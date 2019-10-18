غلق 10 منشآت غذائية وإعدام 2 طن أغذية فاسدة بالشرقية

تحرير:محمد فتحي ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م

أغذية فاسدة_ أرشيفية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، اليوم الجمعة، حملة مكثفة على المنشآت الغذائية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، واستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، واتخاذ اللازم حيال المخالفين للقانون، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء، حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، حيث تم المرور على 54 منشأة غذائية؛ ما أسفر عن إعدام 2 طن و345 كجم من الأغذية، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم تحرير 57 محضر جنحة صحية، وسحب 181 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق 10 منشآت غذائية بالمحافظة، لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة. وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات