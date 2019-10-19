«طعن أبو الفتوح واستئناف جدة جنة» أبرز محاكمات السبت

قاضي أول درجة قال لجدة الطفلة التى ماتت من التعذيب: «إنتِ ربنا نزع من قلبك الرحمة يا صفاء علشان تعملي كده في طفلة صغيرة» وحكم بحبسها 3 سنوات

تحرير:سماح عوض الله ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

محكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة النقض طعن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و7 آخرين، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب، على خلفية قرار الإدراج المنشور فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر فى 22 فبراير، وتضمن قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، إدراج أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين بينهم 7 هاربين، على قوائم الإرهابيين، بناءً على المذكرة المقدمة من النائب العام.

وشملت قائمة المدرجين كلا من: عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي (طبيب)، وأحمد عبد المنعم أبو الفتوح (بكالوريوس تجارة)، والسيد محمود عزت إبراهيم (بالمعاش) وهو القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وإبراهيم منير أحمد (بالمعاش)، وهاني هاشم يوسف (مدرس بكلية الطب بجامعة المنصورة)، وحسين يوسف محمد (استشاري جيولوجي)،