إصابة 50 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م

قوات الاحتلال_أرشيفية

أصيب أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، 17 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات التي تقام عندها الفعاليات.

وأضاف شهود العيان، أن إطلاق الرصاص أدى إلى إصابة 17 مواطنًا بالرصاص الحي، وأكثر من 33 آخرين بالرصاص المطاطي، بالإضافة إلى عشرات حالات الاختناق.من ناحية أخرى، دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة والواسعة في الجمعة القادمة، في الأسبوع الثمانين من مسيرات