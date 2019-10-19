صحف عربية: لبنان ينتفض ضد الفساد ومهلة 72 ساعة

الصحف تناولت مواصلة القوات التركية استهداف المدنيين والمناطق العسكرية في بلدة رأس العين، رغم الاتفاق بين ترامب وأردوغان على وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا

تحرير:وفاء بسيوني ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

تصدّرت التظاهرات في لبنان عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، كما أطلعتنا على تطورات الأوضاع في سوريا بعد الاتفاق التركي لوقف النار شمال شرقي سوريا، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. كشفت صحيفة "عكاظ" عن تصاعد انتفاضة اللبنانيين؛ ما أدى إلى إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الجمعة، على وقع الاحتجاجات التي ملأت الشوارع، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، وباتت حكومة "الحريري" على المحك، وسط تزايد الدعوات لاستقالتها. وقطع المتظاهرون على تردي الأوضاع المعيشية وفرض مزيد من الضرائب، الطرقات المؤدية للقصر الرئاسي.

تمددت رقعة الاحتجاجات إلى مدينة زحلة في البقاع، وخرج العشرات في مدينة البترون مسقط رأس وزير الخارجية جبران باسيل، والنائب عنها. وأشارت صحيفة "الخليج" إلى إغلاق المدارس والجامعات التزاما بقرار وزير التربية بسبب الوضع المستجد، كما تم إغلاق المصارف. ووصف المحتجون الطبقة السياسية بالفاسدة، وطالبوا بسقوط

تمددت رقعة الاحتجاجات إلى مدينة زحلة في البقاع، وخرج العشرات في مدينة البترون مسقط رأس وزير الخارجية جبران باسيل، والنائب عنها.



وأشارت صحيفة "الخليج" إلى إغلاق المدارس والجامعات التزاما بقرار وزير التربية بسبب الوضع المستجد، كما تم إغلاق المصارف. ووصف المحتجون الطبقة السياسية بالفاسدة، وطالبوا بسقوط الحكومة واستقالة رئيس الجمهورية.

وأدت احتجاجات الشارع التي امتدت إلى كل المناطق اللبنانية إلى تقطيع أوصال البلاد وقطع طريق مطار رفيق الحريري الدولي في الاتجاهين بالكامل. كما توقفت المصارف والإدارات عن العمل، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها واصطبغت سماء لبنان باللون الأسود نتيجة حرق الإطارات في كل منطقة وحي وشارع.



وأشارت صحيفة "البيان" إلى أن غضب المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة والنظام في لبنان احتجاجا على الضرائب والأوضاع المعيشية، شمل حزب الله وحركة أمل أيضا، ووصل الليلة قبل الماضية إلى معاقل الحزب الرئيسية في الجنوب اللبناني.

وبحسب ما يتضح من فيديو عرضته وسائل إعلام واكتظت به مواقع التواصل ووسائل الإعلام، نرى غاضبين محتجين، يستهدفون مكتب النائب محمد رعد، رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" الممثلة لحزب الله في مجلس النواب، ويحطمون لوحة مدخله بالعمارة، ويهتفون: "الشعب يريد إسقاط النظام".



صحيفة "الجزيرة" تناولت إعطاء رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مساء أمس الجمعة، مهلة لشركائه في الحكومة تمتد إلى 72 ساعة، للاتفاق على مخرج للأزمة الاقتصادية في لبنان، وقال إن "الانتظار لم يعد خيارا، ومن يملك الحل للأزمة فليتقدم"، وتحدى من يملك الحل أن يتسلم وفق انتقال سلس وهادئ للسلطة.

وأوضحت صحيفة "القبس" أن الجرافات بدأت بفتح الطرقات التي أغلقت في العاصمة اللبنانية بيروت؛ بسبب الاحتجاجات المندلعة على الأوضاع المعيشية.

