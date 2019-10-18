غيابات بالجملة عن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

تحرير:علي الزيني ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م

الزمالك

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب، والتي تقام غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، إذ شهدت القائمة غياب 8 لاعبين لأسباب مختلفة، حيث سيدخل الفارس الأبيض المباراة، مفتقدًا خدمات كلًا من: «محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد عبد الغني، ومحمد أبو جبل، وعبد الله جمعة، وعمر السعيد، ومحمد حسن، ومحمود عبد العزيز،» للإصابة، فيما سيغيب محمد عنتر لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي. خط الدفاع: محمد عبد الشافي، حمدي النقاز، حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد السلام. خط الوسط: «طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، كريم بامبو، إسلام جابر، مصطفى فتحي،