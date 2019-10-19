رياضة

أحمد حسن كوكا: رفضت الزمالك وبيراميدز من أجل الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص
كوكا
كوكا
أكد أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي، أنه تلقى مفاوضات غير رسمية من جانب فريقي الزمالك وبيراميدز للانتقال إلى صفوفهما، خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "الماتش" والمذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، قائلًا :"أحد وكلاء اللاعبين القريبين من نادي الزمالك تحدث معي للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.. هذا الوكيل كان قريب من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، لكنني رفضت لرغبتي في الاستمرار بالاحتراف بجانب رغبتي إذا عدت إلى مصر بالانتقال للأهلي".
وواصل كوكا حديثه، قائلًا:"نفس السيناريو تكرر مع فريق بيراميدز في الصيف قبل الماضي، وتحديدًا بعد بطولة كأس العالم، التي أقيمت في روسيا، إلا أنني رفضت لنفس السبب". وعن وجود مفاوضات من الأهلي، لضمه، أجاب لاعب براجا:"الأهلي لم يتحدث معي من قريب أو من بعيد للعودة، هدفي حاليًا الاستمرار في رحلة الاحتراف". وبدأ
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سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

الإعلاميين: الأهلي عرض التكفل بمصاريف علاج «جيلبرتو»

أعلن نادي الإعلاميين عن أن مسؤولي النادي الأهلي عرضوا التكفل بعلاج أحمد كمال "جيلبرتو" لاعب الفريق بعدما تعرض للإصابة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.. وقال نادي الإعلاميين أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي تواصل مع طارق الشرباصي رئيس نادي الإعلاميين وعرض تكفل الأهلي بمصاريف علاج لاعب الإعلاميين كاملة. وخاض فريق الإعلاميين مباراة ودية أمام نظيره الأهلي يوم الإثنين الماضي في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري وفاز بهدف دون رد أحرزه المغربي وليد أزارو.
حلمى-طولان

حلمي طولان بعد التعادل مع دجلة: تعثرنا بفعل فاعل

فتح طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري، النار على طاقم التحكيم الذي أدار لقاء فريقه أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "ON sport"، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "لو كان الأهلي أو الزمالك هم من يلعبون المباراة بدلًا من الإتحاد ما كانت لتحدث مثل هذه الأخطاء التحكيمية التي عانينا منها.. ذهبت إلى حكم المباراة عقب نهايتها وسألته رأيه في هدف وادي دجلة، وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد."
باريس- سان -جيرمان - مبابي‎

باريس سان جيرمان يسحق نيس برباعية في الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره نيس بأربعة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ريفييرا في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.. وجاءت الأهداف عن طريق أنخيل دي ماريا الذي وقع على ثنائية في الدقيقتين 15 بعد انفراد بالحارس، قبل أن يضيف الهدف الثاني بطريقة رائعة حين قام بخداع الحارس وإرسال كرة ساقطة في مرماه في الدقيقة 21.. وأصبح دي ماريا ثاني أفضل هداف في الدوري الفرنسي في عام 2019، بعد كيليان مبابي الذي ساهم في 27 هدفاً، فيما ساهم دي ماريا في 20 هدفاً (13 هدفًا، 7 تمريرات حاسمة).
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سباستيان-ديسابر (7)

ديسابر يجيب.. لماذا حضر ودية مصر وبتسوانا من الملعب؟

أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز على أن مشاركة لاعبي فريقه مع منتخب مصر أمام نظيره البتسواني تكسبهم المزيد من الخبرات مشيرًا إلى أنه حضر ودية بتسوانا من أجل مساندة منتخب مصر ولاعبي فريقه في هذه المواجهة.. وأضاف ديسابر في تصريحات لقناة أون سبورت أن تمركز لاعبي منتخب مصر كان جيدا وحدثت العديد من التغييرات الفنية في المباراة. وأكمل: "الفوز على بتسوانا بداية جيدة لمنتخب مصر مع حسام البدري، وفي الفترة المقبلة الأداء سيتحسن أكثر".
ايهاب-جلال

عقوبات رادعة من إيهاب جلال على ثنائي المصري

قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، خصم مبلغ 250 ألف جنيه من محمود حمد لاعب الفريق، وإيقافه عن التدريبات مع الفريق الأول لمدة شهر، بسبب طرده خلال مواجهة نظيره فريق وادي دجلة الودية، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، وخسرها الفريق الساحلي بهدفين لهدف، ضمن استعدادات الفريقين لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي، وتم تغريم اللاعب الشاب أحمد عادل الملقب بميسي، مبلغ 50 ألف جنيه وإيقافه عن التدريبات لمدة شهر.
طارق-حامد

طارق حامد: طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى

وجه طارق حامد لاعب الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمتواجد حاليًا في معسكر منتخبنا الوطنى، المقيم حاليًا في الإسكندرية لمواجهة منتخب بتسوانا وديا يوم الاثنين المقبل على استاد برج العرب، ضمن استعدادات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لخوض الجولتين الأولى والثانية من تصفيات التأهيل لكأس أفريقيا 2021، أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال نوفمبر المقبل، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "انستجرام"، قائلًا:"انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل. ولن أصمت مرة أخرى".
الاهلي رمضان صبحي مجدي قفشة

«أهلي فايلر» يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية ضد أسوان

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق أسوان، في الثالثة عصر اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما على استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسة مع فريقي بيراميدز والزمالك، اللذين حققا العلامة الكاملة من مباراتين، ما وضع الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
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