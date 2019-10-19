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الآثار: نقل 30 تابوتا للمتحف المصري الكبير

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
أرشيفية
أرشيفية
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه من المقرر نقل خبيئة العساسيف (30 تابوتا) إلى المتحف المصري الكبير بالجيزة، حيث سيتم تخصيص جناح لها بالمتحف يطلق عليه (خبيئة العساسيف)، لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي له، والمقرر افتتاحه نهاية عام 2020. وأضاف وزيري، أن تلك التوابيت يرجع تاريخها للأسرة الـ22 (القرن العاشر ق م) أى منذ 3 آلاف عام، مؤكدا أن هذه الخبيئة تعد أول خبيئة أثرية فى تاريخ الآثار يتم اكتشافها بأيد مصرية خالصة.

كانت وزارة الآثار قد أعلنت فى مؤتمر صحفى صباح اليوم تفاصيل الكشف عن خبيئة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر حيث تم الكشف عن 30 تابوتا في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، وتم الكشف عنها بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم، حيث تم العثور عليها مجمعة في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا ارتفاع درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، غدا الأحد، ليسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الاسكان-الاجتماعى

الانتهاء من إنشاء أول قرية نموذجية متكاملة في سيناء

قال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء المهندس ناجي إبراهيم محمد "إنه تم الانتهاء من إنشاء قرية الجوفة النموذجية متكاملة الخدمات والمرافق؛ لتوفير سبل الحياة الكريمة لأهالي القرية، وذلك في إطار تحسين الخدمات في منطقة وسط سيناء". وأوضح إبراهيم في تصريح اليوم السبت، أن القرية تضم 100 منزل بدوي، كما تم الانتهاء من توصيل الكهرباء لها وإنارة الموقع العام للقرية، إلى جانب إنشاء بئر مياه ومحطة تحلية بقدرة 250 مترا مكعبا في اليوم، وشبكتين للطرق والصرف الصحي، ومدرسة مكونة من 11 فصلا، ومركز شباب متكامل، ووحدة صحية، ومسجد، ومضيفة للقرية.
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نائب يقترح سحب الأراضي غير المستغلة في البحر الأحمر

تقدم أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب عن البحر الأحمر، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة، بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في البدء في مشروعاتهم في نطاق محافظة البحر الأحمر، قائلا إن قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 2012 بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، لم ينفذ في نطاق محافظة البحر الأحمر، إذ أن هناك العشرات من قطع الأراضي التي حصل عليها رجال أعمال خلال الـ 30 عاما الأخيرة من فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو من خلال وضع اليد، لكنهم لم يبدأوا بعد في تنفيذ أي مشروعات استثمارية.
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

الكشف عن «خبيئة العساسيف» لكهنة وكاهنات معبودات الأقصر

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن خبيئة العساسيف التي تضم 30 تابوتا خشبيا خاصة بكهنة وكاهنات معبودات الأقصر للآلهة "آمون وخنسو" من بينها 3 توابيت لأطفال، تعود جميعها للأسرة الـ22، مضيفا أن المجموعة المكتشفة من التوابيت تتميز في توفير الدليل على المراحل المختلفة لطريقة صنع التوابيت في تلك الفترة، حيث منها ما هو مكتمل الزخارف والألوان، ومنها ما هو في المراحل الأولى للتصنيع، ومنها ما انتهى تصنيعه ولكن لم يتم وضع المناظر عليه، ومنها ما تم نحته وتزيين أجزاء منه وتركت الأجزاء الآخرى فارغة بدون زخارف.
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مقبرة-توت-عنخ-امون

الآثار: إعادة تركيب غطاء التابوت الحجري بمقبرة توت عنخ آمون

أعلنت وزارة الآثار إعادة تركيب غطاء التابوت الحجري الموجود بمقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في تصريح اليوم إنه تم تركيب غطاء التابوت الكوارتيزيت الخاص بالملك، مشيرا إلى أن صور التابوت وقت اكتشافه خلال القرن الماضي توضح أنه كان منقسما إلى جزأين فوق التابوت، قبل وضعه على الأرض بالمقبرة بجوار التابوت منذ عشرات السنين. وأضاف أنه تم بحضور وزير الآثار وعالم المصريات الدكتور زاهي حواس بحث إمكانية تركيب الغطاء فوق التابوت.
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

الآثار تكشف خبيئة ضخمة تضم أكثر من 20 تابوتا بالأقصر

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه تم الكشف عن خبيئة ضخمة في جبانة "العساسيف" بالبر الغربي بالأقصر، تضم أكثر من 20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش الكاملة، ولا زالت مغلقة، قائلا إنه تم الكشف عن تلك التوابيت بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم، إذ تم العثور عليها مجمعة في خبيئة في مستويين؛ واحد فوق الآخر، وهذا الكشف يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الكشف يوم السبت المقبل بالأقصر.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير. وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار في كلمته أمام لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل، إنه وفقا للقانون المعروض أمام مجلس النواب، فإنه سيكون لهيئة المتحف المصري الكبير الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف، مضيفا أن الهدف من ذلك تنمية الموارد الذاتية حتى يستطيع المتحف الإنفاق ولا يضطر إلى الاستدانة من الحكومة.
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السيسي يوجه بتنفيذ المتحف المصري الكبير طبقًا للمعايير العالمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وافتتاحه، مشددا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم أجمع، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة خاصة باعتبارها أصل الحضارة الإنسانية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الأحد، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني، والدكتورة رانيا المشاط، والدكتور عاصم الجزار، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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