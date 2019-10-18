رياضة

الكاف ينعش خزينة الأهلي بـ10 ملايين و500 ألف جنيه

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
الأهلي
الأهلي
أنعش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خزينة النادي الأهلي بنحو 10 ونصف مليون جنيه مصري خلال الأيام الماضية، بعد أن أودع المبلغ المذكور داخل الحسابات الجارية للقلعة الحمراء، وذلك قيمة مكافأة الوصول إلى دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا في نسختها السابقة.. وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسات البطولة الإفريقية من دور ربع النهائي عقب الخسارة من نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مُقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وقال عماد حلمي، المدير المالي بالأهلي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مسؤولي النادي تسلموا إخطارًا من الكاف منذ حوالي عشرة أيام، أبلغوا فيه المسؤولين، بإيداع 650 ألف دولار في حساب النادي نظير وصول الفريق إلى دور الربع نهائي للنسخة السابقة. ويمنح كاف الفرق التي ودعت البطولة من دور ربع نهائي، 650 ألف
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سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

الإعلاميين: الأهلي عرض التكفل بمصاريف علاج «جيلبرتو»

أعلن نادي الإعلاميين عن أن مسؤولي النادي الأهلي عرضوا التكفل بعلاج أحمد كمال "جيلبرتو" لاعب الفريق بعدما تعرض للإصابة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.. وقال نادي الإعلاميين أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي تواصل مع طارق الشرباصي رئيس نادي الإعلاميين وعرض تكفل الأهلي بمصاريف علاج لاعب الإعلاميين كاملة. وخاض فريق الإعلاميين مباراة ودية أمام نظيره الأهلي يوم الإثنين الماضي في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري وفاز بهدف دون رد أحرزه المغربي وليد أزارو.
كوكا

أحمد حسن كوكا: رفضت الزمالك وبيراميدز من أجل الأهلي

أكد أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي، أنه تلقى مفاوضات غير رسمية من جانب فريقي الزمالك وبيراميدز للانتقال إلى صفوفهما، خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "الماتش" والمذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، قائلًا :"أحد وكلاء اللاعبين القريبين من نادي الزمالك تحدث معي للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.. هذا الوكيل كان قريب من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، لكنني رفضت لرغبتي في الاستمرار بالاحتراف بجانب رغبتي إذا عدت إلى مصر بالانتقال للأهلي".
حلمى-طولان

حلمي طولان بعد التعادل مع دجلة: تعثرنا بفعل فاعل

فتح طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري، النار على طاقم التحكيم الذي أدار لقاء فريقه أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "ON sport"، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "لو كان الأهلي أو الزمالك هم من يلعبون المباراة بدلًا من الإتحاد ما كانت لتحدث مثل هذه الأخطاء التحكيمية التي عانينا منها.. ذهبت إلى حكم المباراة عقب نهايتها وسألته رأيه في هدف وادي دجلة، وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد."
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الأهلي

قناة الأهلي تكشف مصير إذاعة ودية الإعلاميين

أعلن محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الودية أمام فريق الإعلاميين والمقرر لها عصر غدٍ الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن قمة مواجهات الجولة الرابعة من مسبقة الدوري الممتاز.. وكتب العدل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"للأسف.. بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الأهلي الودية غدا.. بناء على تعليمات رينيه فايلر، فال خير". وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب المصري مباراة ودية غدًا الإثنين أمام منتخب بتسوانا.
رمضان صبحي

طبيب المنتخب الأولمبي يكشف تفاصيل إصابة صبحي

أجرى مسؤولو النادي الأهلي، اتصالا هاتفيًّا بالجهاز الطبي لمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، والذي خرج في الشوط الثاني من مباراة المنتخب الأوليمبي الودية أمام جنوب إفريقيا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، جاء عن طريق رمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
على-معلول

علي معلول: لماذا تسبني الجماهير التونسية؟

تحدث التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب تألقه في المباراة التي تجمع المارد الأحمر أمام الفرق التونسية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه شىء طبيعي، وقال معلول في تصريحات لموقع فوت 24 التونسي: "وقوع الأهلي مع النجم الساحلي في مجموعة واحدة؟ هذا ما فضلته القرعة وقررته". وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، رفقة أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

الأهلي يكشف مصير ملعب مباراة القمة

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن موقف ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر مع نظيره نادي الزمالك، المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة استاد القاهرة الدولي لاستضافة المباراة المنتظرة. وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مسؤولي النادي حتى الآن لم يستقبلوا أي خطابات رسمية أو اتصالات من اتحاد الكرة أو من الجهات الأمنية بشأن تحديد ملعب آخر لاستضافة المباراة.
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