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السفارة السعودية ببيروت: بدء إجلاء السعوديين

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
أعلنت سفارة السعودية في العاصمة اللبنانية بيروت، بدء عمليات إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان اعتبارا من فجر اليوم، فى ضوء الاضطرابات التي تشهدها البلاد. وذكرت السفارة السعودية في بيروت - في بيان لها اليوم السبت - أن المرحلة الأولى من "خطة إدارة الأزمات والطوارىء" قد نجحت حيث بدأت عمليات إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) ابتداء من الساعة الخامسة فجر اليوم. وأعربت السفارة السعودية عن تقديرها لجهود القوات المسلحة اللبنانية وجهاز قوى الأمن الداخلي.

يشهد لبنان موجة من التظاهرات والاضطرابات العنيفة منذ 3 أيام احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وسوء الأحوال الاقتصادية والمالية للبلاد.
نصر-الله

نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أنه لا يؤيد استقالة الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري، وتشكيل حكومة جديدة. وقال نصر الله في كلمة بمناسبة إحياء ذكرى "أربعين الحسين" اليوم السبت، "لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية.. وإذا استقالت فإننا لا نعلم متى تتشكل أخرى في سنة أو سنتين، والبلد وقته ضيق"، مؤكدا "الحكومة الجديدة إذا كانت سياسية سوف تتمثل من نفس القوى السياسية، هؤلاء الوزراء يمثلون القوى الموجودة".
الكويت.

رئيس الوزراء الكويتي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى مصر

يبدأ رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح غدا (الأحد)، على رأس وفد رفيع المستوى، زيارة رسمية إلى مصر تستغرق ثلاثة أيام، يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات. وسيبحث الرئيس السيسي والشيخ جابر المبارك، أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
صحف سعودية

صحف عربية: لبنان ينتفض ضد الفساد ومهلة 72 ساعة

تصدّرت التظاهرات في لبنان عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، كما أطلعتنا على تطورات الأوضاع في سوريا بعد الاتفاق التركي لوقف النار شمال شرقي سوريا، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. كشفت صحيفة "عكاظ" عن تصاعد انتفاضة اللبنانيين؛ ما أدى إلى إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الجمعة، على وقع الاحتجاجات التي ملأت الشوارع، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، وباتت حكومة "الحريري" على المحك، وسط تزايد الدعوات لاستقالتها. وقطع المتظاهرون على تردي الأوضاع المعيشية وفرض مزيد من الضرائب، الطرقات المؤدية للقصر الرئاسي.
الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا ويستهدف الصيادين

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال أطلق النار صوب 4 من المواطنين الفلسطينيين شرق جباليا، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين شمال غرب مدينة غزة دون الإعلان عن وقوع إصابات.
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سعد الحريري

احتجاجات لبنان.. إلغاء اجتماع الحكومة وترقب لكلمة الحريري

ألغى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري اجتماع الحكومة المقرر الجمعة، بينما تترقب الأوساط اللبنانية الكلمة التي من المقرر أن يلقيها الحريري في وقت لاحق اليوم الجمعة. وأغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق، مستخدمين إطارات مشتعلة، الجمعة، ونظموا مسيرة في بيروت في ثاني يوم من احتجاجات مناهضة للحكومة، على خلفية أزمة اقتصادية عميقة. وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه "تم إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر عقدها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري ببعبدا"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
صحف-سودانية

صحف عربية: غضب العراقيين يتمدد ومجندات في السعودية

تصدرت تطورات الأحداث في العراق مانشيتات وعناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، إذ أطلعتنا على فرض حظر تجول واستمرار التظاهرات، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الغضب يدفع العراقيين للشارع.. والحكومة تحقنهم بجرعة تخدير"، ذكرت صحيفة "الخليج" أنه بعد أن وصل الوضع الاقتصادي والمعيشي في العراق إلى حد لا يطاق بسبب البطالة وتفشي الفساد الإداري والمالي، لم يعد أمام العراقيين سوى التوجه إلى الشارع والتظاهر بهدف إيصال أصواتهم إلى الحكومة وإبلاغها أن صبر العراقيين بدأ ينفد.
الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (4)

في رسالة للسعودية.. روحاني: إيران جارتكم وليست أمريكا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن منطقة الخليج على "حافة الانهيار"، وأن خطأ واحدا يمكن أن يشعل حريقا كبيرا، مشددا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن طهران "لن تتسامح مع التدخل الأجنبي الاستفزازي بحجة حماية أمن الخليج"، ووجه روحاني، رسالة إلى المملكة العربية السعودية، التي تشهد علاقات بلاده معها توترا كبيرا في الفترة الأخيرة، إذ قال: "أقول للسعودية إن إيران هي جارتكم، وليست الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن أمن الخليج لن يستتب إلا بخروج القوات الأمريكية منها.
السيسى (3)

السيسي: يجب محاسبة داعمي الإرهاب بالمال والسلاح والإعلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحل السياسي في سوريا، بات ضرورة ملحة لا تـحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار في الحلقة المفرغة التي تعيشها سـوريا منذ ثمانية أعوام، مؤكدا خلال كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر إذ ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإنها تطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم والقضاء التام على الإرهاب.
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