مشاجرة انتهت بقتيل.. كواليس مقتل «زيزو» بدار السلام

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م

جثة - أرشيفية

خناقة وخلافات انتهت بجريمة قتل في دار السلام، راح ضحيتها شاب تدخل دفاعًا عن شقيقه، فأخرج عاطل سلاحًا ناريًا وأطلق النار على الشاب الذي يدعى «زيزو»، ويعمل بمحل بيع منظفات في شارع رمضان عيد، بمنطقة دار السلام، ليسقط قتيلا في بركة من الدماء. البداية كانت بتلقى المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص تبين مصرع «زيزو»، 28 سنة، على يد عاطل يدعي «محمد. ع»، بسبب خلافات سابقة بين الجاني وشقيق المجني عليه الذي تدخل في الدفاع عن شقيقه.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، بقيادة العميد محمد علام، مأمور القسم، من القبض على المتهم، وتبين وجود خلافات سابقة بينه وبين شقيق الضحية، وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية معه سرعان ما تطور الأمر وتدخل المجني عليه للدفاع عن شقيقه، فأخرج المتهم سلاح وأطلق عيارًا ناريًا