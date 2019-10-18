الاتحاد الإسباني يقترح موعد جديد للكلاسيكو

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

الاتحاد الإسباني

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية على أن رابطة الليجا تقدمت بشكل رسمي بمقترحها بشأن موعد إقامة مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، إلى الاتحاد الإسباني، بعد أن تم تأجيل المباراة، حيث أعلن الاتحاد الإسباني بشكل رسمي، صباح اليوم الجمعة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل الكلاسيكو، الذي كان مقرراً أن يُلعب في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، بسبب دواعي أمنية في ضوء الأحداث السياسية التي يشهدها إقليم كتالونيا هذه الأيام، الأمر الذي وصل لغلق المطار.

وأصدر النادي الكتالوني بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي، اقترح من خلاله إقامة المباراة في الثامن عشر من ديسمبر المقبل، وهو ما دعمه اقتراح النادي الملكي بلعب اللقاء في نفس اليوم الذي اقترحه البرسا. Official Announcement.#RealMadrid — Real Madrid C.F. ???????? (@realmadriden) October 18, 2019 LATEST