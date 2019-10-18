والد «شهيد الشهامة»: قبلت 300 جنيه ورفضت ملايين

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

محمود البنا

مشاعر من الحب وملايين من الدعوات بالرحمة تنهال من كل بقاع الأرض للطالب «محمود البنا»، الذي قتل على يد شاب وثلاثة من أصدقائه دفاعًا عن فتاة بمدينة تلا في محافظة المنوفية، إذ قال والد محمود البنا، المعروف بـ«ضحية الشهامة»، في تصريحاته لـ«لتحرير»: «سعيد بكل الناس إللي عملت عمرة باسم محمود، وربنا يتقبلها منهم، وبالنسبة للتبرعات أنا وقفت الناس إللي كانت تجمع تبرعات، وقولتلهم محدش يجمع جنيه باسم محمود، ومش عايزين فلوس تبرعات وكفاية علينا كمية الحب إللي بشوفها في عيون الناس، وفيه شركات كلمتني عايزين يعملوا أسهم باسم محمود وطبعا شكرتهم على موقفهم ده».

وأضاف والد البنا: «قولتلهم خليها بعدين لأني لازم أتأكد وأطمن إن لو فيه أي حاجة نبقى عارفين رايحة فين ومكانها معروف يعني فوايدها رايحة لجمعية خيرية أو مجمع إسلامي، بحيث تبقى فلوسها بعيد عننا لأننا مش محتاجين جنيه، وكل هدفي طالما قضية محمود هزت قلوب الناس كده يارب تكون سبب إننا نعيد حساباتنا للأحسن». وتابع