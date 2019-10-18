«فان دايك» عن الفوز بالبريميرليج: ليس لدينا ما نخسره

تحرير:علي الزيني ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م

فان دايك

أكد الدولي الهولندي، فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، أن فريقه ليس لديه ما يخسره، خاصة أن مانشستر سيتي هو من يدافع عن لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء ذلك في حواره مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الجمعة، قائلًا: «لا أعتقد أن لدينا ما نخسره، مانشستر سيتي هم الأبطال، ويدافعون عن لقبهم الذي نرغب في الفوز به، من وجهة نظري علينا فقط محاولة تحقيق ذلك، الضغوط تتعاظم ولكنها تأتي من الإعلام، يحبون وضع المزيد من الضغوط على عاتقنا، وهو ما علينا التعامل معه، لا أمانع ذلك لأنني لا أفكر فيما يقوله الناس، فقط أريد الفوز بكل مباراة ألعبها».

وواصل فان دايك، حديثه، قائلًا: «علينا أن نستمتع بتواجدنا في صدارة ترتيب بطولة الدوري ونمتلئ بالثقة، خاصة مع الطريقة التي حصدنا بها بعض النقاط، إذ لم نقدم أفضل أداء لكننا فزنا في النهاية». وعن الفوز بلقب بطولة البريميرليج، أجاب الدولي الهولندي، قائلًا: «هناك الكثير من المباريات المتبقية