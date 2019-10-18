الكاميروني نيانت يدير مواجهة الزمالك وجينراسيون

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

نيانت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الكاميروني أليوم نيانت، حكماً لمواجهة الزمالك وجينراسيون المؤجلة من مرحلة الإياب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، المُقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، على استاد السلام في القاهرة، بعد أن وافق الفريقين على الموعد الجديد للمباراة، ويعاون نيانت طاقم تحكيم كاميروني مكون من إيفيس جاي نوبي مساعد أول، وساندا أومارو مساعد ثاني، وجيانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً، على أن يراقب اللقاء الحكام الغاني محمدوا نور الدين.

وقاد أليوم نيانت مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية في القاهرة الصيف الماضي، حيث فازت الجزائر على السنغال بهدف نظيف. وأدار نيانت مباراة افتتاح أمم إفريقيا بين مصر وزيمبابوي في لقاء حسمه الفراعنة لصالحهم بهدف نظيف على استاد القاهرة. كما أدار العديد من المباريات للأندية المصرية في البطولات الإفريقية، كان