الزمالك Vs المقاولون.. مواجهة البحث عن صدارة الدوري

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

الزمالك والمقاولون

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره المقاولون العرب، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، في مباراة مقدمة من الجولة الخامسة، بعد قرار اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ويدخل الزمالك والمقاولون لقاء اليوم وكل منهما يملك 7 نقاط، ويتفوق ذئاب الجبل بفارق الأهداف على الفريق الأبيض، حيث يحتل المقاولون المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وسجل لاعبوه 4 أهداف، وتلقت شباكه هدفين، ويملك الزمالك الرصيد ذاته، ولكن يحتل المركز الرابع، بعدما سجل لاعبوه 3 أهداف وتقبلت شباكه هدفا.

ويسعى فريقا الزمالك والمقاولون للفوز بالمباراة من أجل اقتناص صدارة ترتيب الدوري المصري، الذي يتربع على قمته حاليا الأهلي برصيد 9 نقاط. كما يسعى الأبيض لتحقيق الفوز في المباراة ليكون دفعة معنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات

ويسعى فريقا الزمالك والمقاولون للفوز بالمباراة من أجل اقتناص صدارة ترتيب الدوري المصري، الذي يتربع على قمته حاليا الأهلي برصيد 9 نقاط.



كما يسعى الأبيض لتحقيق الفوز في المباراة ليكون دفعة معنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إعادة المباراة بين الطرفين لحسم تأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، بينما سيشارك الخاسر فى دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية.



يذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت عن طاقم حكام مباراة الزمالك والمقاولون التي تقام الليلة، ويتكون الطاقم من: محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي، ومعهم طارق سامي حكمًا رابعًا.



