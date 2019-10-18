استشهاد 8 مدنيين وإصابة 25 آخرين في غارات على سوريا

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م

العدوان التركي على سوريا

استشهد 8 مدنيين سوريين وأصيب نحو 25 آخرين في العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية بمدينة رأس العين وجوارها، رغم إعلان النظام التركي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بتعليق القصف لمدة 120 ساعة، إذ أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، أن 8 مدنيين استشهدوا وأصيب 25 آخرون جراء قصف من قبَل طيران العدوان التركي ومدفعيته على قرية أم الخير ومنطقة زركان في محيط مدينة رأس العين، مضيفة أن النظام التركي واصل أيضا عدوانه بالطيران والقصف المدفعي العنيف على الأحياء السكنية داخل مدينة رأس العين.

وأشارت إلى أن الغارات استهدفت دور العبادة من جوامع وكنائس وأديرة؛ ما تسبب فى حركة نزوح للأهالي من مناطق القصف. وذكرت مصادر سورية أن مجموعات من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته قد تسللت إلى داخل المدينة والقرى المحيطة بها واعتدت بالأسلحة المتوسطة والخفيفة على الأهالي في قرى «لزقة - عباه - مريكيز -