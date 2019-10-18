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استشهاد 8 مدنيين وإصابة 25 آخرين في غارات على سوريا

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م
العدوان التركي على سوريا
العدوان التركي على سوريا
استشهد 8 مدنيين سوريين وأصيب نحو 25 آخرين في العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية بمدينة رأس العين وجوارها، رغم إعلان النظام التركي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بتعليق القصف لمدة 120 ساعة، إذ أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، أن 8 مدنيين استشهدوا وأصيب 25 آخرون جراء قصف من قبَل طيران العدوان التركي ومدفعيته على قرية أم الخير ومنطقة زركان في محيط مدينة رأس العين، مضيفة أن النظام التركي واصل أيضا عدوانه بالطيران والقصف المدفعي العنيف على الأحياء السكنية داخل مدينة رأس العين.
وأشارت إلى أن الغارات استهدفت دور العبادة من جوامع وكنائس وأديرة؛ ما تسبب فى حركة نزوح للأهالي من مناطق القصف. وذكرت مصادر سورية أن مجموعات من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته قد تسللت إلى داخل المدينة والقرى المحيطة بها واعتدت بالأسلحة المتوسطة والخفيفة على الأهالي في قرى «لزقة - عباه - مريكيز -
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اصابة- فلسطينيين -فى حادث -سير (2)

بينهم أطفال.. إصابة 11 فلسطينيا في حادث بمدينة نابلس

أصيب مساء اليوم الجمعة، 11 مواطنا فلسطينيًا، بينهم 5 أطفال، في حادث سير على طريق النصارية قرب مدينة نابلس، إذ قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه قدمت الإسعاف لـ11 مصابا في حادث سير، قبل نقلهم إلى المستشفى العربي التخصصي بمدينة نابلس، ووصفت جروحهم بالمتوسطة. وأصيب أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال، 17 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع، وفقًا لوكالة معًا.
مظاهرات- لبنان (4)

بسبب المظاهرات.. تعليق الدراسة وعمل البنوك في لبنان

قرر وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب، استمرار إغلاق المدارس والجامعات في لبنان، غدا السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي نتيجة استمرار الاضطرابات والتظاهرات التي تشهدها البلاد، كما أعلنت جمعية المصارف استمرار إغلاق البنوك لليوم الثاني لذات الأسباب. وشهدت الاحتجاجات في عدد من المناطق بوسط بيروت عمليات تدافع وكر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وقام ملثمون باقتحام عدد من المحال التجارية، وفروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي، ومحاولة سرقة محتوياتها، وتخريب السيارات الخاصة بالمواطنين وحرقها في نطاق مناطق المظاهرات.
سعد-الحريرى

بعد الاحتجاجات.. الحريري يمهل القوى السياسية 72 ساعة للتوافق

أمهل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية في لبنان، 72 ساعة، لإعطائه ردا واضحًا وحاسمًا، يفيد وجود توافق حول مسار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد، أو أنه سيكون لديه تصرف آخر. جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري، مساء اليوم الجمعة، من داخل السراي الحكومي «مقر مجلس الوزراء»، في ضوء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تعم لبنان اعتراضًا على تدهور الأحوال الاقتصادية والمالية والمعيشية.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

إصابة 50 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

أصيب أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، 17 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات التي تقام عندها الفعاليات.
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان: إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة بسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة مزمعة بشمال سوريا، وإنها سترد إذا ارتكبت الحكومة السورية أي خطأ في المنطقة. جاء ذلك بعد أن اتفقت أنقرة مع واشنطن، أمس الخميس، على وقف عمليتها في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية مقابل انسحاب الوحدات من المنطقة الحدودية، وتريد تركيا توطين اللاجئين في المنطقة التي ستخليها الوحدات، قائلًا: «إن مليوني لاجئ يمكن توطينهم في المنطقة الآمنة إذا شملت مدينتي دير الزور والرقة».
العدوان -التركي -على -سوريا

14 بندا.. تفاصيل وقف العدوان التركي على سوريا 120 ساعة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا، وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع تركيا أيضا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة حماية السجون في شمال سوريا ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولفت نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم تدخل تركيا في كوباني السورية، موضحا أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على حماية الأقليات في شمال سوريا، بحسب "الحرة" الأمريكية.
الحرب-في- سوريا (4)

الإدارة الكردية: مقتل 218 مدنيا بينهم 18 طفلا منذ بدء العدوان التركي

قالت الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، اليوم الخميس، إن العدوان التركي على المنطقة أسفر منذ بدئه عن مقتل 218 مدنيا منهم 18 طفلا. وذكر بيان للإدارة الصحية التابعة للإدارة -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن المعارك الدائرة أدت إلى إصابة أكثر من 653 شخصا، بينهم 35 طفلا. كما دعت الإدارة الكردية في شمال شرقي سوريا اليوم إلى إنشاء ممر آمن لإجلاء القتلى والجرحى المدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين.
قسد

«قسد» ترفض تسليم مسلحي داعش وعائلاتهم المعتقلين

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" أنها لن تسلم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي وعائلاتهم المعتقلين لديها إلى أي جهة. وقال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم "الخميس": "إننا نرفض تسليم المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي وعائلاتهم الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات قسد إلى أي جهة سواء إلى تركيا أو الحكومة السورية، حتى في حال سيطرتهم على الأراضي التي تقع تحت سيطرة قواتنا"، مؤكدا أن قوات سوريا الديمقراطية هي من تحدد مصير هؤلاء المسلحين المحتجزين لديها.
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