رياضة

الاتحاد السكندري يحتج رسميا ضد حكم مباراة وادي دجلة

تحرير:هاني العوضي ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى، احتجاجًا لاتحاد الكرة، ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم، أمام فريق وادى دجلة، بقيادة الحكم أحمد العدوى، وجاء البيان الذي أصدره النادي السكندري، كالتالي: "الحكم لم يكن موفقًا على الإطلاق، حيث اتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق، وأبرزها عدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة من لمسة يد متعمدة للاعب نادي وادي دجلة، منعت الكرة وهى باتجاه المرمى، بالإضافة إلى هدف صحيح للاعب سيسيه بداعي التسلل وهو القرار الذى جانبه الصواب أيضاً، وأكدت الإعادة التليفزيونية وجميع خبراء التحكيم والمحليين صحة الهدف".
وأشار الاتحاد السكندري، في بيانه، إلى أن رئيس النادي محمد مصيلحي، أجرى اتصالاً هاتفياً بجمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، مُعبرا عن استيائه الشديد من أداء طاقم التحكيم الذي ساهم بشكل كبير في انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وفقد نادي الاتحاد لنقطتين كانتا في المتناول. وتعادل فريق الاتحاد
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الإعلاميين: الأهلي عرض التكفل بمصاريف علاج «جيلبرتو»

أعلن نادي الإعلاميين عن أن مسؤولي النادي الأهلي عرضوا التكفل بعلاج أحمد كمال "جيلبرتو" لاعب الفريق بعدما تعرض للإصابة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.. وقال نادي الإعلاميين أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي تواصل مع طارق الشرباصي رئيس نادي الإعلاميين وعرض تكفل الأهلي بمصاريف علاج لاعب الإعلاميين كاملة. وخاض فريق الإعلاميين مباراة ودية أمام نظيره الأهلي يوم الإثنين الماضي في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري وفاز بهدف دون رد أحرزه المغربي وليد أزارو.
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أحمد حسن كوكا: رفضت الزمالك وبيراميدز من أجل الأهلي

أكد أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي، أنه تلقى مفاوضات غير رسمية من جانب فريقي الزمالك وبيراميدز للانتقال إلى صفوفهما، خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "الماتش" والمذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، قائلًا :"أحد وكلاء اللاعبين القريبين من نادي الزمالك تحدث معي للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.. هذا الوكيل كان قريب من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، لكنني رفضت لرغبتي في الاستمرار بالاحتراف بجانب رغبتي إذا عدت إلى مصر بالانتقال للأهلي".
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حلمي طولان بعد التعادل مع دجلة: تعثرنا بفعل فاعل

فتح طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري، النار على طاقم التحكيم الذي أدار لقاء فريقه أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "ON sport"، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "لو كان الأهلي أو الزمالك هم من يلعبون المباراة بدلًا من الإتحاد ما كانت لتحدث مثل هذه الأخطاء التحكيمية التي عانينا منها.. ذهبت إلى حكم المباراة عقب نهايتها وسألته رأيه في هدف وادي دجلة، وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد."
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فرج عامر: سنخوض مواجهة بيراميدز مضطرين

قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه قرر خوض مباراة بيراميدز تجنبًا لتعرض ناديه لعقوبات من الاتحاد المصري لكرة القدم، وجاء ذلك بعدما كان أعلن في وقت سابق عن مطالبته بتأجيل مباراة فريقه؛ مثل الأهلي والزمالك، من أجل تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الأندية. وأضاف فرج عامر في تصريحات تليفزيونية لـ«إم بي سي مصر» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «طالبت بتأجيل مباراتي أسوة بالأهلي والزمالك؛ نظرًا لانضمام الدوليين مؤخرًا وعدم وجود وقت كافٍ لإعداد الفريق».
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تغيير وحيد في تشكيل الأهلى أمام أسوان

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر في مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسه مع فريقي بيراميدز والزمالك واللذان حققا العلامة الكاملة من مباراتين وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
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تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أسوان

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، نظيره الأهلي في الثالثة عصر اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما على استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسة مع فريقي بيراميدز والزمالك، اللذين حققا العلامة الكاملة من مباراتين، وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
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«أهلي فايلر» يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية ضد أسوان

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق أسوان، في الثالثة عصر اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما على استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسة مع فريقي بيراميدز والزمالك، اللذين حققا العلامة الكاملة من مباراتين، ما وضع الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
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