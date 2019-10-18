برلماني: جد راجح لواء شرطة متقاعد.. وساعد في تسليمه

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م

عبد الحميد الشيخ نائب عضو مجلس النواب

"فيه ناس قاعدة تتصيد وتتربص الكلمات حتى تثير الرأي العام بدون داعي وفي بداية القضية الشرطة قبضت على المتهمين في أقل من 24 ساعة فقط وتم تسليمهم للنيابة التي أحالت القضية ووصفت الجريمة بأنها قتل مع سبق الاصرار والترصد"، بهذه الكلمات بدأ عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب عن دائرة تلا، حديثه لـ«لتحرير» عن واقعة قتل محمود البنا، المعروف بـ«شهيد الشهامة»، وأضاف "أما عن تشريع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والأمم المتحدة نفسها واتفاقية حقوق الطفل حددت سنة الطفل لـ18 سنة، وكون فيه تزوير من عدمه لا بد وجود دليل عليه.

وأضاف الشيخ: "نحن دولة مؤسسات والقاضي ليس صاحب هوى والقضاء المصري لا أحد يؤثر عليه ولا يوجد فيه وساطة بل القاضي يحكمه أوراق وضميره، وكلنا مستائين من الواقعة، وكنا نتمى إعدام القاتل لكي يكون عبرة لغيره، ومحدش منا يقبل هذا على ابنه، وكلنا نعتبر محمود ابننا ولكن المشرع وضع سن للطفل أو الحدث". وتابع "كون