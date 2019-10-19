السيتي في مهمة رد الاعتبار أمام كريستال بالاس

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

مانشستر سيتي

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره نيوكاسل على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل توتنهام نظيره واتفورد الساعة الرابعة عصرًا على ملعب توتنهام هوتسبير، ويحتل السبيرز المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بينما يوجد واتفورد في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وضمن مباريات نفس الجولة، يرحل حامل اللقب مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويحتل السيتي المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يوجد كريستال بالاس في المركز السادس برصيد 14 نقطة. ويتطلع مانشستر سيتي للرد على هزيمته المفاجئة في الجولة الماضية على ملعبه أمام وولفر هامبتون، والتي