جريمة

برلماني: جد راجح لواء شرطة متقاعد.. وساعد في تسليمه

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م
عبد الحميد الشيخ نائب عضو مجلس النواب
عبد الحميد الشيخ نائب عضو مجلس النواب
"فيه ناس قاعدة تتصيد وتتربص الكلمات حتى تثير الرأي العام بدون داعي وفي بداية القضية الشرطة قبضت على المتهمين في أقل من 24 ساعة فقط وتم تسليمهم للنيابة التي أحالت القضية ووصفت الجريمة بأنها قتل مع سبق الاصرار والترصد"، بهذه الكلمات بدأ عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب عن دائرة تلا، حديثه لـ«لتحرير» عن واقعة قتل محمود البنا، المعروف بـ«شهيد الشهامة»، وأضاف "أما عن تشريع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والأمم المتحدة نفسها واتفاقية حقوق الطفل حددت سنة الطفل لـ18 سنة، وكون فيه تزوير من عدمه لا بد وجود دليل عليه.
وأضاف الشيخ: "نحن دولة مؤسسات والقاضي ليس صاحب هوى والقضاء المصري لا أحد يؤثر عليه ولا يوجد فيه وساطة بل القاضي يحكمه أوراق وضميره، وكلنا مستائين من الواقعة، وكنا نتمى إعدام القاتل لكي يكون عبرة لغيره، ومحدش منا يقبل هذا على ابنه، وكلنا نعتبر محمود ابننا ولكن المشرع وضع سن للطفل أو الحدث". وتابع "كون
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مطار-القاهرة

إحباط تهريب كمية من مخدر الآيس في مطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة شريف حبيب في إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله، ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصري، اشتبه مأمور الحركة ومدير إدارة الحركة، فى مشمول بوليصة وهى عبارة عن طرد قادم من ماليزيا يزن كيلو جرام، وبفتحه تبين وجود كيس شفاف به 90 جراما من مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مادة مخدرة، وبعرضها على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت بأنها لمادة الآيس المخدرة.
جثه

مشاجرة انتهت بقتيل.. كواليس مقتل «زيزو» بدار السلام

خناقة وخلافات انتهت بجريمة قتل في دار السلام، راح ضحيتها شاب تدخل دفاعًا عن شقيقه، فأخرج عاطل سلاحًا ناريًا وأطلق النار على الشاب الذي يدعى «زيزو»، ويعمل بمحل بيع منظفات في شارع رمضان عيد، بمنطقة دار السلام، ليسقط قتيلا في بركة من الدماء. البداية كانت بتلقى المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص تبين مصرع «زيزو»، 28 سنة، على يد عاطل يدعي «محمد. ع»، بسبب خلافات سابقة بين الجاني وشقيق المجني عليه الذي تدخل في الدفاع عن شقيقه.
محمود البنا2

والد «شهيد الشهامة»: قبلت 300 جنيه ورفضت ملايين

مشاعر من الحب وملايين من الدعوات بالرحمة تنهال من كل بقاع الأرض للطالب «محمود البنا»، الذي قتل على يد شاب وثلاثة من أصدقائه دفاعًا عن فتاة بمدينة تلا في محافظة المنوفية، إذ قال والد محمود البنا، المعروف بـ«ضحية الشهامة»، في تصريحاته لـ«لتحرير»: «سعيد بكل الناس إللي عملت عمرة باسم محمود، وربنا يتقبلها منهم، وبالنسبة للتبرعات أنا وقفت الناس إللي كانت تجمع تبرعات، وقولتلهم محدش يجمع جنيه باسم محمود، ومش عايزين فلوس تبرعات وكفاية علينا كمية الحب إللي بشوفها في عيون الناس، وفيه شركات كلمتني عايزين يعملوا أسهم باسم محمود وطبعا شكرتهم على موقفهم ده».
قوات-الشرطة (3)

