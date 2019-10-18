الداخلية تضبط 157 قضية مخدرات و268 عنصرا إجراميا

١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م

قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكبار مساعديه بتحقيق الوجود الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 48 قطعة سلاح ناري و507 طلقات مختلفة الأعيرة و15 خزينة و230 قطعة سلاح أبيض بحوزة 44 متهما.

نفذت الحملة 72763 حكما قضائيا متنوعا، وتم ضبط 157 قضية مخدرات ضمت 169 متهما، ضُبط خلالها 19 كجم بانجو، 25 كجم حشيش، 2.1 كجم هيروين، 150 جرام أفيون، و70 جراما من مخدر الكيتامين و2.2 كيلوجرام من مخدر الإستروكس و915 جرام فودو و3002 قرص مخدر. في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين، أمكن

نفذت الحملة 72763 حكما قضائيا متنوعا، وتم ضبط 157 قضية مخدرات ضمت 169 متهما، ضُبط خلالها 19 كجم بانجو، 25 كجم حشيش، 2.1 كجم هيروين، 150 جرام أفيون، و70 جراما من مخدر الكيتامين و2.2 كيلوجرام من مخدر الإستروكس و915 جرام فودو و3002 قرص مخدر.



في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين، أمكن ضبط 32 متهما ومراقبا هاربا، والإيقاع بتشكيلين عصابيين ضما 9 متهمين ارتكبوا 17 حادثا متنوعا، والقبض على 14 متهما بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة.



كما تم حجز 381 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 6 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها، وفحص 145 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وتبين إيجابية 13 منهم، وتحرير 29 ألفا و615 مخالفة مرورية.













