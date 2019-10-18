رياضة

رسميًا.. ليفربول يُعلن تمديد عقد «ماتيب» لفترة طويلة

تحرير:علي الزيني ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م
ماتيب
ماتيب
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تجديد عقد مدافعه الكاميروني جويل ماتيب لفترة طويلة الأمد، جاء ذلك عبر الصفحة الشخصة على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، إذ تحدث اللاعب صاحب الـ28 عامًا، عقب تجديد عقده، للموقع الرسمي للريدز، قائلًا:«يا له من شعور عظيم التواجد هنا في ليفربول، شعور عظيم حقًا، من الخارج، الكل يعرف حجم ليفربول، ولكن عندما تكون داخل هذا النادي تعرف حقًا لماذا هذا النادي يعد عظيمًا، جماهيرنا في كل مكان في العالم، نادي عريق وأعتقد أن الجميع يرغب في الانضمام له».
واختتم «ماتيب» حديثه، قائلًا: «لدينا مواهب رائعة، وأعتقد بأننا جميعا نشعر بالجوع الآن، جوع تحقيق الألقاب من جديد، إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا الفريق، أرغب دائما في إسعاد الجماهير». ويحتل فريق ليفربول، المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد
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وادي دجلة 2018

«الاتحاد» يتعادل مع «دجلة» إيجابيا في الدوري الممتاز

تعادل فريق الاتحاد السكندري، مع نظيره وادي دجلة، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز، إذ أحرز هدف وادي دجلة مروان حمدي، في الدقيقة 15، بينما تمكن خالد قمر، إحراز هدف التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 25، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة السابعة يحتل بها المركز الخامس، وكذلك ارتفع رصيد وادي دجلة إلى نقطتين عند المركز الـ16. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، حيث تبادل كل منهما الهجمات في محاولة لإحراز هدف مبكر.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

غيابات بالجملة عن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب، والتي تقام غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، إذ شهدت القائمة غياب 8 لاعبين لأسباب مختلفة، حيث سيدخل الفارس الأبيض المباراة، مفتقدًا خدمات كلًا من: «محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد عبد الغني، ومحمد أبو جبل، وعبد الله جمعة، وعمر السعيد، ومحمد حسن، ومحمود عبد العزيز،» للإصابة، فيما سيغيب محمد عنتر لأسباب فنية.
ميسى

ميسي: عودة نيمار لبرشلونة معقدة هناك أشخاص لا يريدون

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن عودة زميله السابق، البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف البلوجرانا، مشيرا إلى أن العملية معقدة للغاية، قائلًا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: «أدرك أن عودة نيمار إلى برشلونة معقدة، أولا لأنه من الصعب رحيله عن باريس، ثانيا بسبب الطريقة التي غادر بها البارسا، كما يوجد أشخاص في النادي لا يريدون عودته»، وتابع: «على المستوى الرياضي، فإن نيمار من أفضل اللاعبين في العالم بالتأكيد، وسيكون أمرا رائعا بالنسبة لنا لو عاد، ونتحدث كثيرا حيث لدينا مجموعة على واتس آب أنا ونيمار وسواريز فقط».
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فان-دايك‎

«فان دايك» عن الفوز بالبريميرليج: ليس لدينا ما نخسره

أكد الدولي الهولندي، فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، أن فريقه ليس لديه ما يخسره، خاصة أن مانشستر سيتي هو من يدافع عن لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء ذلك في حواره مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الجمعة، قائلًا: «لا أعتقد أن لدينا ما نخسره، مانشستر سيتي هم الأبطال، ويدافعون عن لقبهم الذي نرغب في الفوز به، من وجهة نظري علينا فقط محاولة تحقيق ذلك، الضغوط تتعاظم ولكنها تأتي من الإعلام، يحبون وضع المزيد من الضغوط على عاتقنا، وهو ما علينا التعامل معه، لا أمانع ذلك لأنني لا أفكر فيما يقوله الناس، فقط أريد الفوز بكل مباراة ألعبها».
محمد صلاح - ساديو ماني‎

فابينيو يتحدث عن أزمة محمد صلاح وساديو ماني

أكد الدولي البرازيلي فابينيو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم الفراعنة والسنغالي ساديو ماني، تجمعهما علاقة صداقة، وأن الأزمة التي حدثت بينهما خلال مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي، والتي شهدت أحداثًا ساخنة حيث كان للريدز فرصة لتسجيل الهدف في الدقيقة 84، وكانت الكرة مع صلاح إلا أنه لم يمرر لماني الأمر الذي جعل السنغالي ينفعل خاصة بعد قيام يورجن كلوب بتبديل ماني، لم تحدث إلا بسبب التوتر، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية.
فان-دايك-محمد-صلاح

فان دايك يتعرض لموقف محرج بسبب محمد صلاح

تعرض الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والمتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، إلى موقف محرج من طفل من مشجعي الريدز، حيث نشر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للنادي، حلقة مصورة لمدافعه مع عدة أطفال قابلوه بشكل لم يكن مخططًا له ليحاوروه ويوجهون له الأسئلة، ودخل أحد الأطفال ليفاجئ فان دايك، قائلاً: "أنا مُحبط، كنت أتوقع مقابلة مو صلاح بدلا منك، ولكن لا يهم ذلك الآن". وقابل اللاعب كلمات الطفل الذي ارتدى قميصًا مرصعًا بشعار ليفربول بابتسامة هادئة، وتقبل الأمر قبل أن يكمل حواره معه.
يورجن كلوب

كلوب بعد الفوز على شيفيلد: «لست سعيدًا للغاية»

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه غير سعيد بفوز فريقه على شيفيلد يونايتد. جاء ذلك عقب نهاية المباراة التي فاز فيها الريدز بهدف نظيف، قائلا: «لقد سجلنا من كرة كان حظ شيفيلد سيئا بها، حارسهم لعب مباراة لا تُصدق. في الشوط الأول حصلنا على فرصتين رائعتين لكننا لم نستغلهما، وفي الشوط الثاني صلاح حصل على فرصة انفراد بحارس المرمى، وفي النهاية أضاع الكرة، كان بإمكاننا القيام بما هو أفضل، لكن عليك احترام الخصم، لقد دافعوا جيدًا حقا».
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