الداخلية تضبط 157 قضية مخدرات و268 عنصرا إجراميا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكبار مساعديه بتحقيق الوجود الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 48 قطعة سلاح ناري و507 طلقات مختلفة الأعيرة و15 خزينة و230 قطعة سلاح أبيض بحوزة 44 متهما.
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محمود البنا2

والد «شهيد الشهامة»: قبلت 300 جنيه ورفضت ملايين

مشاعر من الحب وملايين من الدعوات بالرحمة تنهال من كل بقاع الأرض للطالب «محمود البنا»، الذي قتل على يد شاب وثلاثة من أصدقائه دفاعًا عن فتاة بمدينة تلا في محافظة المنوفية، إذ قال والد محمود البنا، المعروف بـ«ضحية الشهامة»، في تصريحاته لـ«لتحرير»: «سعيد بكل الناس إللي عملت عمرة باسم محمود، وربنا يتقبلها منهم، وبالنسبة للتبرعات أنا وقفت الناس إللي كانت تجمع تبرعات، وقولتلهم محدش يجمع جنيه باسم محمود، ومش عايزين فلوس تبرعات وكفاية علينا كمية الحب إللي بشوفها في عيون الناس، وفيه شركات كلمتني عايزين يعملوا أسهم باسم محمود وطبعا شكرتهم على موقفهم ده».
محمود البنا

قبل المحاكمة.. والد «شهيد الشهامة» يرفض دفاع مرتضى والديب

مع اقتراب أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" الأحد المقبل، أمام محكمة أحداث شبين الكوم، قال محمد البنا والد محمود، في تصريحات لـ"التحرير"، إن "محامين كتير مشهورين كلموني وعرضوا الدفاع عن محمود كمتطوعين من مكتب فريد الديب، ومحامين من المحلة، وأول امبارح جالي فريق من نقابة المحاميين، وأنا رفضت واعتذرت لهم، وكل الشكر ليهم، لأن كل واحد فيهم بيتحرك من قلبه، لكن أنا اخترت أن اللي يدافع عن محمود ناس من البسطاء اللي من عندنا زي الأستاذ نضال مندور ومحامين من تلا".
محمود البنا2

والد شهيد الشهامة: رفضت هدية المحافظ لسبب وحيد

زيارة قام بها اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، لأسرة محمود البنا المعروف إعلاميًا شهيد الشهامة، إذ فوجئ أهالي مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، مساء أمس الثلاثاء، بقدوم المحافظ إلى المدينة قاصدا منزل والد محمود البنا، لتقديم رحلتي عمرة لوالد ووالدة محمود، إلا ان والد البنا اعتذر له، موضحا في تصريحات لـ"التحرير"، قال محمد البنا تعليقا عن الواقعة: "امبارح قالولي المحافظ جاي وجايبلك رحلتين عمرة هدية، قولتلهم أنا مش محتاج العمرتين ومش قابلهم نفسيا وعايز حق ابني، وهو يشكر طبعا، وفي الحقيقة ناس كتير عرضت عليا موضوع العمرة، واعتذرت لهم".
قتيل-المنوفية‎ (3)

الإفراج عن المطالبين بالقصاص من قاتل شهيد الشهامة

قررت نيابة شبين الكوم الكلية بمحافظة المنوفية، إخلاء سبيل 1لمتهمين بالتجمهر للمطالبة بالقصاص في قضية مقتل الطالب محمود محمد البنا والمعروفة إعلاميا بقضية شهيد الشهامة، بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وشمل قرار النيابة الإفراج عن جميع المحتجزين والبالغ عددهم 11 متهمًا، وأعرب محمد البنا والد محمود البنا في تصريحات لـ"التحرير" عن سعادته بخبر الإفراج عن المتهمين بالتجمهر، وقال والد "شهيد الشهامة"، إن "الخبر أثلج صدورنا، وكل الشكر للناس اللي سعت وساهمت في خروجهم".
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