رسميًا.. ليفربول يُعلن تمديد عقد «ماتيب» لفترة طويلة

واختتم «ماتيب» حديثه، قائلًا: «لدينا مواهب رائعة، وأعتقد بأننا جميعا نشعر بالجوع الآن، جوع تحقيق الألقاب من جديد، إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا الفريق، أرغب دائما في إسعاد الجماهير».

ويحتل فريق ليفربول، المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 24 نقطة بعد مرور 8 جولات، محققًا العلامة الكاملة، بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

ويستعد ليفربول حاليًا لمواجهة مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

