ريال مدريد في مهمة الحفاظ على الصدارة أمام مايوركا

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

ريال مدريد

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة لمواجهة إيبار في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما يوجد إيبار في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وتواجه الفريقان في الدوري في 10 مباريات من قبل، حقق خلالها البارسا الانتصار في 9 لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة، وسجل العملاق الكتالوني في تلك المباريات 33 هدفًا واهتزت شباكه بـ6 أهداف، وعلى ملعب إيبار تواجها 5 مرات من قبل، فاز برشلونة فيها بـ4 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

وضمن مباريات نفس الجولة، يرحل ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب إيبيروستار، ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يوجد مايوركا في المركز الـ18 برصيد 7 نقاط. وتواجه الفريقان في 56 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 36

وضمن مباريات نفس الجولة، يرحل ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب إيبيروستار، ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يوجد مايوركا في المركز الـ18 برصيد 7 نقاط.



وتواجه الفريقان في 56 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 36 مباراة، وتعادل في 11 لقاءً وخسر 9 مواجهات أخرى، وسجل الريال في تلك المواجهات 120 هدفًا، واهتزت شباكه بـ52 هدفًا.



وعلى ملعب مايوركا، تواجه الفريقان في 28 مباراة، حقق خلالها ريال مدريد الانتصار في 15 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل الريال في تلك المباريات 51 هدفًا واهتزت شباكه بـ23 هدفًا.