أحمد حسن كوكا: رفضت الزمالك وبيراميدز من أجل الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص

كوكا

أكد أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي، أنه تلقى مفاوضات غير رسمية من جانب فريقي الزمالك وبيراميدز للانتقال إلى صفوفهما، خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "الماتش" والمذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، قائلًا :"أحد وكلاء اللاعبين القريبين من نادي الزمالك تحدث معي للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.. هذا الوكيل كان قريب من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، لكنني رفضت لرغبتي في الاستمرار بالاحتراف بجانب رغبتي إذا عدت إلى مصر بالانتقال للأهلي".

وواصل كوكا حديثه، قائلًا:"نفس السيناريو تكرر مع فريق بيراميدز في الصيف قبل الماضي، وتحديدًا بعد بطولة كأس العالم، التي أقيمت في روسيا، إلا أنني رفضت لنفس السبب". وعن وجود مفاوضات من الأهلي، لضمه، أجاب لاعب براجا:"الأهلي لم يتحدث معي من قريب أو من بعيد للعودة، هدفي حاليًا الاستمرار في رحلة الاحتراف". وبدأ

وواصل كوكا حديثه، قائلًا:"نفس السيناريو تكرر مع فريق بيراميدز في الصيف قبل الماضي، وتحديدًا بعد بطولة كأس العالم، التي أقيمت في روسيا، إلا أنني رفضت لنفس السبب".



وعن وجود مفاوضات من الأهلي، لضمه، أجاب لاعب براجا:"الأهلي لم يتحدث معي من قريب أو من بعيد للعودة، هدفي حاليًا الاستمرار في رحلة الاحتراف".

وبدأ كوكا مسيرته مع الأهلي في 2011، قبل أن يرحل للبرتغال عبر فريق ريو أفي، وانتقل إلى فريق سبورتنج براجا في صيف 2015 تخلله فترة على سبيل الإعارة مع فريق أولمبياكوس اليوناني في الصيف الماضي.



وشارك كوكا في سبع مباريات مع براجا خلال هذا الموسم نجح من خلالها في تسجيل هدف وصنع آخر، وتواجد في معسكر الفراعنة الأخير، وشارك في ودية بوتسوانا، التي انتهت بفوز المنتخب الوطني، بهدف نظيف.