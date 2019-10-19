رياضة

السيتي في مهمة رد الاعتبار أمام كريستال بالاس

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره نيوكاسل على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل توتنهام نظيره واتفورد الساعة الرابعة عصرًا على ملعب توتنهام هوتسبير، ويحتل السبيرز المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بينما يوجد واتفورد في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
وضمن مباريات نفس الجولة، يرحل حامل اللقب مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويحتل السيتي المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يوجد كريستال بالاس في المركز السادس برصيد 14 نقطة. ويتطلع مانشستر سيتي للرد على هزيمته المفاجئة في الجولة الماضية على ملعبه أمام وولفر هامبتون، والتي
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هازارد

هازارد يغيب عن صدام مايوركا بالليجا اليوم

غاب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد التي أعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، التي تستعد لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، وذلك بعدما رُزق بطفله الرابع صباح اليوم، وحصل على إذن من زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وشهدت القائمة العديد من الغيابات؛ مثل كارفاخال لسبب فني، وناتشو وأسينسيو ومودريتش وكروس وبيل وفاسكيز للإصابة.
بداية-رونى-مع-ايفرتون

روني يحتفل بمرور 17 عاما على هدفه الأول بالبريميرليج

يحتفل النجم الإنجليزي واين روني، اليوم السبت، بذكرى مرور 17 عامًا على تسجيل أول هدف له في مسيرته الاحترافية بالدوري الإنجليزي، وسجل روني يوم 19 أكتوبر من عام 2002 أول هدف له في البريميرليج في شباك أرسنال على ملعب جوديسون بارك، رفقة فريقه السابق إيفراون، وكان روني حينها أصغر لاعب يسجل في تاريخ المسابقة بعمر 16 عامًا، وخاض روني 491 مباراة في البريميرليج، بقميصي إيفرتون ومانشستر يونايتد، حيث سجل 208 أهداف وصنع 111، قبل أن يرحل في عام 2018 إلى ناديه الحالي دي سي يونايتد الأمريكي.
مرتضى منصور (2)

مرتضى يهدد «كاف»: لن ألعب السوبر الإفريقي في قطر

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رفضه خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره الترجي التونسي في قطر، قائلا، في تصريحات لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إنه مستعد للدخول في صراع مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، موضحًا: «لا أمانع مواجهة الترجي في تونس، لكني لن ألعب في قطر لأفوز بصفيحة». وتابع مرتضى: «لن ألعب في قطر، وأهلا بالمشكلات مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشكلات مع الزمالك».
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محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (1)

مدرب ليستر سيتي يعلق على إصابة محمد صلاح

علق بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، على الإصابة القوية التي تعرض لها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول أمس السبت على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وخرج صلاح من أرض الملعب في الدقيقة 89، بعد تدخل عنيف من قبل لاعب ليستر حمزة تشودري، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، قبل أن يحسم جيمس ميلنر النقاط الثلاث للريدز في الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء، ليواصل ليفربول انطلاقته القوية للموسم.
مانشستر سيتي‎

السيتي يبحث عن مطاردة ليفربول أمام وولفر هامبتون

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي نظيره وولفر هامبتون على ملعب الاتحاد في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يوجد وولفر هامبتون في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، وتواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في البريميرليج، حقق خلالها السيتي الانتصار في 6 مباريات مقابل انتصارين لوولفر هامبتون، وانتهت مباراتان بالتعادل وسجل السيتي في تلك اللقاءات 21 هدفًا مقابل 11 هدفًا لوولفر هامبتون.
مانشستر سيتي

الأحد الكروي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث يستمر الدوري المصري بمواجهة الجونة أمام مصر للمقاصة في الثالثة عصرًا، وستكون المواجهة الأبرز في «الإجيبشن ليج» هي التي ستجمع بين الزمالك ونادي مصر، في الثامنة مساء اليوم، وفي الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا يلعب مانشستر سيتي ضد وولفر هامبتون، وساوثهامبتون ضد تشيلسي، وأرسنال ضد بورنموث، أما في الخامسة فيحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نيوكاسل، في ختام الجولة الثامنة.
بول بوجبا

الشكوك تحوم حول لحاق بوجبا بصدام نيوكاسل

زاد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا في مباراة نيوكاسل بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غياب النجم الفرنسي عن تعادل الشياطين الحمر السلبي أمس، أمام ألكمار ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي؛ بسبب المعاناة من إصابة في الكاحل، وفي حال غاب بوجبا فسينضم إلى كل من أنتوني مارسيال ولوك شاو وخيسي لينجارد، وقال سولسكاير، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مواجهة نيوكاسل يوم الأحد.
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