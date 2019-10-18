رياضة

الكاميروني نيانت يدير مواجهة الزمالك وجينراسيون

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
نيانت
نيانت
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الكاميروني أليوم نيانت، حكماً لمواجهة الزمالك وجينراسيون المؤجلة من مرحلة الإياب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، المُقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، على استاد السلام في القاهرة، بعد أن وافق الفريقين على الموعد الجديد للمباراة، ويعاون نيانت طاقم تحكيم كاميروني مكون من إيفيس جاي نوبي مساعد أول، وساندا أومارو مساعد ثاني، وجيانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً، على أن يراقب اللقاء الحكام الغاني محمدوا نور الدين.
وقاد أليوم نيانت مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية في القاهرة الصيف الماضي، حيث فازت الجزائر على السنغال بهدف نظيف. وأدار نيانت مباراة افتتاح أمم إفريقيا بين مصر وزيمبابوي في لقاء حسمه الفراعنة لصالحهم بهدف نظيف على استاد القاهرة. كما أدار العديد من المباريات للأندية المصرية في البطولات الإفريقية، كان
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سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

الإعلاميين: الأهلي عرض التكفل بمصاريف علاج «جيلبرتو»

أعلن نادي الإعلاميين عن أن مسؤولي النادي الأهلي عرضوا التكفل بعلاج أحمد كمال "جيلبرتو" لاعب الفريق بعدما تعرض للإصابة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.. وقال نادي الإعلاميين أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي تواصل مع طارق الشرباصي رئيس نادي الإعلاميين وعرض تكفل الأهلي بمصاريف علاج لاعب الإعلاميين كاملة. وخاض فريق الإعلاميين مباراة ودية أمام نظيره الأهلي يوم الإثنين الماضي في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري وفاز بهدف دون رد أحرزه المغربي وليد أزارو.
كوكا

أحمد حسن كوكا: رفضت الزمالك وبيراميدز من أجل الأهلي

أكد أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي، أنه تلقى مفاوضات غير رسمية من جانب فريقي الزمالك وبيراميدز للانتقال إلى صفوفهما، خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "الماتش" والمذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، قائلًا :"أحد وكلاء اللاعبين القريبين من نادي الزمالك تحدث معي للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.. هذا الوكيل كان قريب من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، لكنني رفضت لرغبتي في الاستمرار بالاحتراف بجانب رغبتي إذا عدت إلى مصر بالانتقال للأهلي".
حلمى-طولان

حلمي طولان بعد التعادل مع دجلة: تعثرنا بفعل فاعل

فتح طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري، النار على طاقم التحكيم الذي أدار لقاء فريقه أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "ON sport"، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "لو كان الأهلي أو الزمالك هم من يلعبون المباراة بدلًا من الإتحاد ما كانت لتحدث مثل هذه الأخطاء التحكيمية التي عانينا منها.. ذهبت إلى حكم المباراة عقب نهايتها وسألته رأيه في هدف وادي دجلة، وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد."
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قرعة-دوري-أبطال أفريقيا-الكونفدرالية-

اليوم.. قرعتا دوري الأبطال والكونفيدرالية

تجري مراسم إجراء قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء، في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور مندوبي كل الأندية التي نجحت في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري الأبطال وكذلك الأندية التي تأهلت إلى دور الـ32 في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم. وتقام قرعة دور المجموعات في بطولة دوري الأبطال، بمشاركة 15 فريقًا بالإضافة للفائز من مباراة الإعادة لدور الإياب بين الزمالك وجينراسيون فوت بطل السنغال.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

الأهلي: طلب الزمالك تأجيل القمة غير منطقى

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على رغبة نادي الزمالك تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، ورفضه خوض المباراة، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأبيض ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإقامتها في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه ليس من المنطقي على الإطلاق تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، مشددا على أنه يوجد فاصل زمني لمدة خمسة أيام بين مباراة القمة وموعد المباراة المعادة.
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رسميًّا.. الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزماك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المواجهة في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، على أن يتم تحديد ملعب المباراة يوم 12 من الشهر ذاته، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد المباراة التي لم تلعب، من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

شطة يفجر مفاجأة حول موقف جينيراسيون من لقاء الزمالك

كشف عبدالمنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موقف مباراة الزمالك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار الكاف بإقامة المباراة في القاهرة يوم 24 أكتوبر، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد مباراة الإياب التي تم تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، وأصر الجانب السنغالي على إقامة اللقاء في بتروسبورت.
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