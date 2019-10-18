رياضة

باريس سان جيرمان يسحق نيس برباعية في الدوري الفرنسي

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره نيس بأربعة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ريفييرا في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.. وجاءت الأهداف عن طريق أنخيل دي ماريا الذي وقع على ثنائية في الدقيقتين 15 بعد انفراد بالحارس، قبل أن يضيف الهدف الثاني بطريقة رائعة حين قام بخداع الحارس وإرسال كرة ساقطة في مرماه في الدقيقة 21.. وأصبح دي ماريا ثاني أفضل هداف في الدوري الفرنسي في عام 2019، بعد كيليان مبابي الذي ساهم في 27 هدفاً، فيما ساهم دي ماريا في 20 هدفاً (13 هدفًا، 7 تمريرات حاسمة).
وقلص نيس الفارق في الدقيقة 67 بهدف إجناتيوس جانجوو، ووقع البديل كيليان مبابي على الهدف الثالث في الدقيقة 88، فيما ختم ماورو إيكاردي النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 91. وشهدت المباراة حالتي طرد الأولى كانت في الدقيقة 74 لسيبريان لاعب نيس بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية للاعتراض على ركلة ثابتة لم تحتسب
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سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

الإعلاميين: الأهلي عرض التكفل بمصاريف علاج «جيلبرتو»

أعلن نادي الإعلاميين عن أن مسؤولي النادي الأهلي عرضوا التكفل بعلاج أحمد كمال "جيلبرتو" لاعب الفريق بعدما تعرض للإصابة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.. وقال نادي الإعلاميين أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي تواصل مع طارق الشرباصي رئيس نادي الإعلاميين وعرض تكفل الأهلي بمصاريف علاج لاعب الإعلاميين كاملة. وخاض فريق الإعلاميين مباراة ودية أمام نظيره الأهلي يوم الإثنين الماضي في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري وفاز بهدف دون رد أحرزه المغربي وليد أزارو.
كوكا

أحمد حسن كوكا: رفضت الزمالك وبيراميدز من أجل الأهلي

أكد أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي، أنه تلقى مفاوضات غير رسمية من جانب فريقي الزمالك وبيراميدز للانتقال إلى صفوفهما، خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "الماتش" والمذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، قائلًا :"أحد وكلاء اللاعبين القريبين من نادي الزمالك تحدث معي للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.. هذا الوكيل كان قريب من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، لكنني رفضت لرغبتي في الاستمرار بالاحتراف بجانب رغبتي إذا عدت إلى مصر بالانتقال للأهلي".
حلمى-طولان

حلمي طولان بعد التعادل مع دجلة: تعثرنا بفعل فاعل

فتح طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري، النار على طاقم التحكيم الذي أدار لقاء فريقه أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "ON sport"، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "لو كان الأهلي أو الزمالك هم من يلعبون المباراة بدلًا من الإتحاد ما كانت لتحدث مثل هذه الأخطاء التحكيمية التي عانينا منها.. ذهبت إلى حكم المباراة عقب نهايتها وسألته رأيه في هدف وادي دجلة، وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد."
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توماس-توخيل

توخيل عن المباريات الدولية: أرهقت لاعبينا

علق توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان على المباريات القادمة للفريق الباريسي، منتقدًا ازدحام الأجندة الدولية للمنتخبات، وكذلك الموعد المحدد لمباراة فريقه ضد نيس غدًا الجمعة. وقال توخيل فى مؤتمر صحفي: "سنواجه نيس بدون كيرير وجايي ونيمار للإصابة، وخوان بيرنات للإصابة، بقية اللاعبين شاركوا فى تدريبات بشكل طبيعي، لكن لا أعلم مدى جاهزية دراكسلر وداجبا". وأضاف: "تحديد مباراة بي إس جي ونيس غدا أمر غريب نسبيا ولا أفهمه، علينا التأقلم مع الأمر الواقع، والتغلب على عدة عقبات".
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان ينفرد بصدارة الدوري الفرنسي

اكتسح فريق باريس سان جيرمان، نظيره أنجيه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي، سجل بابلو سارابيا هدف التقدم للفريق الباريسي، وأضاف ماورو إيكاردي الهدف الثاني، وعزز إدريسا جايي تقدم فريقه بهدف ثالث، واختتم نيمار دا سيلفا رباعية بي إس جي، الذي رفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد أنجيه عند 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن نانت الثاني.
موناكو

موناكو يقسو على بريست وسليماني يدخل التاريخ

حقق فريق موناكو فوزًا كبيرًا على نظيره بريست، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويس الثاني، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الفرنسي، وشهدت المواجهة تألق النجم الجزائري إسلام سليماني الذي ظهر بمستوى مميز وسجل هدفًا من ركلة جزاء كما صنع ثلاثة أهداف لفريقه، الفوز رفع رصيد فريق الإمارة إلى 9 نقاط من 8 مواجهات في المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد بريست عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.
باريس سان جيرمان

نيمار يقود باريس لفوز جديد على حساب بوردو

واصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، تألقه بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه بوردو، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «نوفو استاد دي بوردو» ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي موسم 2019- 2020. دخل فريق العاصمة الفرنسية اللقاء بقوة، رغبة في تسجيل هدف مبكر، وأهدر لاعبوه عدة فرص قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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