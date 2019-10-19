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نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
حسن نصر الله
حسن نصر الله
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أنه لا يؤيد استقالة الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري، وتشكيل حكومة جديدة. وقال نصر الله في كلمة بمناسبة إحياء ذكرى "أربعين الحسين" اليوم السبت، "لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية.. وإذا استقالت فإننا لا نعلم متى تتشكل أخرى في سنة أو سنتين، والبلد وقته ضيق"، مؤكدا "الحكومة الجديدة إذا كانت سياسية سوف تتمثل من نفس القوى السياسية، هؤلاء الوزراء يمثلون القوى الموجودة".
وأضاف نصر الله "حكومة التكنوقراط لا تستطيع أن تصمد أسبوعين، وأقولها بصدق، القوى السياسية التي تطالب بالحكومة التكنوقراط هي أول من سيعمل لإسقاطها"، لافتا "لتستمر الحكومة الحالية بمنهجية جديدة، وبأخذ العبرة مما يحدث هذين اليومين".وتابع الأمين العام لحزب الله موجها حديثه للمتظاهرين "نحن جميعا نحترم خياركم
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الكويت.

رئيس الوزراء الكويتي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى مصر

يبدأ رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح غدا (الأحد)، على رأس وفد رفيع المستوى، زيارة رسمية إلى مصر تستغرق ثلاثة أيام، يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات. وسيبحث الرئيس السيسي والشيخ جابر المبارك، أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
المظاهرات- في- لبنان (2)

السفارة السعودية ببيروت: بدء إجلاء السعوديين

أعلنت سفارة السعودية في العاصمة اللبنانية بيروت، بدء عمليات إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان اعتبارا من فجر اليوم، فى ضوء الاضطرابات التي تشهدها البلاد. وذكرت السفارة السعودية في بيروت - في بيان لها اليوم السبت - أن المرحلة الأولى من "خطة إدارة الأزمات والطوارىء" قد نجحت حيث بدأت عمليات إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) ابتداء من الساعة الخامسة فجر اليوم. وأعربت السفارة السعودية عن تقديرها لجهود القوات المسلحة اللبنانية وجهاز قوى الأمن الداخلي.
صحف سعودية

صحف عربية: لبنان ينتفض ضد الفساد ومهلة 72 ساعة

تصدّرت التظاهرات في لبنان عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، كما أطلعتنا على تطورات الأوضاع في سوريا بعد الاتفاق التركي لوقف النار شمال شرقي سوريا، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. كشفت صحيفة "عكاظ" عن تصاعد انتفاضة اللبنانيين؛ ما أدى إلى إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الجمعة، على وقع الاحتجاجات التي ملأت الشوارع، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، وباتت حكومة "الحريري" على المحك، وسط تزايد الدعوات لاستقالتها. وقطع المتظاهرون على تردي الأوضاع المعيشية وفرض مزيد من الضرائب، الطرقات المؤدية للقصر الرئاسي.
الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا ويستهدف الصيادين

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال أطلق النار صوب 4 من المواطنين الفلسطينيين شرق جباليا، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين شمال غرب مدينة غزة دون الإعلان عن وقوع إصابات.
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المظاهرات- في- لبنان (2)

السفارة السعودية ببيروت: بدء إجلاء السعوديين

أعلنت سفارة السعودية في العاصمة اللبنانية بيروت، بدء عمليات إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان اعتبارا من فجر اليوم، فى ضوء الاضطرابات التي تشهدها البلاد. وذكرت السفارة السعودية في بيروت - في بيان لها اليوم السبت - أن المرحلة الأولى من "خطة إدارة الأزمات والطوارىء" قد نجحت حيث بدأت عمليات إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) ابتداء من الساعة الخامسة فجر اليوم. وأعربت السفارة السعودية عن تقديرها لجهود القوات المسلحة اللبنانية وجهاز قوى الأمن الداخلي.
مظاهرات- لبنان (4)

بسبب المظاهرات.. تعليق الدراسة وعمل البنوك في لبنان

قرر وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب، استمرار إغلاق المدارس والجامعات في لبنان، غدا السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي نتيجة استمرار الاضطرابات والتظاهرات التي تشهدها البلاد، كما أعلنت جمعية المصارف استمرار إغلاق البنوك لليوم الثاني لذات الأسباب. وشهدت الاحتجاجات في عدد من المناطق بوسط بيروت عمليات تدافع وكر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وقام ملثمون باقتحام عدد من المحال التجارية، وفروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي، ومحاولة سرقة محتوياتها، وتخريب السيارات الخاصة بالمواطنين وحرقها في نطاق مناطق المظاهرات.
سعد-الحريرى

بعد الاحتجاجات.. الحريري يمهل القوى السياسية 72 ساعة للتوافق

أمهل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية في لبنان، 72 ساعة، لإعطائه ردا واضحًا وحاسمًا، يفيد وجود توافق حول مسار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد، أو أنه سيكون لديه تصرف آخر. جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري، مساء اليوم الجمعة، من داخل السراي الحكومي «مقر مجلس الوزراء»، في ضوء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تعم لبنان اعتراضًا على تدهور الأحوال الاقتصادية والمالية والمعيشية.
سعد الحريري

احتجاجات لبنان.. إلغاء اجتماع الحكومة وترقب لكلمة الحريري

ألغى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري اجتماع الحكومة المقرر الجمعة، بينما تترقب الأوساط اللبنانية الكلمة التي من المقرر أن يلقيها الحريري في وقت لاحق اليوم الجمعة. وأغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق، مستخدمين إطارات مشتعلة، الجمعة، ونظموا مسيرة في بيروت في ثاني يوم من احتجاجات مناهضة للحكومة، على خلفية أزمة اقتصادية عميقة. وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه "تم إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر عقدها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري ببعبدا"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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