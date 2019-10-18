الكاف ينعش خزينة الأهلي بـ10 ملايين و500 ألف جنيه

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

الأهلي

أنعش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خزينة النادي الأهلي بنحو 10 ونصف مليون جنيه مصري خلال الأيام الماضية، بعد أن أودع المبلغ المذكور داخل الحسابات الجارية للقلعة الحمراء، وذلك قيمة مكافأة الوصول إلى دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا في نسختها السابقة.. وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسات البطولة الإفريقية من دور ربع النهائي عقب الخسارة من نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مُقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال عماد حلمي، المدير المالي بالأهلي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مسؤولي النادي تسلموا إخطارًا من الكاف منذ حوالي عشرة أيام، أبلغوا فيه المسؤولين، بإيداع 650 ألف دولار في حساب النادي نظير وصول الفريق إلى دور الربع نهائي للنسخة السابقة. ويمنح كاف الفرق التي ودعت البطولة من دور ربع نهائي، 650 ألف