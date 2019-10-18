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«دقلو» يتعهد بحل قضايا مواطنيه في جنوب السودان

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م
محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو
تعهد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالعمل مع حكومة جنوب السودان، لحل مشكلات السودانيين المقيمين فى دولة جنوب السودان، مشيرا إلى أنه تمت معالجة قضايا 20 سودانيا محكومين فى قضايا مالية، إذ نقل مجلس السيادة عن دقلو قوله إن الحكومة ستعمل مع حكومة جنوب السودان لمعالجة المواضيع المتعلقة بالجوازات والإقامة فى البلدين، مضيفا أنهم سيعملون مع شركائهم فى دولة الجنوب لتسهيل إجراءات وحركة تنقل المواطنين بين البلدين، مؤكدا خصوصية العلاقات التى تربط بين البلدين.
وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة في السودان، قد أكد في وقت سابق أن السلطات ستعمل على تأهيل المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور غرب السودان، وجعلها جاذبة لعودة النازحين واللاجئين، وفقا للوثيقة الدستورية. ودعا خلال لقائه مع عدد من القيادات الأهلية في جنوب دارفور، أهل الإقليم إلى أن يكونوا
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اصابة- فلسطينيين -فى حادث -سير (2)

بينهم أطفال.. إصابة 11 فلسطينيا في حادث بمدينة نابلس

أصيب مساء اليوم الجمعة، 11 مواطنا فلسطينيًا، بينهم 5 أطفال، في حادث سير على طريق النصارية قرب مدينة نابلس، إذ قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه قدمت الإسعاف لـ11 مصابا في حادث سير، قبل نقلهم إلى المستشفى العربي التخصصي بمدينة نابلس، ووصفت جروحهم بالمتوسطة. وأصيب أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال، 17 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع، وفقًا لوكالة معًا.
مظاهرات- لبنان (4)

بسبب المظاهرات.. تعليق الدراسة وعمل البنوك في لبنان

قرر وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب، استمرار إغلاق المدارس والجامعات في لبنان، غدا السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي نتيجة استمرار الاضطرابات والتظاهرات التي تشهدها البلاد، كما أعلنت جمعية المصارف استمرار إغلاق البنوك لليوم الثاني لذات الأسباب. وشهدت الاحتجاجات في عدد من المناطق بوسط بيروت عمليات تدافع وكر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وقام ملثمون باقتحام عدد من المحال التجارية، وفروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي، ومحاولة سرقة محتوياتها، وتخريب السيارات الخاصة بالمواطنين وحرقها في نطاق مناطق المظاهرات.
سعد-الحريرى

بعد الاحتجاجات.. الحريري يمهل القوى السياسية 72 ساعة للتوافق

أمهل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية في لبنان، 72 ساعة، لإعطائه ردا واضحًا وحاسمًا، يفيد وجود توافق حول مسار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد، أو أنه سيكون لديه تصرف آخر. جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري، مساء اليوم الجمعة، من داخل السراي الحكومي «مقر مجلس الوزراء»، في ضوء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تعم لبنان اعتراضًا على تدهور الأحوال الاقتصادية والمالية والمعيشية.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

إصابة 50 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

أصيب أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، 17 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات التي تقام عندها الفعاليات.
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البرهان-يؤدى-اليمين-الدستورية (2)

السودان: تلقي 1.5 مليار دولار من السعودية والإمارات

أعلن السودان تلقيه مليار و500 مليون دولار، من السعودية والإمارات، أي ما يعادل نصف الدعم، البالغ 3 مليارات دولار، كانت تعهدت به الدولتان في أبريل الماضي. ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، قوله إنه من المتوقع سداد المتبقي من هذا الدعم بنهاية العام المقبل، موضحا أن كلا من السعودية والإمارات، أودعت 500 مليون دولار في بنك السودان المركزي، وأن السودان تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي، من الرياض وأبو ظبي.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: لا بد من وقفة جادة في مسألة سد النهضة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، في مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة أزمة سد النهضة، إن مشاركة أعضاء المجلس في الموضوع الخاص بسد النهضة الإثيوبي، يهدف لاطلاع الرأي العام بكل شيء حول هذا الملف، مضيفا: "حديثي في الجلسة العامة سيتضمن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتأمين حقوق مصر في مياه النيل، ورفع درجة الاستعداد للحفاظ على مياه النيل، ووزراء الخارجية والري والإسكان سيشاركوني الحديث تحت قبة البرلمان في هذا الخصوص".
الخارجية المصرية

الخارجية تهيب المصريين في السودان الإلتزام بصلاحية التاشيرة

أهاب السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بجميع المواطنين المصريين المقيمين بجمهورية السودان الشقيق والراغبين في السفر إليها الإلتزام التام بمدة صلاحية التأشيرات الرسمية لدى وصولهم إلى السودان، إذ قال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، في تصريح اليوم الثلاثاء، بإن السلطات السودانية بدأت في توقيع غرامات تأخير على المقيمين الأجانب الذين تجاوزوا مدة التأشيرات الرسمية التي دخلوا بها البلاد، ومن بينهم المواطنون المصريون.
محمد حمدان دقلو

حمدان دقلو: سنؤهل المناطق المتأثرة بالحرب في السودان

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة في السودان، أن السلطات ستعمل على تأهيل المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور غرب السودان، وجعلها جاذبة لعودة النازحين واللاجئين، وفقا للوثيقة الدستورية، داعيًا خلال لقائه مع عدد من القيادات الأهلية في جنوب دارفور، أهل الإقليم إلى أن يكونوا جزءا من عملية السلام المستمرة والجلوس مع أبنائهم في الخارج، وحثهم على الانضمام إلى ركب السلام، معربًا عن رغبته في عودة المنظمات الإنسانية والإغاثية إلى العمل في دارفور وتسهيل عملها وعدم اعتراضها في إيصال المعونات والمساعدات وتنظيم الأمر مع اللجان المختصة.
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