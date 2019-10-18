رياضة

هاشتاج «كهربا مننا أهلاوي زينا» يتصدر تويتر

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
كهربا
كهربا
دشن جماهير النادي الأهلي، هاشتاج (كهربا مننا اهلاوي زينا) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يطالبون فيه التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة. وطالب عدد من الجماهير الأهلاوية بضرورة التعاقد مع كهربا في فترة الانتقالات مؤكدين أنه سيكون لاعبًا مفيدًا للفريق خلال الفترة المُقبلة، وأعربوا عن استياءهم بسبب عدم اتخاذ مسؤولو الأهلي أي خطوات رسمية لضم اللاعب للقلعة الحمراء.
وجاءت تعليقات الجماهير الحمراء كالتالي:- اللي يمشيلنا خطوة نمشيلة فدان وان شاء الله كهربا اهلاوي في يناير#كهربا_مننا_اهلاوي_زينا — mohaMed.Bondok (@Bondokahlawy10) October 18, 2019 كهربا لاعب كوره بدرجة مشجع درجه تالته@MKahraba#كهربا_مننا_اهلاوي_زينا — ?? atef alasqlany?? (@abom3tasem_alas)
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سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

الإعلاميين: الأهلي عرض التكفل بمصاريف علاج «جيلبرتو»

أعلن نادي الإعلاميين عن أن مسؤولي النادي الأهلي عرضوا التكفل بعلاج أحمد كمال "جيلبرتو" لاعب الفريق بعدما تعرض للإصابة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.. وقال نادي الإعلاميين أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي تواصل مع طارق الشرباصي رئيس نادي الإعلاميين وعرض تكفل الأهلي بمصاريف علاج لاعب الإعلاميين كاملة. وخاض فريق الإعلاميين مباراة ودية أمام نظيره الأهلي يوم الإثنين الماضي في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري وفاز بهدف دون رد أحرزه المغربي وليد أزارو.
كوكا

أحمد حسن كوكا: رفضت الزمالك وبيراميدز من أجل الأهلي

أكد أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي، أنه تلقى مفاوضات غير رسمية من جانب فريقي الزمالك وبيراميدز للانتقال إلى صفوفهما، خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "الماتش" والمذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، قائلًا :"أحد وكلاء اللاعبين القريبين من نادي الزمالك تحدث معي للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.. هذا الوكيل كان قريب من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، لكنني رفضت لرغبتي في الاستمرار بالاحتراف بجانب رغبتي إذا عدت إلى مصر بالانتقال للأهلي".
حلمى-طولان

حلمي طولان بعد التعادل مع دجلة: تعثرنا بفعل فاعل

فتح طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري، النار على طاقم التحكيم الذي أدار لقاء فريقه أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "ON sport"، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "لو كان الأهلي أو الزمالك هم من يلعبون المباراة بدلًا من الإتحاد ما كانت لتحدث مثل هذه الأخطاء التحكيمية التي عانينا منها.. ذهبت إلى حكم المباراة عقب نهايتها وسألته رأيه في هدف وادي دجلة، وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد."
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سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

الإعلاميين: الأهلي عرض التكفل بمصاريف علاج «جيلبرتو»

أعلن نادي الإعلاميين عن أن مسؤولي النادي الأهلي عرضوا التكفل بعلاج أحمد كمال "جيلبرتو" لاعب الفريق بعدما تعرض للإصابة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.. وقال نادي الإعلاميين أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي تواصل مع طارق الشرباصي رئيس نادي الإعلاميين وعرض تكفل الأهلي بمصاريف علاج لاعب الإعلاميين كاملة. وخاض فريق الإعلاميين مباراة ودية أمام نظيره الأهلي يوم الإثنين الماضي في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري وفاز بهدف دون رد أحرزه المغربي وليد أزارو.
الأهلي

الكاف ينعش خزينة الأهلي بـ10 ملايين و500 ألف جنيه

أنعش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خزينة النادي الأهلي بنحو 10 ونصف مليون جنيه مصري خلال الأيام الماضية، بعد أن أودع المبلغ المذكور داخل الحسابات الجارية للقلعة الحمراء، وذلك قيمة مكافأة الوصول إلى دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا في نسختها السابقة.. وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسات البطولة الإفريقية من دور ربع النهائي عقب الخسارة من نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مُقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
مران الاهلي

أزارو يسجل وجمعة يهدر.. الأهلي يفوز على الإعلاميين

حقق الأهلي الفوز في المباراة الودية التي جمعته مع نظيره الإعلاميين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك، وشهدت المباراة سيطرة الأهلي، حيث تألق الثنائي محمد محمود العائد من الإصابة بعد غياب 9 أشهر، ومحمد هاني، فيما أحرز المغربي وليد أزارو الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول. وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي، محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد، وحسام عاشور وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد الشيخ ووليد سليمان ووليد أزارو.
علي-معلول-الأهلى وحرس الحدود (8)

علي معلول يصل القاهرة وفايلر يمنحه راحة

وصل الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للقاهرة اليوم الإثنين، استعدادًا للانتظام في مران الفريق الجماعي بداية من غد الثلاثاء، في إطار استعدادات المارد الأحمر لخوض مباراة القمة المُنتظرة يوم السبت المُقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وعاد معلول بعد أن انضم لمنتخب تونس، من أجل خوض ودية الكاميرون، التي أقيمت مساء أمس السبت، وانتهت سلبيًّا؛ استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون 2021.
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