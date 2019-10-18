حرس الحدود يُسقط الإسماعيلي في الدوري الممتاز

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م

حرس الحدود

نجح فريق حرس الحدود في خطف الفوز من نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز هدف المباراة الوحيد عمرو الحلوني لاعب الحدود في الدقيقة 82،، ليرتفع رصيد الحدود إلى النقطة السادسة في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد الدراويش عند النقطة السادسة محتلا المركز التاسع.. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، في محاولة من جانب لاعبي الفريقين لقص شريط الأهداف مبكرًا.

وسيطر الإسماعيلي على مجريات المباراة، لكنه لم يصنع الفارق أو الفرص السانحة للتسجيل، لينجح الحدود في خطف الثلاث نقاط. واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق الحدود في الدقيقة 80 ضد همام طارق بعد تدخله على مصطفى جمال لاعب الحدود. وتولى عمرو الحلوني مسؤولية تسديد ركلة الجزاء، وفشل في المرة الأولى، بعدما نجح