حلمي طولان بعد التعادل مع دجلة: تعثرنا بفعل فاعل

تحرير:علي الزيني ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م

حلمي طولان

فتح طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري، النار على طاقم التحكيم الذي أدار لقاء فريقه أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "ON sport"، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "لو كان الأهلي أو الزمالك هم من يلعبون المباراة بدلًا من الإتحاد ما كانت لتحدث مثل هذه الأخطاء التحكيمية التي عانينا منها.. ذهبت إلى حكم المباراة عقب نهايتها وسألته رأيه في هدف وادي دجلة، وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد."

واختتم طولان: "أنا لا أقول أن حكم المباراة تعمد الخطأ لكن ربما يكون مستوى طاقم التحكيم ليس على مستوى المباراة، فريق الإتحاد كبير وله قيمته وجماهريته، لسنا فريقًا صغيرًا". وتعادل فريق الاتحاد السكندري، مع نظيره وادي دجلة، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية،

واختتم طولان: "أنا لا أقول أن حكم المباراة تعمد الخطأ لكن ربما يكون مستوى طاقم التحكيم ليس على مستوى المباراة، فريق الإتحاد كبير وله قيمته وجماهريته، لسنا فريقًا صغيرًا".



وتعادل فريق الاتحاد السكندري، مع نظيره وادي دجلة، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز، في لقاء شهد الكثير من الجدل التحكيمي.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة السابعة، محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، كما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى نقطتين في المركز السادس عشر.