رسميًا.. ليفربول يُعلن تمديد عقد «ماتيب» لفترة طويلة

تحرير:علي الزيني ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م

ماتيب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تجديد عقد مدافعه الكاميروني جويل ماتيب لفترة طويلة الأمد، جاء ذلك عبر الصفحة الشخصة على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، إذ تحدث اللاعب صاحب الـ28 عامًا، عقب تجديد عقده، للموقع الرسمي للريدز، قائلًا:«يا له من شعور عظيم التواجد هنا في ليفربول، شعور عظيم حقًا، من الخارج، الكل يعرف حجم ليفربول، ولكن عندما تكون داخل هذا النادي تعرف حقًا لماذا هذا النادي يعد عظيمًا، جماهيرنا في كل مكان في العالم، نادي عريق وأعتقد أن الجميع يرغب في الانضمام له».

واختتم «ماتيب» حديثه، قائلًا: «لدينا مواهب رائعة، وأعتقد بأننا جميعا نشعر بالجوع الآن، جوع تحقيق الألقاب من جديد، إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا الفريق، أرغب دائما في إسعاد الجماهير». ويحتل فريق ليفربول، المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد