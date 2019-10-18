رياضة

الاتحاد الإسباني يقترح موعد جديد للكلاسيكو

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
الاتحاد الإسباني
الاتحاد الإسباني
أكدت صحيفة "آس" الإسبانية على أن رابطة الليجا تقدمت بشكل رسمي بمقترحها بشأن موعد إقامة مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، إلى الاتحاد الإسباني، بعد أن تم تأجيل المباراة، حيث أعلن الاتحاد الإسباني بشكل رسمي، صباح اليوم الجمعة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل الكلاسيكو، الذي كان مقرراً أن يُلعب في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، بسبب دواعي أمنية في ضوء الأحداث السياسية التي يشهدها إقليم كتالونيا هذه الأيام، الأمر الذي وصل لغلق المطار.
وأصدر النادي الكتالوني بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي، اقترح من خلاله إقامة المباراة في الثامن عشر من ديسمبر المقبل، وهو ما دعمه اقتراح النادي الملكي بلعب اللقاء في نفس اليوم الذي اقترحه البرسا.   Official Announcement.#RealMadrid — Real Madrid C.F. ???????? (@realmadriden) October 18, 2019   LATEST
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وادي دجلة 2018

«الاتحاد» يتعادل مع «دجلة» إيجابيا في الدوري الممتاز

تعادل فريق الاتحاد السكندري، مع نظيره وادي دجلة، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز، إذ أحرز هدف وادي دجلة مروان حمدي، في الدقيقة 15، بينما تمكن خالد قمر، إحراز هدف التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 25، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة السابعة يحتل بها المركز الخامس، وكذلك ارتفع رصيد وادي دجلة إلى نقطتين عند المركز الـ16. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، حيث تبادل كل منهما الهجمات في محاولة لإحراز هدف مبكر.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

غيابات بالجملة عن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب، والتي تقام غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، إذ شهدت القائمة غياب 8 لاعبين لأسباب مختلفة، حيث سيدخل الفارس الأبيض المباراة، مفتقدًا خدمات كلًا من: «محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد عبد الغني، ومحمد أبو جبل، وعبد الله جمعة، وعمر السعيد، ومحمد حسن، ومحمود عبد العزيز،» للإصابة، فيما سيغيب محمد عنتر لأسباب فنية.
ماتيب

رسميًا.. ليفربول يُعلن تمديد عقد «ماتيب» لفترة طويلة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تجديد عقد مدافعه الكاميروني جويل ماتيب لفترة طويلة الأمد، جاء ذلك عبر الصفحة الشخصة على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، إذ تحدث اللاعب صاحب الـ28 عامًا، عقب تجديد عقده، للموقع الرسمي للريدز، قائلًا:«يا له من شعور عظيم التواجد هنا في ليفربول، شعور عظيم حقًا، من الخارج، الكل يعرف حجم ليفربول، ولكن عندما تكون داخل هذا النادي تعرف حقًا لماذا هذا النادي يعد عظيمًا، جماهيرنا في كل مكان في العالم، نادي عريق وأعتقد أن الجميع يرغب في الانضمام له».
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الكلاسيكو-5

المسابقات ترفض نقل الكلاسيكو وتمنح الفريقين مهلة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسبانى لكرة القدم، عن رفضها طلب رابطة الليجا نقل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، ووفقًا لراديو "كادينا كوبي" الإسبانى، اللجنة نقلت الأمر إلى ريال مدريد وبرشلونة والرابطة ليقدموا اقتراحتهم قبل الساعة الـ8.30 مساءً بتوقيت القاهرة، بشأن احتمالية تأجيل المباراة وموعد المباراة، ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.
برشلونة- وريال مدريد‎

ماركا تكشف الموعد الأقرب لإقامة الكلاسيكو

اقتربت مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، من التأجيل، بعدما رفضت الحكومة الإسبانية، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليجا، إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "كامب نو"، كما كان مقررًا له، بسبب المظاهرات التي أقيمت في كتالونيا، ردًّا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وإدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة، لاستقلال كتالونيا قبل عامين.
ميسى

ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن موعد ظهور الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًّا أمام فريق فياريال خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.
راموس

راموس: أتلتيكو مدريد لم يستحق التعادل معنا

أكد سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريدي الإسباني، أن مواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي، كانت شاقة على المستوى البدني لكلا الفريقين، مشيرًا إلى أن فريقه خاض اللقاء بهدف الحصول على النقاط الثلاث، بعدما أغلق المساحات بشكل جيد على لاعبي الروخي بلانكوس، وتابع راموس في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة عبر قناة beIN SPORTS: «كانت لدينا فرصة تهديفية واضحة لكريم بنزيما، لكن التوفيق لم يحالفه، وأعتقد بشكل عام أننا كنا نستحق الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، خاصة أن أتلتيكو لم يكن لديه فرص خطيرة».
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