إحباط تهريب كمية من مخدر الآيس في مطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

مطار القاهرة - أرشيفية

نجح رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة شريف حبيب في إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله، ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصري، اشتبه مأمور الحركة ومدير إدارة الحركة، فى مشمول بوليصة وهى عبارة عن طرد قادم من ماليزيا يزن كيلو جرام، وبفتحه تبين وجود كيس شفاف به 90 جراما من مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مادة مخدرة، وبعرضها على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت بأنها لمادة الآيس المخدرة.

وقدرت قيمة الكمية المضبوطة بحوالي 270 ألف جنيها، ليقرر، هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بالقاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة. وفي وقت سابق تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة، من إحباط تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية داخل