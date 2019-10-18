رياضة

«بسبب العنصرية».. استقالة مدرب منتخب بلغاريا

تحرير:علي الزيني ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م
انجلترا
انجلترا
مازالت تبعات أحداث مواجهة إنجلترا وبلغاريا العنصرية تتوالى، حيث تقدم كراسيمير بالاكوف، المدير الفني للمنتخب البلغاري، بالاستقالة من منصبه، على خلفية الهتافات العنصرية التي وجهتها جماهير المنتخب البلغاري لبعض لاعبي المنتخب الإنجليزي، أصحاب البشرة السمراء، أبرزهم: «رحيم ستيرلينج، وتيرون مينجز»، خلال مواجهة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فاسيل ليفسكي.
الواقعة تسببت في استقالة بوريسلاف ميهايلوف، رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، قبل أن يستقيل جميع أعضاء الاتحاد، وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا رسميًا حول الواقعة. كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أصدر بيانًا، أكد خلاله على متابعة تحقيقات نظيره الأوروبي، وشدد على أن وقائع العنصرية في ملاعب
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وادي دجلة 2018

«الاتحاد» يتعادل مع «دجلة» إيجابيا في الدوري الممتاز

تعادل فريق الاتحاد السكندري، مع نظيره وادي دجلة، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز، إذ أحرز هدف وادي دجلة مروان حمدي، في الدقيقة 15، بينما تمكن خالد قمر، إحراز هدف التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 25، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة السابعة يحتل بها المركز الخامس، وكذلك ارتفع رصيد وادي دجلة إلى نقطتين عند المركز الـ16. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، حيث تبادل كل منهما الهجمات في محاولة لإحراز هدف مبكر.
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غيابات بالجملة عن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب، والتي تقام غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، إذ شهدت القائمة غياب 8 لاعبين لأسباب مختلفة، حيث سيدخل الفارس الأبيض المباراة، مفتقدًا خدمات كلًا من: «محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد عبد الغني، ومحمد أبو جبل، وعبد الله جمعة، وعمر السعيد، ومحمد حسن، ومحمود عبد العزيز،» للإصابة، فيما سيغيب محمد عنتر لأسباب فنية.
ماتيب

رسميًا.. ليفربول يُعلن تمديد عقد «ماتيب» لفترة طويلة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تجديد عقد مدافعه الكاميروني جويل ماتيب لفترة طويلة الأمد، جاء ذلك عبر الصفحة الشخصة على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، إذ تحدث اللاعب صاحب الـ28 عامًا، عقب تجديد عقده، للموقع الرسمي للريدز، قائلًا:«يا له من شعور عظيم التواجد هنا في ليفربول، شعور عظيم حقًا، من الخارج، الكل يعرف حجم ليفربول، ولكن عندما تكون داخل هذا النادي تعرف حقًا لماذا هذا النادي يعد عظيمًا، جماهيرنا في كل مكان في العالم، نادي عريق وأعتقد أن الجميع يرغب في الانضمام له».
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منتخب- إنجلترا - بلغاريا (1)

استقالة رئيس الاتحاد البلغاري بسبب العنصرية

أعلنت شبكة "بي ان سبورتس" استقالة بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد واقعة "العنصرية" التي وقعت خلال مباراة منتخب بلغاريا وإنجلترا، مساء أمس الاثنين في مباراة بتصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، وقامت بعض الجماهير البلغارية بالاساءة لبعض اللاعبين أصحاب البشرة السمراء أمثال تايرون مينجز ورحيم سترلينج، كما قاموا برفع العديد من القمصان مكتوب عليها "لا للاحترام".. ودعا رئيس الوزراء البلغاري، ميهايلوف لتقديم استقالته عقب الإساءات العنصرية التي أطلقتها الجماهير البلغارية خلال المباراة، وتسببت في إيقاف اللقاء مرتين.
منتخب- إنجلترا

إنجلترا تتأهل ليورو 2020.. وفرنسا تتعادل مع تركيا

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره البلغاري، بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب صوفيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ليتأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام التشيك صاحبة المركز الثاني.. وتعرضت المباراة للإيقاف مرتين في الشوط الأول، بعدما أطلقت مجموعة من المشجعين البلغاريين هتافات عنصرية تجاه لاعبي المتخب الإنجليزي الذين تشاور معهم الحكم قبل أن يقرر استئناف اللعب.
منتخب-تركيا‎

فرنسا تصطدم بتركيا في تصفيات اليورو اليوم

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يحتضن ملعب استاد دو فرانس قمة مباريات اليوم عندما يستقبل المنتخب الفرنسي نظيره التركي في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتحتل تركيا صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، وهو نفس رصيد فرنسا في المركز الثاني، إلا أن تركيا تتفوق في المواجهات المباشرة، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل أيسلندا الثالثة برصيد 12 نقطة نظيرتها أندورا الخامسة برصيد 3 نقاط على ملعب لاواردالسفولور ستاديوم، الساعة 8:45 مساءً.
إنجلترا

إنجلترا تبحث عن التأهل إلى اليورو أمام التشيك اليوم

تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يستقبل المنتخب التشيكي نظيره الإنجليزي على ملعب إدين أرينا في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل إنجلترا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وتوجد التشيك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وبإمكان إنجلترا ضمان التأهل إلى اليورو في حال حققت الفوز اليوم، وبدورها تستقبل البرتغال نظيرتها لوكسمبورج الساعة 8:45 مساءً على ملعب خوسيه الفالادي ضمن مباريات المجموعة الثانية.
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