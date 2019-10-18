مدرب صن داونز: أسعى لتجنب مواجهة الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

صن داونز

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أنه يسعى لتجنب مواجهة الأندية الكبيرة في دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك في تصريحات، لصحيفة "Soccer Laduma" اليوم الجمعة، قائلًا: "أريد إنهاء دور المجموعات من المسابقة القارية متصدرًا، من أجل عدم مقابلة الأندية العملاقة مجددًا مثل الأهلي والترجي.. في النسخة الماضية اعتقدنا أننا سنتجنب أحد الفرق الكبيرة، إلا أننا واجهنا فريق الأهلي المصري".

وعن مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، أجاب مدرب صن داونز: "أصبحنا نشعر بالملل عند مواجهة بطل المغرب بصورة مستمرة في النسخ الماضية، بدأنا نتحسن أمام الوداد خاصة عندما نواجهم في المغرب، إلا أننا نخسر دائمًا بهدف دون رد". ويتواجد فريق صن داونز في المجموعة الثالثة بدور المجموعات من دوري الأبطال، مع الوداد