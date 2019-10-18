محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تحرير:علي الزيني ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

الزمالك والمقاولون

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، اختيار محمود البنا حكمًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره المقاولون العرب، والمقرر إقامتها غدا السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي ومعهم طارق سامي حكمًا رابعًا، ولم يسبق للبنا إدارة أي مواجهة بين الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وكانت آخر مبارياته مع الزمالك في 29 يناير من العام الجاري، أمام مصر للمقاصة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بأربعة أهداف لهدف.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، الذي حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث جولات، في المقابل يحتل فريق المقاولون العرب المركز الثالث بفارق الأهداف عن الفريق الأبيض. وأعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي