثال؛ عدم تناول كميات كافية من المياه، والإفراط في تناول منتجات الألبان، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن دون إدراك ذلك. وذلك نقلًا عن "times of india".
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الحوامل المصابات بالسمنة لا يحتجن إلى سعرات إضافية

هناك الكثير من الأمراض التي تصيب النساء مرتبطة بالحمل كالسكري وارتفاع ضغط الدم، التي يمكن أن تزيد من خطر حدوث مضاعفات الحمل، ومع ذلك ، توصي الإرشادات الحالية جميع النساء الحوامل بزيادة السعرات الحرارية من 340 إلى 450 سعرة حرارية في اليوم خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، بغض النظر عن الوزن خلال تلك الفترة. وفي دراسة حديثة كشف عنها الباحثون مؤخرا، أوضحت أنه بعد تقييم تناول السعرات الحرارية، ونفقات الطاقة، وزيادة الوزن في 54 امرأة حامل يعانين من السمنة أثناء الحمل يسلط الضوء على الطرق التي قد تحتاج إلى تغيير.
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لعشاق الجبنة.. لا تكثروا من تناولها تسبب زيادة الوزن

توجد العديد من الأطعمة التي اتفق الجميع على مذاقها الرائع، على سبيل المثال الجبنة، تعتبر أحد الأطعمة التي تسبب هوس لعشاقها، فلا أحد يستطيع مقاومة فطيرة الجبنة الطازجة، او بيتزا بمكيس من الجبن، وبالرغم من مذاقها المميز، إلا إن تناولها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال تعمل على زيادة الوزن بشكل ملحوظ، إضافة إلى رفع معدلات الكوليسترول الضارة في الجسم، وبالنسبة لضغط الدم، تعمل على رفع معدلاته، مما يضعك في خطورة بالغة، نقلًا عن "timesofindia".
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هل هناك علاقة بين السمنة ومشكلات القدمين؟

السمنة أو الوزن الزائد يحمل العديد من المخاطر الصحية للإنسان، وإذا لم يتم لحاق الأمر عن طريق فقدان الوزن الزائد والتخلص من الدهون في الجسم ستكون عرضة لأمراض والسكري وغيره من الأمراض. ولكن هل فكرت من قبل أن وزنك الزائد قد يسبب مشكلة للقدمين ولا تستطيع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتصبح في أفضل حالاتك عند القيام بمهامك اليومية؟.. في الغالب لا تعرف، وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، اعرف تأثيرها على قدميك وفقا لما ذكره موقع Institute for Preventive Foothealth.
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