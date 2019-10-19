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21.6 مليار دولار محفظة البنك الإسلامى للتنمية بمصر

تحرير:أمل نبيل ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن. وبحث الجانبان التعاون في مجال تنمية التجارة في المنطقة العربية والإفريقية، من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، فى ظل توافق البرنامج مع إستراتيجية مصر في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية، وتعزيزا للدور المصري عربيا وإفريقيا، لا سيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية تنوع مجالات التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مصر شريكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى برنامج الجسور العربية الإفريقية، فى ظل الحرص على ضخ استثمارات أكبر لتمويل القطاع
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الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 673 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزارة-المالية

المالية: اتفاقية لربط إصدارات أدوات الدين ببنك يورو كلير

وقعت وزارة المالية، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير، ما يسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، حيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
الاسكان-الاجتماعى (1)

إعفاء إجراءات توثيق وحدات الإسكان من الرسوم والضرائب

أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفعيل إعفاء جميع إجراءات توثيق اتفاق التمويل بالشهر العقاري من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات، طبقا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته، في ضوء حرص الصندوق على تذليل جميع العقبات التي تواجه المواطنين المُستحقين ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي. وقالت عبدالحميد، إن المادة السادسة من القانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري.
فلوس

كيف حققت الحكومة 7 مليارات فائضا أوليا في 3 أشهر؟

تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة تبلغ نحو 124 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، بينما استطاعت تحقيق فائض بالميزانية بلغ نحو 7.1 مليار جنيه، أى نحو 437.7 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019- 2020، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية. ويعرف فائض الموازنة العامة بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات على بنود المصروفات، حيث تسعى الحكومة لتطبيق حزمة إجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا.
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احمد-الجارالله

أحمد الجارالله: السيسي قائد يعمل لمجد بلاده وليس لشخصه

أكد رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية العميد أحمد الجارالله، أن رد المصريين القوي على دعوات تنظيم "الإخوان" الإرهابي للتظاهر، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد يعمل لمجد بلاده وليس لمجده الشخصي. وقال الجارالله – في افتتاحية الجريدة بعددها الصادر اليوم الأحد، تحت عنوان "الشعب المصري اليقظ .. يدحر فلول الإخوان"، إن الشعب المصري يُسجَّل تأكيده صوابية الخيارات التي ذهب إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة بناء ما هدمته حركات الفوضى بعد 25 يناير 2011، وأدت إلى تخريب الاقتصاد الوطني، كما أدخلت مصر في متاهة الإرهاب، والتي كان يهدف منها تنظيم "الإخوان" الإرهابي المدعوم من قوى دولية، تخريب العالم العربي، لفشله في اعتلاء أنظمة الحكم فيه وإقامة دولته من خلال صناديق الاقتراع.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: مصر تعيش العصر الذهبي للمرأة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو "تمكين المرأة في المجال البحري" دليل واضح على التزام المجتمع العالمي بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر ركزت جهودها في السنوات الماضية على تفعيل دور المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي بقلعة قايتباي بالإسكندرية، إذ أوضح أن هذا الحدث يتم الاحتفال به سنويا بالعالم كله تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم جميع عناصر المجتمع البحري.
مصر تفوز بعضوية مجلس الإيكاو

اكتسحت الانتخابات عربيا وإفريقيا.. مصر تفوز بعضوية مجلس الإيكاو

في مونتريال بكندا نجح الوفد المصري برئاسة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بعد أن حقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بفوز مصر بعضوية المجلس في الفئة الثانية خلال الانتخابات التي جرت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بمونتريال والتي تستمر حتى 5 أكتوبر الحالي.
سامح-شكري (1)

سد النهضة.. تفاصيل لقاء سامح شكري بـ5 وزراء خارجية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، 5 وزراء خارجية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وبحث شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، سبل تدعيم العلاقات المصرية الروسية والارتقاء بها في مختلف المجالات، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد الأهمية التي توليها مصر لدفع وتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية، على ضوء الزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية.
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