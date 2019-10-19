الإعلاميين: الأهلي عرض التكفل بمصاريف علاج «جيلبرتو»

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص

سيد عبد الحفيظ

أعلن نادي الإعلاميين عن أن مسؤولي النادي الأهلي عرضوا التكفل بعلاج أحمد كمال "جيلبرتو" لاعب الفريق بعدما تعرض للإصابة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.. وقال نادي الإعلاميين أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي تواصل مع طارق الشرباصي رئيس نادي الإعلاميين وعرض تكفل الأهلي بمصاريف علاج لاعب الإعلاميين كاملة. وخاض فريق الإعلاميين مباراة ودية أمام نظيره الأهلي يوم الإثنين الماضي في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري وفاز بهدف دون رد أحرزه المغربي وليد أزارو.

وتعرض أحمد كمال لاعب الإعلاميين للإصابة أمام الأهلي في المباراة الودية، في كرة مشتركة مع صالح جمعة لاعب الأهلي، وأكدت الفحوصات الطبية معاناته من قطع في الرباط الصليبي. ووجه مسئولو نادي الإعلاميين شكرهم لإدارة الأهلي على اللفتة الطيبة التي قاموا بها، وأكدوا على تحملهم لكافة مصاريف علاج اللاعب المرتبط