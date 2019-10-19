21.6 مليار دولار محفظة البنك الإسلامى للتنمية بمصر

تحرير:أمل نبيل ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن. وبحث الجانبان التعاون في مجال تنمية التجارة في المنطقة العربية والإفريقية، من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، فى ظل توافق البرنامج مع إستراتيجية مصر في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية، وتعزيزا للدور المصري عربيا وإفريقيا، لا سيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية تنوع مجالات التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مصر شريكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى برنامج الجسور العربية الإفريقية، فى ظل الحرص على ضخ استثمارات أكبر لتمويل القطاع