«طعن أبو الفتوح واستئناف جدة جنة» أبرز محاكمات السبت

قاضي أول درجة قال لجدة الطفلة التى ماتت من التعذيب: «إنتِ ربنا نزع من قلبك الرحمة يا صفاء علشان تعملي كده في طفلة صغيرة» وحكم بحبسها 3 سنوات
يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة النقض طعن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و7 آخرين، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب، على خلفية قرار الإدراج المنشور فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر فى 22 فبراير، وتضمن قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، إدراج أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين بينهم 7 هاربين، على قوائم الإرهابيين، بناءً على المذكرة المقدمة من النائب العام.
وشملت قائمة المدرجين كلا من: عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي (طبيب)، وأحمد عبد المنعم أبو الفتوح (بكالوريوس تجارة)، والسيد محمود عزت إبراهيم (بالمعاش) وهو القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وإبراهيم منير أحمد (بالمعاش)، وهاني هاشم يوسف (مدرس بكلية الطب بجامعة المنصورة)، وحسين يوسف محمد (استشاري جيولوجي)،
وشملت قائمة المدرجين كلا من: عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي (طبيب)، وأحمد عبد المنعم أبو الفتوح (بكالوريوس تجارة)، والسيد محمود عزت إبراهيم (بالمعاش) وهو القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وإبراهيم منير أحمد (بالمعاش)، وهاني هاشم يوسف (مدرس بكلية الطب بجامعة المنصورة)، وحسين يوسف محمد (استشاري جيولوجي)، وضياء أحمد محمد (نائب رئيس جامعة المنيا)، ومحمد سيد محمد (مهندس).
كما ضمت القائمة: مها سالم محمد عزام (باحثة بمركز شاتل هاوس بلندن)، ولطفي السيد علي (مدير نقابة الأطباء بالقاهرة سابقا، ومدير قسم الشرق الأوسط بهيئة الإغاثة الإسلامية)، ومحمد جمال أحمد (طبيب بشري عضو المكتب التنفيذي للمجلس الثوري)، وحسام الدين عاطف الشاذلي (مستشار سياسي واقتصادي لمؤسسة كمبريدج للفلسفة)، وعمرو أحمد فهمي (طالب بكلية الهندسة بجامعة عين شمس)، وغيرهم.
نسبت النيابة العامة للمتهمين تولي قيادة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ونسبت لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية للجماعة في مصر حاليا.
جدة جنة
تنظر محكمة استئناف شربين، الاستئناف المقدم من صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف، 40 سنة، جدة الطفلتين «جنة وأماني»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة شربين الجزئية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ضرب حفيدتها «أمانى» 6 سنوات، وتعذيب «جنة» ما أفضى إلى موتها.
كان قاضي جنح شربين ناقش المتهمة التى حاولت إبعاد التهم عنها وأكدت أنها كانت «تقرص» الطفلتين جنة وأمانى فقط، إذ وجه القاضى لها عدة أسئلة قائلا: «يا صفاء إنت اللي ضربتِ حفيدتك أماني وتسببتِ في إصابتها بالإصابات المذكورة في التقرير الطبي»، فردت قائلة: «والله العظيم ما عملت كده»، وعاود القاضي السؤال: «والإصابات اللي فيها دى منين مش إنتِ اللي ضربتِها وحرقتِها؟»، فردت: «أنا كنت بقرصها بإيدي بس لكن ما ضربتهمش بأي آلات ولا حرقتها، وكنت بربيهم وأمهم هي اللى قالت لى أربيهم».
واستكمل القاضي الأسئلة: «هو أنتِ عندك أولاد يا صفاء؟»، فقالت: «عندي 4»، فسألها القاضي: «كنتِ بتضربيهم وتعذبيهم كده برضو ولا ده نوع جديد في التربية لحفيدتك بس؟»، وضعت المتهمة رأسها في الأرض والتزمت الصمت ولم ترد، فعقب القاضي قائلا: «إنت ربنا نزع من قلبك الرحمة يا صفاء علشان تعملي كده في طفلة صغيرة»، ثم أصدر بعدها حكمه عليها بالحبس 3 سنوات.
البناء والتنمية
تصدر المحكمة الإدارية العليا، دائرة الأحزاب السياسية، حكمها فى طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية حل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله، بعدما أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة، بقبول الطعن وحل الحزب استنادا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.
كانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب البناء والتنمية للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
وأضافت اللجنة فى مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر، القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، لا سيما أنه مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، فضلا عن أنه حُكم عليه غيابيا فى قضايا التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية.