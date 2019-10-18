والد «شهيد الشهامة»: قبلت 300 جنيه ورفضت ملايين
تحرير:محمد أبو زيد
١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
محمود البنا
مشاعر من الحب وملايين من الدعوات بالرحمة تنهال من كل بقاع الأرض للطالب «محمود البنا»، الذي قتل على يد شاب وثلاثة من أصدقائه دفاعًا عن فتاة بمدينة تلا في محافظة المنوفية، إذ قال والد محمود البنا، المعروف بـ«ضحية الشهامة»، في تصريحاته لـ«لتحرير»: «سعيد بكل الناس إللي عملت عمرة باسم محمود، وربنا يتقبلها منهم، وبالنسبة للتبرعات أنا وقفت الناس إللي كانت تجمع تبرعات، وقولتلهم محدش يجمع جنيه باسم محمود، ومش عايزين فلوس تبرعات وكفاية علينا كمية الحب إللي بشوفها في عيون الناس، وفيه شركات كلمتني عايزين يعملوا أسهم باسم محمود وطبعا شكرتهم على موقفهم ده».
وأضاف والد البنا: «قولتلهم خليها بعدين لأني لازم أتأكد وأطمن إن لو فيه أي حاجة نبقى عارفين رايحة فين ومكانها معروف يعني فوايدها رايحة لجمعية خيرية أو مجمع إسلامي، بحيث تبقى فلوسها بعيد عننا لأننا مش محتاجين جنيه، وكل هدفي طالما قضية محمود هزت قلوب الناس كده يارب تكون سبب إننا نعيد حساباتنا للأحسن».
وتابع
وأضاف والد البنا: «قولتلهم خليها بعدين لأني لازم أتأكد وأطمن إن لو فيه أي حاجة نبقى عارفين رايحة فين ومكانها معروف يعني فوايدها رايحة لجمعية خيرية أو مجمع إسلامي، بحيث تبقى فلوسها بعيد عننا لأننا مش محتاجين جنيه، وكل هدفي طالما قضية محمود هزت قلوب الناس كده يارب تكون سبب إننا نعيد حساباتنا للأحسن».
وتابع والد الضحية، أنهم رفضوا عدة تبرعات كثيرة تتراواح بملايين الجنيهات، ولكنه قبل تبرع واحد كان من إحدى الأطفال بعد جمعهم مبلغ رمزي 300 جنيه، قائلًا:«جمعوه من بعض وقالولي ياعمو خد المبلغ ده هات بيه أي حاجة على روح محمود»
وأوضح: «مقدرتش أقولهم لأ وجبرت بخاطرهم وخدت المبلغ الصغير ده إللي عندي بالدنيا، وسلامة البلد والأطفال الصغيرين عندي بكنوز الدنيا،و نظرة الطفل ليا حاجة لا توصف وفيه طفل صغير بجيبه كل يوم يقعد معايا لأنه من يوم ما شاف الحادثة اتصدم وبيتكلم بصعوبة لأنه بيقطع في قلبي».