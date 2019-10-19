جريمة

«طعن أبو الفتوح واستئناف جدة جنة» أبرز محاكمات السبت

قاضي أول درجة قال لجدة الطفلة التى ماتت من التعذيب: «إنتِ ربنا نزع من قلبك الرحمة يا صفاء علشان تعملي كده في طفلة صغيرة» وحكم بحبسها 3 سنوات
تحرير:سماح عوض الله ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة النقض طعن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و7 آخرين، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب، على خلفية قرار الإدراج المنشور فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر فى 22 فبراير، وتضمن قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، إدراج أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين بينهم 7 هاربين، على قوائم الإرهابيين، بناءً على المذكرة المقدمة من النائب العام.
وشملت قائمة المدرجين كلا من: عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي (طبيب)، وأحمد عبد المنعم أبو الفتوح (بكالوريوس تجارة)، والسيد محمود عزت إبراهيم (بالمعاش) وهو القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وإبراهيم منير أحمد (بالمعاش)، وهاني هاشم يوسف (مدرس بكلية الطب بجامعة المنصورة)، وحسين يوسف محمد (استشاري جيولوجي)،
اقرأ المزيد
عبد- الحميد -الشيخ -عضو -مجلس -الشعب

برلماني: جد راجح لواء شرطة متقاعد.. وساعد في تسليمه

"فيه ناس قاعدة تتصيد وتتربص الكلمات حتى تثير الرأي العام بدون داعي وفي بداية القضية الشرطة قبضت على المتهمين في أقل من 24 ساعة فقط وتم تسليمهم للنيابة التي أحالت القضية ووصفت الجريمة بأنها قتل مع سبق الاصرار والترصد"، بهذه الكلمات بدأ عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب عن دائرة تلا، حديثه لـ«لتحرير» عن واقعة قتل محمود البنا، المعروف بـ«شهيد الشهامة»، وأضاف "أما عن تشريع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والأمم المتحدة نفسها واتفاقية حقوق الطفل حددت سنة الطفل لـ18 سنة، وكون فيه تزوير من عدمه لا بد وجود دليل عليه.
مطار-القاهرة

إحباط تهريب كمية من مخدر الآيس في مطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة شريف حبيب في إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله، ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصري، اشتبه مأمور الحركة ومدير إدارة الحركة، فى مشمول بوليصة وهى عبارة عن طرد قادم من ماليزيا يزن كيلو جرام، وبفتحه تبين وجود كيس شفاف به 90 جراما من مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مادة مخدرة، وبعرضها على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت بأنها لمادة الآيس المخدرة.
جثه

مشاجرة انتهت بقتيل.. كواليس مقتل «زيزو» بدار السلام

خناقة وخلافات انتهت بجريمة قتل في دار السلام، راح ضحيتها شاب تدخل دفاعًا عن شقيقه، فأخرج عاطل سلاحًا ناريًا وأطلق النار على الشاب الذي يدعى «زيزو»، ويعمل بمحل بيع منظفات في شارع رمضان عيد، بمنطقة دار السلام، ليسقط قتيلا في بركة من الدماء. البداية كانت بتلقى المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص تبين مصرع «زيزو»، 28 سنة، على يد عاطل يدعي «محمد. ع»، بسبب خلافات سابقة بين الجاني وشقيق المجني عليه الذي تدخل في الدفاع عن شقيقه.
محمود البنا2

والد «شهيد الشهامة»: قبلت 300 جنيه ورفضت ملايين

مشاعر من الحب وملايين من الدعوات بالرحمة تنهال من كل بقاع الأرض للطالب «محمود البنا»، الذي قتل على يد شاب وثلاثة من أصدقائه دفاعًا عن فتاة بمدينة تلا في محافظة المنوفية، إذ قال والد محمود البنا، المعروف بـ«ضحية الشهامة»، في تصريحاته لـ«لتحرير»: «سعيد بكل الناس إللي عملت عمرة باسم محمود، وربنا يتقبلها منهم، وبالنسبة للتبرعات أنا وقفت الناس إللي كانت تجمع تبرعات، وقولتلهم محدش يجمع جنيه باسم محمود، ومش عايزين فلوس تبرعات وكفاية علينا كمية الحب إللي بشوفها في عيون الناس، وفيه شركات كلمتني عايزين يعملوا أسهم باسم محمود وطبعا شكرتهم على موقفهم ده».
اقرأ المزيد من الأخبار
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (1)

«حسم وأحداث مغارة سوهاج» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصدها فى السطور التالية، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
أماني شقيقة الطفلة جنة

3 سنوات لـ«الجدة الشريرة» في واقعة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

عاقبت محكمة شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية، "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 سنة" بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لاتهامها بضرب حفيدتها " أماني محمد سمير 4 سنوات، من قرية بساط كريم الدين، وذلك في القضية رقم 15098 لسنه 2019 جنح شربين. ووجه القاضي إلي المتهمة سؤالا "أنت عملت كده في أماني يا صفاء" فردت" أقسم بالله ما عملت كده" فبادرها بالسؤال "أنت عندك أولاد" فقال" إيوه عندي 4، ورددت أسمائهم" فرد القاضي " وكنت بتعذيبي أبنائك كده، ولا ده نوع جديد في التربية، فوضعت المتهمة رأسها في الأرض ولم ترد على القاضي".
أماني شقيقة الطفلة جنة

تأجيل محاكمة جدة الطفلة «جنة» وتحويلها لمستشفى العباسية

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية رقم 14167 لسنة 2019، جنايات شربين، والمقيدة برقم 1148 لسنة 2019، كلي شمال المنصورة، والمتهمة فيها «صفاء عبد الفتاح»، 40 سنه، بتعذيب حفيدتها الطفلة «جنة» 5 سنوات، لجلسة أول ديسمبر القادم، مع وضع المتهمة تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، للوقوف على حالتها النفسية والعقلية، وبيان مدى مسئوليتها عن أفعالها من عدمه، وذلك ما قبل شهر سبتمبر الماضي بستة أشهر وحتى تاريخه، وإعداد تقريرًا مفصلا في هذا الشأن.
دار-القضاء-العالى

«الأعلى للقضاء» يحظر تناول الإعلام للتحقيقات دون إذن

أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، اليوم الإثنين، عن أنه نظرا لما أثير إعلاميا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة، قرر مجلس القضاء الأعلى مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وأضاف البيان الصحفي أنه "ستتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين في هذا الشأن".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]