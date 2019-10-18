رياضة

طلعت يوسف بعد التعادل مع دجلة: تعثرنا بفعل فاعل

تحرير:علي الزيني ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
فتح طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري، النار على طاقم التحكيم الذي أدار لقاء فريقه أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "ON sport"، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "لو كان الأهلي أو الزمالك هم من يلعبون المباراة بدلًا من الإتحاد ما كانت لتحدث مثل هذه الأخطاء التحكيمية التي عانينا منها.. ذهبت إلى حكم المباراة عقب نهايتها وسألته رأيه في هدف وادي دجلة، وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد."
واختتم يوسف: "أنا لا أقول أن حكم المباراة تعمد الخطأ لكن ربما يكون مستوى طاقم التحكيم ليس على مستوى المباراة، فريق الإتحاد كبير وله قيمته وجماهريته، لسنا فريقًا صغيرًا". وتعادل فريق الاتحاد السكندري، مع نظيره وادي دجلة، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية،
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هازارد

هازارد يغيب عن صدام مايوركا بالليجا اليوم

غاب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد التي أعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، التي تستعد لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، وذلك بعدما رُزق بطفله الرابع صباح اليوم، وحصل على إذن من زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وشهدت القائمة العديد من الغيابات؛ مثل كارفاخال لسبب فني، وناتشو وأسينسيو ومودريتش وكروس وبيل وفاسكيز للإصابة.
بداية-رونى-مع-ايفرتون

روني يحتفل بمرور 17 عاما على هدفه الأول بالبريميرليج

يحتفل النجم الإنجليزي واين روني، اليوم السبت، بذكرى مرور 17 عامًا على تسجيل أول هدف له في مسيرته الاحترافية بالدوري الإنجليزي، وسجل روني يوم 19 أكتوبر من عام 2002 أول هدف له في البريميرليج في شباك أرسنال على ملعب جوديسون بارك، رفقة فريقه السابق إيفراون، وكان روني حينها أصغر لاعب يسجل في تاريخ المسابقة بعمر 16 عامًا، وخاض روني 491 مباراة في البريميرليج، بقميصي إيفرتون ومانشستر يونايتد، حيث سجل 208 أهداف وصنع 111، قبل أن يرحل في عام 2018 إلى ناديه الحالي دي سي يونايتد الأمريكي.
مرتضى منصور (2)

مرتضى يهدد «كاف»: لن ألعب السوبر الإفريقي في قطر

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رفضه خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره الترجي التونسي في قطر، قائلا، في تصريحات لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إنه مستعد للدخول في صراع مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، موضحًا: «لا أمانع مواجهة الترجي في تونس، لكني لن ألعب في قطر لأفوز بصفيحة». وتابع مرتضى: «لن ألعب في قطر، وأهلا بالمشكلات مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشكلات مع الزمالك».
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الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري يحتج رسميا ضد حكم مباراة وادي دجلة

أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى، احتجاجًا لاتحاد الكرة، ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم، أمام فريق وادى دجلة، بقيادة الحكم أحمد العدوى، وجاء البيان الذي أصدره النادي السكندري، كالتالي: "الحكم لم يكن موفقًا على الإطلاق، حيث اتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق، وأبرزها عدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة من لمسة يد متعمدة للاعب نادي وادي دجلة، منعت الكرة وهى باتجاه المرمى، بالإضافة إلى هدف صحيح للاعب سيسيه بداعي التسلل وهو القرار الذى جانبه الصواب أيضاً، وأكدت الإعادة التليفزيونية وجميع خبراء التحكيم والمحليين صحة الهدف".
نيبوشا ميلوسي?يتش - نادر شوقي - حسام غالي (2)

الجونة يعلن رفضه مواجهة الأهلي ويعلن تضامنه مع بيانه

أعلن نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن رفض فريقه خوض مواجهة نظيره الأهلي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، وتحدث شوقي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "نتضامن مع بيان الأهلي الذي رفض فيه الفريق الأحمر لعب أي مباراة، قبل خوض القمة أمام الزمالك وخاصة أنه يصب في مصلحتنا، ويلبي مطالبنا بالعدالة وتكافؤ الفرص، وخاصة أننا سنكون مجهدين عن الأهلي، بعد أن لعبنا مباراة إف سي مصر اليوم الخميس، فيما لن يقابل الأحمر أي فريق".
الجونة والمقاصة

التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ونادي مصر

حسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة ونظيره فريق نادي إف سي مصر، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بالخسارة أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى بهدف نظيف، والخسارة بنفس النتيجة أمام الاتحاد السكندري، والفوز على المقاصة في الجولة الماضية بهدف دون رد، في رفع فريق مصر رصيده إلى ثلاث نقاط، في المركز الرابع عشر.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور ردا على بيان الأهلي: لا يقدرون أزمات مصر

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي يعبر عن عدم تقديرهم للأزمات التي تمر بها مصر، ويصدرون المشاكل للأمن، مؤكدًا أن بيان القلعة الحمراء، الذي رفض خلاله خوض أى مباراة قبل إقامة مباراة القمة أمام الفريق الأبيض، يدل على أنهم لا يقدرون الأزمات التي تعاني منها مصر فى الفترة الأخيرة، وأنه بيان لا يستحق عناء الرد عليه. وأوضح منصور في تصريحات صحفية أنه مازال عند موقفه الرافض لخوض لقاء المقاولون العرب المقدم من الجولة الخامسة المقرر له السبت المقبل بعد تأجيل لقاء القمة فى نفس اليوم.
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