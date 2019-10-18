الجيش الليبي يستهدف منشآت تخزين معدات جوية بمصراتة

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م

طائرت الجيش الليبي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إن القوات الجوية استهدفت منشآت تخزين معدات دفاعات جوية بمدينة مصراتة، موضحًا -وفقا لبوابة الوسط الليبية- أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة نفذ غارات جوية على معسكر ومرافق في مدينة مصراتة، كانت تستخدم من قبل الميليشيات المسلحة لتخزين معدات وأسلحة دفاع جوي تركية، مشيرا إلى أن الغارات أسفرت عن انفجارات هائلة نتيجة تدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في هذه المرافق.

وشن الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق، غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق داخل الكلية الجوية في مصراتة، فضلا عن مواقع عسكرية أخرى بها مخازن أسلحة في مدينة سرت غربي البلاد. وأوضح الناطق الرسمي للقيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، أن المواقع التي تم استهدافها