وذكرت مصادر صحفية لقناة العربية الإخبارية أن وسط بيروت استفاق اليوم على مشاهد تكسير طالت عددا من المحال التجارية في العاصمة اللبنانية، وذلك خلال اليوم الثاني للتظاهرات الحاشدة التي انطلقت في عدة مدن لبنانية، احتجاجا على الطبقة السياسية برمتها والفساد المستشري والضرائب والأوضاع المعيشية المتردية. ويتوقع أن تستمر الاحتجاجات في عدة مناطق من لبنان اليوم.



وذكرت صحيفة "البيان" أن وزارة الخارجية حذرت مواطني الدولة من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر، وذلك نظرا للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة.

ودعا سعادة خالد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المواطنين الإماراتيين الموجودين في الجمهورية اللبنانية إلى المغادرة، والتواصل مع سفارة الدولة في بيروت في حال حاجتهم لترتيب عودتهم إلى البلاد على الأرقام التالية: 009615928000 0096171111856 0097180044444.



وأشارت "الجزيرة" إلى أن السعودية حذرت أيضا جميع المواطنين من السفر إلى لبنان، سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى، وذلك حرصا على سلامتهم، كما طلبت من المواطنين الموجودين في لبنان توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة عند الحاجة، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.

كما دعت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها إلى الابتعاد عن أماكن المظاهرات في لبنان.



وبالانتقال إلى سوريا، وتحت عنوان "ترامب راضٍ عن الهدنة.. وانتقاد أوروبي لـ(صفقة الاستسلام)"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تمسكه بالاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف النار شمال شرقي سوريا، رغم خروقات حصلت أمس أسفرت عن مقتل مدنيين.

وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" إنه تحدث إلى أردوغان، ونقل عن الأخير أنه "يريد بشدة وقف إطلاق النار، أو تحقيق وقف العمليات".

بينما أشارت "الخليج" إلى أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أكدت، أمس الجمعة، أن القوات التركية مستمرة فى استهداف المدنيين والمناطق العسكرية في بلدة رأس العين، على الرغم من اتفاق وقف النار.

وقالت مصادر مستقلة إن القوات التركية قصفت مستشفى رأس العين، وأكدت سقوط 14 قتيلا.

وقال المتحدث باسم "قسد"، مصطفى بالي، إن تركيا خرقت "اتفاق وقف إطلاق النار"، وإن قوات الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له قصفت، أمس الجمعة، محيط مدينة رأس العين.

واتهمت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، أمس الجمعة، القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، بارتكاب "جرائم حرب" في هجومها ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا.

وذكرت المنظمة في تقرير أن "القوات التركية وتحالف المجموعات المسلحة المدعومة من قبلها، أظهرت تجاهلا مخزيا لحياة المدنيين، عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب، من بينها عمليات قتل بإجراءات موجزة، وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين".



وبالانتقال إلى شأن آخر وتحت عنوان "خروج الآلاف في لندن للمطالبة باستفتاء جديد بشأن بريكست"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن المعركة الدائرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تنتقل إلى شوارع لندن، اليوم السبت، حيث من المتوقع قيام عدة آلاف بمسيرة عبر العاصمة البريطانية للمطالبة بإجراء استفتاء جديد، في الوقت الذي يقرر فيه البرلمان مصير خروج بريطانيا من الاتحاد.

وبعد مناقشات شاقة استمرت أكثر من ثلاث سنوات، ما زال الغموض يشوب كيفية أو موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو ما إذا كانت هذه العملية ستحدث أصلا مع محاولة رئيس الوزراء بوريس جونسون إجازة اتفاقه الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتخطيطه لإيجاد مخرج من أعمق أزمة شهدتها البلاد منذ جيل.



وأفادت "البيان" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، دعا نواب البرلمان مجددا إلى أن يجعلوا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أمرا واقعيا،

وذلك في إطار سعيه للحصول على دعمهم للصفقة التي توصل إليها مع بروكسل قبيل التصويت الحاسم في البرلمان اليوم السبت.