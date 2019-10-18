باريس سان جيرمان يسحق نيس برباعية في الدوري الفرنسي

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

باريس سان جيرمان

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره نيس بأربعة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ريفييرا في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.. وجاءت الأهداف عن طريق أنخيل دي ماريا الذي وقع على ثنائية في الدقيقتين 15 بعد انفراد بالحارس، قبل أن يضيف الهدف الثاني بطريقة رائعة حين قام بخداع الحارس وإرسال كرة ساقطة في مرماه في الدقيقة 21.. وأصبح دي ماريا ثاني أفضل هداف في الدوري الفرنسي في عام 2019، بعد كيليان مبابي الذي ساهم في 27 هدفاً، فيما ساهم دي ماريا في 20 هدفاً (13 هدفًا، 7 تمريرات حاسمة).

وقلص نيس الفارق في الدقيقة 67 بهدف إجناتيوس جانجوو، ووقع البديل كيليان مبابي على الهدف الثالث في الدقيقة 88، فيما ختم ماورو إيكاردي النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 91. وشهدت المباراة حالتي طرد الأولى كانت في الدقيقة 74 لسيبريان لاعب نيس بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية للاعتراض على ركلة ثابتة لم تحتسب

وقلص نيس الفارق في الدقيقة 67 بهدف إجناتيوس جانجوو، ووقع البديل كيليان مبابي على الهدف الثالث في الدقيقة 88، فيما ختم ماورو إيكاردي النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 91.



وشهدت المباراة حالتي طرد الأولى كانت في الدقيقة 74 لسيبريان لاعب نيس بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية للاعتراض على ركلة ثابتة لم تحتسب له.



وبعدها بثواني أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه هيريل لاعب نيس الذي أظهرت تقنية الفيديو اعتدائه على ليوناردو باريديس لاعب باريس، بينما كان سيبريان يعترض على قرار الحكم.



بهذه النتيجة رفع بي اس جي رصيده الى 24 نقطة بينما تجمد رصيد نيس عند 13 نقطة في المركز التاسع.