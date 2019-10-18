بينهم أطفال.. إصابة 11 فلسطينيا في حادث بمدينة نابلس

تحرير:وكالات ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م

حادث سير في فلسطين_أرشيفية

أصيب مساء اليوم الجمعة، 11 مواطنا فلسطينيًا، بينهم 5 أطفال، في حادث سير على طريق النصارية قرب مدينة نابلس، إذ قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه قدمت الإسعاف لـ11 مصابا في حادث سير، قبل نقلهم إلى المستشفى العربي التخصصي بمدينة نابلس، ووصفت جروحهم بالمتوسطة. وأصيب أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال، 17 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع، وفقًا لوكالة معًا.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات التي تقام عندها الفعاليات.وأضاف شهود العيان، أن إطلاق الرصاص أدى إلى