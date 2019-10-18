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أردوغان: إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة بسوريا

تحرير:رويترز ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
الرئيس التركي رجب أردوغان
الرئيس التركي رجب أردوغان
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة مزمعة بشمال سوريا، وإنها سترد إذا ارتكبت الحكومة السورية أي خطأ في المنطقة. جاء ذلك بعد أن اتفقت أنقرة مع واشنطن، أمس الخميس، على وقف عمليتها في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية مقابل انسحاب الوحدات من المنطقة الحدودية، وتريد تركيا توطين اللاجئين في المنطقة التي ستخليها الوحدات، قائلًا: «إن مليوني لاجئ يمكن توطينهم في المنطقة الآمنة إذا شملت مدينتي دير الزور والرقة».
وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا تستضيف 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب المستمرة منذ ما يربو على ثماني سنوات في سوريا، لافتًا إلى أن تركيا سترد على الحكومة السورية إذا ارتكبت أي خطأ. وكانت الحكومة السورية تحركت إلى بعض المناطق التي خرجت منها وحدات حماية الشعب بالفعل. من جانبها، قالت بثينة شعبان المستشارة
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اصابة- فلسطينيين -فى حادث -سير (2)

بينهم أطفال.. إصابة 11 فلسطينيا في حادث بمدينة نابلس

أصيب مساء اليوم الجمعة، 11 مواطنا فلسطينيًا، بينهم 5 أطفال، في حادث سير على طريق النصارية قرب مدينة نابلس، إذ قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه قدمت الإسعاف لـ11 مصابا في حادث سير، قبل نقلهم إلى المستشفى العربي التخصصي بمدينة نابلس، ووصفت جروحهم بالمتوسطة. وأصيب أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال، 17 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع، وفقًا لوكالة معًا.
مظاهرات- لبنان (4)

بسبب المظاهرات.. تعليق الدراسة وعمل البنوك في لبنان

قرر وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب، استمرار إغلاق المدارس والجامعات في لبنان، غدا السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي نتيجة استمرار الاضطرابات والتظاهرات التي تشهدها البلاد، كما أعلنت جمعية المصارف استمرار إغلاق البنوك لليوم الثاني لذات الأسباب. وشهدت الاحتجاجات في عدد من المناطق بوسط بيروت عمليات تدافع وكر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وقام ملثمون باقتحام عدد من المحال التجارية، وفروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي، ومحاولة سرقة محتوياتها، وتخريب السيارات الخاصة بالمواطنين وحرقها في نطاق مناطق المظاهرات.
سعد-الحريرى

بعد الاحتجاجات.. الحريري يمهل القوى السياسية 72 ساعة للتوافق

أمهل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية في لبنان، 72 ساعة، لإعطائه ردا واضحًا وحاسمًا، يفيد وجود توافق حول مسار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد، أو أنه سيكون لديه تصرف آخر. جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري، مساء اليوم الجمعة، من داخل السراي الحكومي «مقر مجلس الوزراء»، في ضوء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تعم لبنان اعتراضًا على تدهور الأحوال الاقتصادية والمالية والمعيشية.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

إصابة 50 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

أصيب أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، 17 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات التي تقام عندها الفعاليات.
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العدوان -التركي -على -سوريا

14 بندا.. تفاصيل وقف العدوان التركي على سوريا 120 ساعة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا، وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع تركيا أيضا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة حماية السجون في شمال سوريا ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولفت نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم تدخل تركيا في كوباني السورية، موضحا أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على حماية الأقليات في شمال سوريا، بحسب "الحرة" الأمريكية.
الحرب-في- سوريا (4)

الإدارة الكردية: مقتل 218 مدنيا بينهم 18 طفلا منذ بدء العدوان التركي

قالت الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، اليوم الخميس، إن العدوان التركي على المنطقة أسفر منذ بدئه عن مقتل 218 مدنيا منهم 18 طفلا. وذكر بيان للإدارة الصحية التابعة للإدارة -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن المعارك الدائرة أدت إلى إصابة أكثر من 653 شخصا، بينهم 35 طفلا. كما دعت الإدارة الكردية في شمال شرقي سوريا اليوم إلى إنشاء ممر آمن لإجلاء القتلى والجرحى المدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-25

تركيا تمهد لإعادة التوطين في شمال سوريا بـ«مساكن اللاجئين»

تحدث رئيس إدارة الميزانية في الرئاسة التركية، الخميس، عن احتمال تخصيص تركيا أموالا في ميزانيتها لعام 2020 لبناء مساكن للاجئين في "منطقة آمنة" تريد إقامتها في منطقة شمال سوريا التي بدأت قوات تركية في غزوها، بحسب "سكاي نيوز عربية". وتريد أنقرة إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من حدودها مع سوريا وإقامة منطقة تمتد لنحو 32 كيلومترا جنوبا. وتقول إنها ستوطن في تلك المنطقة ما يصل إلى مليوني لاجئ من أصل 3.6 مليون تستضيفهم حاليا. وبالنسبة لتركيا، أصبحت عودة بعض السوريين عبر الحدود أولوية ملحة، بحسب وكالة "رويترز".
الحرب-في- سوريا (13)

الأمم المتحدة: 160 ألف نازح إثر الهجوم التركي شمال سوريا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية التركية في سوريا أدت إلى نزوح 160 ألف شخص، داعيا أنقرة إلى خفض فوري للتصعيد. وأعرب جوتيريش وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، عن قلقه البالغ من تصاعد الوضع في شمال سوريا، مطالبا أنقرة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المدنيين تداعيات الأعمال القتالية.
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