بسبب المظاهرات.. تعليق الدراسة وعمل البنوك في لبنان

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

احتجاجات لبنان_أرشيفة

قرر وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب، استمرار إغلاق المدارس والجامعات في لبنان، غدا السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي نتيجة استمرار الاضطرابات والتظاهرات التي تشهدها البلاد، كما أعلنت جمعية المصارف استمرار إغلاق البنوك لليوم الثاني لذات الأسباب. وشهدت الاحتجاجات في عدد من المناطق بوسط بيروت عمليات تدافع وكر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وقام ملثمون باقتحام عدد من المحال التجارية، وفروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي، ومحاولة سرقة محتوياتها، وتخريب السيارات الخاصة بالمواطنين وحرقها في نطاق مناطق المظاهرات.

وأعلن جهاز قوى الأمن الداخلي فرض السيطرة واستعادة الهدوء في سجن مدينة زحلة «بمحافظة البقاع»، بعد الاضطرابات التي أحدثها السجناء على ضوء المظاهرات العارمة التي تجتاح البلاد.كما تمكن جهاز مخابرات الجيش من ضبط شخصين في مدينة طرابلس «شمالي لبنان»، لقيامهما بإطلاق النيران باتجاه المواطنين والتسبب في وقوع