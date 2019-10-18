هاشتاج «كهربا مننا أهلاوي زينا» يتصدر تويتر

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

كهربا

دشن جماهير النادي الأهلي، هاشتاج (كهربا مننا اهلاوي زينا) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يطالبون فيه التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة. وطالب عدد من الجماهير الأهلاوية بضرورة التعاقد مع كهربا في فترة الانتقالات مؤكدين أنه سيكون لاعبًا مفيدًا للفريق خلال الفترة المُقبلة، وأعربوا عن استياءهم بسبب عدم اتخاذ مسؤولو الأهلي أي خطوات رسمية لضم اللاعب للقلعة الحمراء.

وجاءت تعليقات الجماهير الحمراء كالتالي:- اللي يمشيلنا خطوة نمشيلة فدان وان شاء الله كهربا اهلاوي في يناير#كهربا_مننا_اهلاوي_زينا — mohaMed.Bondok (@Bondokahlawy10) October 18, 2019 كهربا لاعب كوره بدرجة مشجع درجه تالته@MKahraba#كهربا_مننا_اهلاوي_زينا — ?? atef alasqlany?? (@abom3tasem_alas)