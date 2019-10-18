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بينهم أطفال.. إصابة 11 فلسطينيا في حادث بمدينة نابلس

تحرير:وكالات ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
حادث سير في فلسطين_أرشيفية
حادث سير في فلسطين_أرشيفية
أصيب مساء اليوم الجمعة، 11 مواطنا فلسطينيًا، بينهم 5 أطفال، في حادث سير على طريق النصارية قرب مدينة نابلس، إذ قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه قدمت الإسعاف لـ11 مصابا في حادث سير، قبل نقلهم إلى المستشفى العربي التخصصي بمدينة نابلس، ووصفت جروحهم بالمتوسطة. وأصيب أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال، 17 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع، وفقًا لوكالة معًا.
وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات التي تقام عندها الفعاليات.وأضاف شهود العيان، أن إطلاق الرصاص أدى إلى
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مظاهرات- لبنان (4)

بسبب المظاهرات.. تعليق الدراسة وعمل البنوك في لبنان

قرر وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب، استمرار إغلاق المدارس والجامعات في لبنان، غدا السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي نتيجة استمرار الاضطرابات والتظاهرات التي تشهدها البلاد، كما أعلنت جمعية المصارف استمرار إغلاق البنوك لليوم الثاني لذات الأسباب. وشهدت الاحتجاجات في عدد من المناطق بوسط بيروت عمليات تدافع وكر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وقام ملثمون باقتحام عدد من المحال التجارية، وفروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي، ومحاولة سرقة محتوياتها، وتخريب السيارات الخاصة بالمواطنين وحرقها في نطاق مناطق المظاهرات.
سعد-الحريرى

بعد الاحتجاجات.. الحريري يمهل القوى السياسية 72 ساعة للتوافق

أمهل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية في لبنان، 72 ساعة، لإعطائه ردا واضحًا وحاسمًا، يفيد وجود توافق حول مسار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد، أو أنه سيكون لديه تصرف آخر. جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري، مساء اليوم الجمعة، من داخل السراي الحكومي «مقر مجلس الوزراء»، في ضوء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تعم لبنان اعتراضًا على تدهور الأحوال الاقتصادية والمالية والمعيشية.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

إصابة 50 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

أصيب أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، 17 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات التي تقام عندها الفعاليات.
العدوان -التركي -على -سوريا

استشهاد 8 مدنيين وإصابة 25 آخرين في غارات على سوريا

استشهد 8 مدنيين سوريين وأصيب نحو 25 آخرين في العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية بمدينة رأس العين وجوارها، رغم إعلان النظام التركي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بتعليق القصف لمدة 120 ساعة، إذ أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، أن 8 مدنيين استشهدوا وأصيب 25 آخرون جراء قصف من قبَل طيران العدوان التركي ومدفعيته على قرية أم الخير ومنطقة زركان في محيط مدينة رأس العين، مضيفة أن النظام التركي واصل أيضا عدوانه بالطيران والقصف المدفعي العنيف على الأحياء السكنية داخل مدينة رأس العين.
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قوات-الاحتلال-في فلسطين

إصابة 50 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

أصيب أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، 17 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات التي تقام عندها الفعاليات.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

عباس: مصرون على إجراء الانتخابات بالضفة الغربية وغزة والقدس

قال محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، إننا مصرون على إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنتين من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية فتح لمتابعة ملف الانتخابات مع الجهات المعنية، مجددًا في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، في مقر المقاطعة برام الله، التأكيد على أن أية عملية ضم إسرائيلية لمنطقة الأغوار والبحر الميت وغيرها من المناطق الفلسطينية، سيغير كل شيء وسنعتبر كل اتفاق بيننا وبين إسرائيل لاغيا.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

بينهم أطفال ونساء.. إصابة 20 فلسطينيا بالضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم السبت، بينهم أطفال ونساء، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية، إذ قالت مصادر طبية، إن عدد المصابين بالغاز تجاوز الـ20 مصابا وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، لافتة إلى أن منزلا مملوكا لمواطن يدعى محمد مطر، تعرض لحريق نتيجة إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز مباشرة بداخله، مضيفه أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى المنزل، والسيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني، والذي أتى على جزء من محتويات المنزل.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

إصابة عشرات الفلسطينيين نتيجة الاختناق شرق القدس

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في صلاة الجمعة اليوم، في بلدة السواحرة الشرقية بالقدس، ضمن فعاليات الاعتصام ضد البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في منطقة "الدبة" مقابل جبل المنطار شرق مدينة القدس المحتلة، حيث أطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق، وقال عضو بلدية السواحرة، يونس جعفر، إن أكثر من 100 مواطن أدوا صلاة الجمعة التي أمها مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين في موقع الاعتصام.
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