ميسي: عودة نيمار لبرشلونة معقدة هناك أشخاص لا يريدون

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م

ميسي

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن عودة زميله السابق، البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف البلوجرانا، مشيرا إلى أن العملية معقدة للغاية، قائلًا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: «أدرك أن عودة نيمار إلى برشلونة معقدة، أولا لأنه من الصعب رحيله عن باريس، ثانيا بسبب الطريقة التي غادر بها البارسا، كما يوجد أشخاص في النادي لا يريدون عودته»، وتابع: «على المستوى الرياضي، فإن نيمار من أفضل اللاعبين في العالم بالتأكيد، وسيكون أمرا رائعا بالنسبة لنا لو عاد، ونتحدث كثيرا حيث لدينا مجموعة على واتس آب أنا ونيمار وسواريز فقط».

وتطرق ميسي خلال حديثه عن الاستمرار في برشلونة، قائلًا: «عقد مدى الحياة؟ سأبقى هنا في برشلونة طوال مسيرتي، لقد فعلوا ذلك مع إنييستا وكل اللاعبين الذين لعبوا فترة طويلة»، مضيفًا: «لا أريد عقدًا يربطني لأنني لا أعرف كيف ستسير الأمور معي، ولا أريد البقاء هنا إذا لم أكن على ما يرام». وتابع: