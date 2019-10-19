كيف حققت الحكومة 7 مليارات فائضا أوليا في 3 أشهر؟

حققت الحكومة فائضا أوليا بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري، بلغ نحو 7 مليارات جنيه خلال أول 3 أشهر من 2019- 2020؛ لعدة أسباب منها خفض العجز الكلي، وتراجع الديون

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

أموال

تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة تبلغ نحو 124 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، بينما استطاعت تحقيق فائض بالميزانية بلغ نحو 7.1 مليار جنيه، أى نحو 437.7 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019- 2020، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية. ويعرف فائض الموازنة العامة بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات على بنود المصروفات، حيث تسعى الحكومة لتطبيق حزمة إجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا.

انخفاض العجز الكلي سجل عجز الموازنة الكلى تراجعا بلغ نحو 12.4 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي، لينخفض بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل نحو 1% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. وأرجع تقرير وزارة المالية أسباب تراجع العجز الكلي للموازنة العامة، إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات بنسبة 18.6%،