الاتحاد السكندري يحتج رسميا ضد حكم مباراة وادي دجلة

تحرير:هاني العوضي ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م

الاتحاد السكندري

أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى، احتجاجًا لاتحاد الكرة، ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم، أمام فريق وادى دجلة، بقيادة الحكم أحمد العدوى، وجاء البيان الذي أصدره النادي السكندري، كالتالي: "الحكم لم يكن موفقًا على الإطلاق، حيث اتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق، وأبرزها عدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة من لمسة يد متعمدة للاعب نادي وادي دجلة، منعت الكرة وهى باتجاه المرمى، بالإضافة إلى هدف صحيح للاعب سيسيه بداعي التسلل وهو القرار الذى جانبه الصواب أيضاً، وأكدت الإعادة التليفزيونية وجميع خبراء التحكيم والمحليين صحة الهدف".

وأشار الاتحاد السكندري، في بيانه، إلى أن رئيس النادي محمد مصيلحي، أجرى اتصالاً هاتفياً بجمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، مُعبرا عن استيائه الشديد من أداء طاقم التحكيم الذي ساهم بشكل كبير في انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وفقد نادي الاتحاد لنقطتين كانتا في المتناول. وتعادل فريق الاتحاد