رياضة

الزمالك Vs المقاولون.. مواجهة البحث عن صدارة الدوري

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره المقاولون العرب، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، في مباراة مقدمة من الجولة الخامسة، بعد قرار اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ويدخل الزمالك والمقاولون لقاء اليوم وكل منهما يملك 7 نقاط، ويتفوق ذئاب الجبل بفارق الأهداف على الفريق الأبيض، حيث يحتل المقاولون المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وسجل لاعبوه 4 أهداف، وتلقت شباكه هدفين، ويملك الزمالك الرصيد ذاته، ولكن يحتل المركز الرابع، بعدما سجل لاعبوه 3 أهداف وتقبلت شباكه هدفا.
ويسعى فريقا الزمالك والمقاولون للفوز بالمباراة من أجل اقتناص صدارة ترتيب الدوري المصري، الذي يتربع على قمته حاليا الأهلي برصيد 9 نقاط. كما يسعى الأبيض لتحقيق الفوز في المباراة ليكون دفعة معنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات
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هازارد يغيب عن صدام مايوركا بالليجا اليوم

غاب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد التي أعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، التي تستعد لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، وذلك بعدما رُزق بطفله الرابع صباح اليوم، وحصل على إذن من زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وشهدت القائمة العديد من الغيابات؛ مثل كارفاخال لسبب فني، وناتشو وأسينسيو ومودريتش وكروس وبيل وفاسكيز للإصابة.
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روني يحتفل بمرور 17 عاما على هدفه الأول بالبريميرليج

يحتفل النجم الإنجليزي واين روني، اليوم السبت، بذكرى مرور 17 عامًا على تسجيل أول هدف له في مسيرته الاحترافية بالدوري الإنجليزي، وسجل روني يوم 19 أكتوبر من عام 2002 أول هدف له في البريميرليج في شباك أرسنال على ملعب جوديسون بارك، رفقة فريقه السابق إيفراون، وكان روني حينها أصغر لاعب يسجل في تاريخ المسابقة بعمر 16 عامًا، وخاض روني 491 مباراة في البريميرليج، بقميصي إيفرتون ومانشستر يونايتد، حيث سجل 208 أهداف وصنع 111، قبل أن يرحل في عام 2018 إلى ناديه الحالي دي سي يونايتد الأمريكي.
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مرتضى يهدد «كاف»: لن ألعب السوبر الإفريقي في قطر

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رفضه خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره الترجي التونسي في قطر، قائلا، في تصريحات لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إنه مستعد للدخول في صراع مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، موضحًا: «لا أمانع مواجهة الترجي في تونس، لكني لن ألعب في قطر لأفوز بصفيحة». وتابع مرتضى: «لن ألعب في قطر، وأهلا بالمشكلات مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشكلات مع الزمالك».
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غيابات بالجملة عن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب، والتي تقام غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، إذ شهدت القائمة غياب 8 لاعبين لأسباب مختلفة، حيث سيدخل الفارس الأبيض المباراة، مفتقدًا خدمات كلًا من: «محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد عبد الغني، ومحمد أبو جبل، وعبد الله جمعة، وعمر السعيد، ومحمد حسن، ومحمود عبد العزيز،» للإصابة، فيما سيغيب محمد عنتر لأسباب فنية.
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

لقاء الأهلي والزمالك في القاهرة بدون جماهير

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًّا لناديي الأهلي والزمالك، أعلن خلاله إقامة مباراتهما المقرر لها التاسع عشر من أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث أكد الخطاب على أن مباراة القمة ستقام بدون حضور جماهيري، بعد رفض الجهات الأمنية في مصر استضافة الملعب للجماهير في ذلك التوقيت. ويلتقي القطبان الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2019- 2020، حيث يتصدر فريق النادي الأهلي قمة ترتيب جدول المسابقة المصرية بـ 9 نقاط بفارق نقطتين عن نادي الزمالك صاحب المركز الرابع.
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مفاجأة.. محمد صلاح يقبل تحدي «الطفلة المعجزة»

أعلن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، قبوله تحدي الطفلة هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، والتي حققت المركز الأول في بطولة الجمهورية، عقب تغلبها في النهائي أمام فرح عبد العزيز، لاعبة نادي الزمالك صاحبة الـ27 عامًا والمصنفة الثانية إفريقيا. ووجهت بطلة الجمهورية في تنس الطاولة رسالة إلى محمد صلاح، طالبته خلالها بإقامة مباراة في تنس الطاولة، وقالت هنا الملقبة بالطفلة المعجزة: "أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح ونرى من سيفوز".
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عمرو جمال يتعرض للطرد للمرة الأولى في مسيرته

تعرض عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، والمعار من صفوف الأهلي، لحالة طرد، خلال مواجهة فريقه ونظيره إنبي، التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب استاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، بقيادة الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية ومصطفى حسن، ومحمود وفا حكمًا رابعًا، حيث حصل عمرو على البطاقة الصفراء الثانية، وتعد هذه هي أول بطاقة حمراء في مسيرة عمرو جمال الكروية، الذي انتقل مع بداية الموسم لفريق طلائع الجيش.
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