جريمة

مشاجرة انتهت بقتيل.. كواليس مقتل «زيزو» بدار السلام

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
خناقة وخلافات انتهت بجريمة قتل في دار السلام، راح ضحيتها شاب تدخل دفاعًا عن شقيقه، فأخرج عاطل سلاحًا ناريًا وأطلق النار على الشاب الذي يدعى «زيزو»، ويعمل بمحل بيع منظفات في شارع رمضان عيد، بمنطقة دار السلام، ليسقط قتيلا في بركة من الدماء. البداية كانت بتلقى المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص تبين مصرع «زيزو»، 28 سنة، على يد عاطل يدعي «محمد. ع»، بسبب خلافات سابقة بين الجاني وشقيق المجني عليه الذي تدخل في الدفاع عن شقيقه.
وبتقنين الإجراءات الأمنية، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، بقيادة العميد محمد علام، مأمور القسم، من القبض على المتهم، وتبين وجود خلافات سابقة بينه وبين شقيق الضحية، وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية معه سرعان ما تطور الأمر وتدخل المجني عليه للدفاع عن شقيقه، فأخرج المتهم سلاح وأطلق عيارًا ناريًا
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محمود البنا2

والد «شهيد الشهامة»: قبلت 300 جنيه ورفضت ملايين

مشاعر من الحب وملايين من الدعوات بالرحمة تنهال من كل بقاع الأرض للطالب «محمود البنا»، الذي قتل على يد شاب وثلاثة من أصدقائه دفاعًا عن فتاة بمدينة تلا في محافظة المنوفية، إذ قال والد محمود البنا، المعروف بـ«ضحية الشهامة»، في تصريحاته لـ«لتحرير»: «سعيد بكل الناس إللي عملت عمرة باسم محمود، وربنا يتقبلها منهم، وبالنسبة للتبرعات أنا وقفت الناس إللي كانت تجمع تبرعات، وقولتلهم محدش يجمع جنيه باسم محمود، ومش عايزين فلوس تبرعات وكفاية علينا كمية الحب إللي بشوفها في عيون الناس، وفيه شركات كلمتني عايزين يعملوا أسهم باسم محمود وطبعا شكرتهم على موقفهم ده».
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الداخلية تضبط 157 قضية مخدرات و268 عنصرا إجراميا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكبار مساعديه بتحقيق الوجود الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 48 قطعة سلاح ناري و507 طلقات مختلفة الأعيرة و15 خزينة و230 قطعة سلاح أبيض بحوزة 44 متهما.
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أمن المنافذ يحبط 8 قضايا تهريب بـ438 ألف جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (حديد خردة – ملابس أجنبية الصنع – سجائر - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات – ساعات – ضروس وأسنان صناعية – كاميرات – جهاز قياس ضغط).
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مباحث الجيزة تكشف غموض سرقة مساكن الحي الراقي

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات، وفق إستراتيجية وخطة الوزارة الموضوعة بمعرفة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، قيام 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدوائر أقسام شرطة العجوزة وإمبابة بالجيزة وروض الفرج بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب.
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«ضربته بخنجر فطب ساكت».. قصة جريمة هزت حي الزهور

يوم دراسي جديد، اكتظت معه مدرسة علي بن أبي طالب في محافظة بورسعيد (الواقعة شمال شرق البلاد) بالطلاب الذين يتوافدون من كل حدب وصوب لتلقي دروس العلم مع انطلاق العام الدراسي الحالي منذ أسابيع قليلة، كعادة الحياة الدراسية تحدث مناوشات ومشاحنات بين الطلاب، تتعدد الأسباب لكن غالبيتها تنتهي بتدخل القائمين على "محراب العلم"، إلا أن تلك المرة لم تكن كسابقاتها، إذ انتهت بجريمة قتل مؤسفة أضحت حديث الساعة بين قاطني المحافظة وتحديدا منطقة الزهور، وراح ضحيتها فتى في مقتبل العمر.
محمود البنا

قبل المحاكمة.. والد «شهيد الشهامة» يرفض دفاع مرتضى والديب

مع اقتراب أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" الأحد المقبل، أمام محكمة أحداث شبين الكوم، قال محمد البنا والد محمود، في تصريحات لـ"التحرير"، إن "محامين كتير مشهورين كلموني وعرضوا الدفاع عن محمود كمتطوعين من مكتب فريد الديب، ومحامين من المحلة، وأول امبارح جالي فريق من نقابة المحاميين، وأنا رفضت واعتذرت لهم، وكل الشكر ليهم، لأن كل واحد فيهم بيتحرك من قلبه، لكن أنا اخترت أن اللي يدافع عن محمود ناس من البسطاء اللي من عندنا زي الأستاذ نضال مندور ومحامين من تلا".
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«دبحه وقطع جثته حتت».. أب يفصل رأس ابنه بالإسماعيلية

جلس الرجل الستيني طوال الليل يفكر في حال نجله الذي فشل في إصلاح حاله، إلا أنه أبى أن تمر الليلة بسلام، وسيطر الشيطان على عقله حتى تخلى عن إنسانيته، إذ ارتكب جريمة تقشعر لها الأبدان، في المقابل كان الشاب يغط في نوم عميق ولم يكن يدري أنها الليلة الأخيرة، خرج الأب من غرفته فجرا يتتبع خطوات الشيطان قاصدا غرفة نجله "أحمد" متخذا قراره بالذبح، دقائق وكانت غرفة الشاب بركة من الدماء بينما يقف "عبده ف." يقطع في جثة نجله لأجزاء وفصل الرأس عن الجسم في محاولة لإخفاء معالم جريمته، لكن القدر كان له بالمرصاد، حيث كان هناك من يشاهد تفاصيل الجريمة وأبلغ الشرطة.
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«بتشتمني قدام مراتي».. قصة جملة انتهت بذبيحة في رشيد

كعادته كل صباح، خرج "محمود" (اسم مستعار) قاصدا محل عمله في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، وودعته زوجته "ذوات" على أمل تجدد اللقاء، إلا أنها لم تدرِ أنها نظرة الوداع، وأنهما لن يتقابلا ثانية لنهاية العمر، إذ قُتلت الزوجة في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة في المدينة البسيطة. علاقة محبة وأخوة جمعت بين "محمود" وشقيقه "أحمد" حتى بعد زواج الأول بفتاة تدعى "ذوات"، ظل الأخ يتردد على منزله لزيارته والاطمئنان عليه وبات الاثنان محل حديث الجيران في منطقة "برج رشيد"، أينما رحلا لاحقتهما كلمات الثناء والإشادة كونهما مثالا جيدا للأخوة.
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