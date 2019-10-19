اتحاد الكرة يؤجل الرد على بيان الأهلي بشأن القمة

تحرير:أحمد بركات ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

اتحاد الكرة

اتفق مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل الاجتماع، الذي كان مقررًا عقده اليوم للرد على بيان الأهلي، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الاتحاد صباح اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية قرروا تأجيل الاجتماع لحين عودة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة، من أمريكا يوم الثلاثاء المقبل، ويكتفي أعضاء اللجنة بجلسة ودية اليوم في مقر الجبلاية لمناقشة الموقف، وكان مصدر بالاتحاد كشف عن أن اللجنة الخماسية استقرت على إصدار بيان، ردا على بيان الأهلي، بشأن أزمة تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال المصدر إن اتحاد الكرة بصدد مطالبة الأندية بشكل رسمي بالتواصل مع الأمن للحصول على الموافقات المطلوبة للعب في الملاعب المختلفة ببطولة الدوري، وفقا لما تنص عليه اللائحة، إذ إن اتحاد الكرة كان يتدخل من أجل مساعدة الأندية، لكن اللائحة تنص على أن النادي هو المسؤول عن الحصول على الموافقات المطلوبة. وأعلن

وقال المصدر إن اتحاد الكرة بصدد مطالبة الأندية بشكل رسمي بالتواصل مع الأمن للحصول على الموافقات المطلوبة للعب في الملاعب المختلفة ببطولة الدوري، وفقا لما تنص عليه اللائحة، إذ إن اتحاد الكرة كان يتدخل من أجل مساعدة الأندية، لكن اللائحة تنص على أن النادي هو المسؤول عن الحصول على الموافقات المطلوبة.



وأعلن اتحاد الكرة، الثلاثاء الماضى، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيانا جديدا بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.



وأصدر الأهلي بيانا رسميا، صباح الخميس، شدد فيه على أنه لن يخوض أي مباراة في الدوري قبل خوض مباراة الزمالك المؤجلة، مؤكدا أنه يحترم ويقدر الأمن ودوره في تأمين المباريات والمنتخبات الوطنية.

