13 معلومة عن ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

تعرض معبد أبو سمبل عقب بناء السد العالي للغرق نتيجة تراكم المياه خلف السد.. وبدأت حملة دولية لإنقاذ آثار أبو سمبل والنوبة بين أعوام 1964 و1968.. وهناك روايتان لسبب تعامد الشمس

تحرير:محمد فتحي ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م

معبد أبو سمبل

معبد أبو سمبل، هو أكبر معبد منحوت في الصخر بالعالم، إذ يعتبر آية في العمارة والهندسة القديمة، فقد نحت في قطعة صخرية على الضفة الغربية للنيل بموضع غاية في الجمال، وهناك أدلة على أن أصل الفكرة في تشييد معبد في أبو سمبل، كانت لسيتي الأول، ولا شك أن جزء كبيرا من الداخل كان قد نحت قبل أن يعتلي رمسيس الثاني العرش، ولكن إلى أي مدى كان سيتي مسئولا عن الشكل الأخير وخاصة الواجهة هذا ما لا يعرف حتى اليوم، وكالعادة لا يرجع رمسيس أي فضل لمن سبقوه، والغرض من المعبد ومكانه هو عبادة الشمس.

ومن المقرر أن تحتفل مصر ومحافظة أسوان بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل، يوم 22 أكتوبر الجاري، ونرصد لكم 13 معلومة عن الظاهرة الفرعونية الفريدة التى جسدها القدماء المصريون منذ آلاف السنين: 1- تتعامد أشعة الشمس على قدس الأقداس بمعابد أبوسمبل مرتين كل عام يومي 22 فبراير،