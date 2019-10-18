«دقلو» يتعهد بحل قضايا مواطنيه في جنوب السودان

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م

محمد حمدان دقلو

تعهد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالعمل مع حكومة جنوب السودان، لحل مشكلات السودانيين المقيمين فى دولة جنوب السودان، مشيرا إلى أنه تمت معالجة قضايا 20 سودانيا محكومين فى قضايا مالية، إذ نقل مجلس السيادة عن دقلو قوله إن الحكومة ستعمل مع حكومة جنوب السودان لمعالجة المواضيع المتعلقة بالجوازات والإقامة فى البلدين، مضيفا أنهم سيعملون مع شركائهم فى دولة الجنوب لتسهيل إجراءات وحركة تنقل المواطنين بين البلدين، مؤكدا خصوصية العلاقات التى تربط بين البلدين.

وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة في السودان، قد أكد في وقت سابق أن السلطات ستعمل على تأهيل المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور غرب السودان، وجعلها جاذبة لعودة النازحين واللاجئين، وفقا للوثيقة الدستورية. ودعا خلال لقائه مع عدد من القيادات الأهلية في جنوب دارفور، أهل الإقليم إلى أن يكونوا