«بسبب العنصرية».. استقالة مدرب منتخب بلغاريا

تحرير:علي الزيني ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م

انجلترا

مازالت تبعات أحداث مواجهة إنجلترا وبلغاريا العنصرية تتوالى، حيث تقدم كراسيمير بالاكوف، المدير الفني للمنتخب البلغاري، بالاستقالة من منصبه، على خلفية الهتافات العنصرية التي وجهتها جماهير المنتخب البلغاري لبعض لاعبي المنتخب الإنجليزي، أصحاب البشرة السمراء، أبرزهم: «رحيم ستيرلينج، وتيرون مينجز»، خلال مواجهة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فاسيل ليفسكي.

الواقعة تسببت في استقالة بوريسلاف ميهايلوف، رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، قبل أن يستقيل جميع أعضاء الاتحاد، وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا رسميًا حول الواقعة. كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أصدر بيانًا، أكد خلاله على متابعة تحقيقات نظيره الأوروبي، وشدد على أن وقائع العنصرية في ملاعب