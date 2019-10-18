«الاتحاد» يتعادل مع «دجلة» إيجابيا في الدوري الممتاز

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م

وادي دجلة

تعادل فريق الاتحاد السكندري، مع نظيره وادي دجلة، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز، إذ أحرز هدف وادي دجلة مروان حمدي، في الدقيقة 15، بينما تمكن خالد قمر، إحراز هدف التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 25، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة السابعة يحتل بها المركز الخامس، وكذلك ارتفع رصيد وادي دجلة إلى نقطتين عند المركز الـ16. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، حيث تبادل كل منهما الهجمات في محاولة لإحراز هدف مبكر.

وحاول أحمد رفعت لاعب الاتحاد، التوغل من الجهة اليسرى، ولكن الدفاع تدخل، ورد دجلة على هجمة الاتحاد السكندري، حيث وصلت إلى الجهة اليمنى عن طريق بودي وأرسل عرضية أرضية وصلت لعبد الكبير الوادي وسددها لكن علت العاضة. وأحرز مروان حمدي، مهاجم وادي دجلة، تمريرة رائعة من عبد الكبير الوادي جعل حمدي منفردا بحارس