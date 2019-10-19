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صحف عربية: لبنان ينتفض ضد الفساد ومهلة 72 ساعة

الصحف تناولت مواصلة القوات التركية استهداف المدنيين والمناطق العسكرية في بلدة رأس العين، رغم الاتفاق بين ترامب وأردوغان على وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا
تحرير:وفاء بسيوني ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
صحف عربية
صحف عربية
تصدّرت التظاهرات في لبنان عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، كما أطلعتنا على تطورات الأوضاع في سوريا بعد الاتفاق التركي لوقف النار شمال شرقي سوريا، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. كشفت صحيفة "عكاظ" عن تصاعد انتفاضة اللبنانيين؛ ما أدى إلى إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الجمعة، على وقع الاحتجاجات التي ملأت الشوارع، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، وباتت حكومة "الحريري" على المحك، وسط تزايد الدعوات لاستقالتها. وقطع المتظاهرون على تردي الأوضاع المعيشية وفرض مزيد من الضرائب، الطرقات المؤدية للقصر الرئاسي.
تمددت رقعة الاحتجاجات إلى مدينة زحلة في البقاع، وخرج العشرات في مدينة البترون مسقط رأس وزير الخارجية جبران باسيل، والنائب عنها. وأشارت صحيفة "الخليج" إلى إغلاق المدارس والجامعات التزاما بقرار وزير التربية بسبب الوضع المستجد، كما تم إغلاق المصارف. ووصف المحتجون الطبقة السياسية بالفاسدة، وطالبوا بسقوط
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نصر-الله

نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أنه لا يؤيد استقالة الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري، وتشكيل حكومة جديدة. وقال نصر الله في كلمة بمناسبة إحياء ذكرى "أربعين الحسين" اليوم السبت، "لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية.. وإذا استقالت فإننا لا نعلم متى تتشكل أخرى في سنة أو سنتين، والبلد وقته ضيق"، مؤكدا "الحكومة الجديدة إذا كانت سياسية سوف تتمثل من نفس القوى السياسية، هؤلاء الوزراء يمثلون القوى الموجودة".
الكويت.

رئيس الوزراء الكويتي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى مصر

يبدأ رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح غدا (الأحد)، على رأس وفد رفيع المستوى، زيارة رسمية إلى مصر تستغرق ثلاثة أيام، يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات. وسيبحث الرئيس السيسي والشيخ جابر المبارك، أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
المظاهرات- في- لبنان (2)

السفارة السعودية ببيروت: بدء إجلاء السعوديين

أعلنت سفارة السعودية في العاصمة اللبنانية بيروت، بدء عمليات إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان اعتبارا من فجر اليوم، فى ضوء الاضطرابات التي تشهدها البلاد. وذكرت السفارة السعودية في بيروت - في بيان لها اليوم السبت - أن المرحلة الأولى من "خطة إدارة الأزمات والطوارىء" قد نجحت حيث بدأت عمليات إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) ابتداء من الساعة الخامسة فجر اليوم. وأعربت السفارة السعودية عن تقديرها لجهود القوات المسلحة اللبنانية وجهاز قوى الأمن الداخلي.
الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا ويستهدف الصيادين

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال أطلق النار صوب 4 من المواطنين الفلسطينيين شرق جباليا، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين شمال غرب مدينة غزة دون الإعلان عن وقوع إصابات.
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العدوان -التركي -على -سوريا

14 بندا.. تفاصيل وقف العدوان التركي على سوريا 120 ساعة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا، وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع تركيا أيضا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة حماية السجون في شمال سوريا ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولفت نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم تدخل تركيا في كوباني السورية، موضحا أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على حماية الأقليات في شمال سوريا، بحسب "الحرة" الأمريكية.
صحف-الكويت

صحف عربية: منبج في قبضة النظام السوري رغم حشد تركيا

لا تزال الأحداث في سوريا تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما أطلعتنا الصحف على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها، تعرض رتل من قوات النظام السوري، يضم عناصر وعربات، لقصف غامض خلال تقدمه إلى منبج في شمال شرقي حلب. وأفاد نشطاء أن القصف استهدف سبع آليات وعشرات العناصر قرب بلدة العسيلة في ريف منبج. وتراوحت التقديرات بين تنفيذ ذلك من طائرات "إف 16" تركية أو قاذفات تابعة للتحالف الدولي.
صحف

صحف عربية: كارثة إنسانية بسوريا وتونس تحسم الرئاسة

لا تزال تداعيات العدوان التركي على سوريا تتصدر مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما أطلعتنا الصحف على الانتخابات الرئاسية التونسية التي تجرى اليوم، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "وحشية العدوان التركي تشرد 200 ألف سوري"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرقي سوريا أعلنت أمس السبت، أن 191069 شخصا نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية، وقتل عشرة مدنيين السبت في قصف وإطلاق نار في الهجوم التركي، ونفت قوات سوريا الديمقراطية سيطرة تركيا على وسط مدينة رأس العين.
صحف-سودانية

صحف عربية: هدوء حذر في بغداد وتركيا تستعد للحرب

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تطورات الأوضاع في العراق وتداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا، كما تناولت وقائع محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من العراق، حيث ذكرت صحيفة "العراق" أن العاصمة العراقية بغداد استيقظت، أمس الثلاثاء، على هدوء حذر، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب تعداد رسمي، وغداة دعوة رئيس الجمهورية إلى وقف التصعيد، والدعوة للحوار.
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