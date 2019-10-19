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نائب يقترح سحب الأراضي غير المستغلة في البحر الأحمر

تحرير:محمد محمود ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب عن البحر الأحمر، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة، بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في البدء في مشروعاتهم في نطاق محافظة البحر الأحمر، قائلا إن قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 2012 بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، لم ينفذ في نطاق محافظة البحر الأحمر، إذ أن هناك العشرات من قطع الأراضي التي حصل عليها رجال أعمال خلال الـ 30 عاما الأخيرة من فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو من خلال وضع اليد، لكنهم لم يبدأوا بعد في تنفيذ أي مشروعات استثمارية.
وتابع أبو خليل: "كما أنهم أضاعوا الكثير من الفرص على المستثمرين الجادين، يودون في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المحافظة، وعلى شبابها من خلال توفير فرص عمل لهم"، مشددا على أنه "لا بد من تحقيق المصلحة العليا للدولة يما يحقق أهداف التنمية والتطوير، من خلال سحب الأراضي غير المستغلة من المستمثرين
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طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا ارتفاع درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، غدا الأحد، ليسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الاسكان-الاجتماعى

الانتهاء من إنشاء أول قرية نموذجية متكاملة في سيناء

قال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء المهندس ناجي إبراهيم محمد "إنه تم الانتهاء من إنشاء قرية الجوفة النموذجية متكاملة الخدمات والمرافق؛ لتوفير سبل الحياة الكريمة لأهالي القرية، وذلك في إطار تحسين الخدمات في منطقة وسط سيناء". وأوضح إبراهيم في تصريح اليوم السبت، أن القرية تضم 100 منزل بدوي، كما تم الانتهاء من توصيل الكهرباء لها وإنارة الموقع العام للقرية، إلى جانب إنشاء بئر مياه ومحطة تحلية بقدرة 250 مترا مكعبا في اليوم، وشبكتين للطرق والصرف الصحي، ومدرسة مكونة من 11 فصلا، ومركز شباب متكامل، ووحدة صحية، ومسجد، ومضيفة للقرية.
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

الكشف عن «خبيئة العساسيف» لكهنة وكاهنات معبودات الأقصر

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن خبيئة العساسيف التي تضم 30 تابوتا خشبيا خاصة بكهنة وكاهنات معبودات الأقصر للآلهة "آمون وخنسو" من بينها 3 توابيت لأطفال، تعود جميعها للأسرة الـ22، مضيفا أن المجموعة المكتشفة من التوابيت تتميز في توفير الدليل على المراحل المختلفة لطريقة صنع التوابيت في تلك الفترة، حيث منها ما هو مكتمل الزخارف والألوان، ومنها ما هو في المراحل الأولى للتصنيع، ومنها ما انتهى تصنيعه ولكن لم يتم وضع المناظر عليه، ومنها ما تم نحته وتزيين أجزاء منه وتركت الأجزاء الآخرى فارغة بدون زخارف.
فتح-تابوت

الآثار: نقل 30 تابوتا للمتحف المصري الكبير

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه من المقرر نقل خبيئة العساسيف (30 تابوتا) إلى المتحف المصري الكبير بالجيزة، حيث سيتم تخصيص جناح لها بالمتحف يطلق عليه (خبيئة العساسيف)، لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي له، والمقرر افتتاحه نهاية عام 2020. وأضاف وزيري، أن تلك التوابيت يرجع تاريخها للأسرة الـ22 (القرن العاشر ق م) أى منذ 3 آلاف عام، مؤكدا أن هذه الخبيئة تعد أول خبيئة أثرية فى تاريخ الآثار يتم اكتشافها بأيد مصرية خالصة.
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

الموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى 6 أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة الثالثة من القانون على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون...". واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه".
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

بعد حادث «جنة».. خطاب للطيب بشأن «الأحوال الشخصية»

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب لفضيلة لإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشأن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب، إذ إنه إلى الآن لم يرسل الأزهر تعليقاته على مشروعات القوانين المرسلة من مجلس النواب؛ ما تسبب في تعطيل مناقشة مشروعات القوانين وارتفاع المشكلات الناجمة عن القانون الحالي، وكان آخرها حادث الطفلة "جنة". وثمن فؤاد، في نص الخطاب، الدور الإنساني للإمام الأكبر بشأن قضية "جنة"، وشعوره النبيل تجاه القضية واهتمامه بالأمر بشكل شخصي.
ذوي الإعاقة

نائب يطالب بتوفير وسائل نقل تناسب كل أنواع الإعاقات

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن معاناة البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة من صعوبة قضاء الأنشطة الخاصة بهم، نظرا لعدم توافر وسيلة مواصلات مؤهلة للتعامل معهم، وعدم تمهيد الشوارع والأرصفة لهم، يتسبب في مكوثهم بالمنزل وتدهور حالتهم النفسية، مشيرا إلى ضرورة توفير حافلات وسيارات أجرة وقطارات وغيرها، ويتم تعديلها وفقا للمعايير العلمية والعملية لتوفير الأمان لهم، أو على الأقل تخصيص عدد معين من مقاعد هذه المواصلات لتكون خاصة بهم مع تكييفها وتعديلها لتلائم متطلباتهم، وإلزام أصحاب سيارات الأجرة بتوفير كرسي قابل للدوران.
طلاب -الثانوية(1)

نائب يطالب بغلق «مقاهي الإنترنت» صباحا بسبب الدراسة

قال فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن حياة ومستقبل الطلاب في خطر بسبب المقاهي، إذ تعمل على تحفيز الطلاب للتسرب من التعليم، لتكون عاملا إضافيا لظاهرة التسرب التعليمي مع الظروف المادية الصعبة، وعدم رغبة الأسرة وصعوبة الوصول للمدرسة والزواج المبكر، مؤكدا أن ظاهرة التسرب التعليمي أصبحت أحد أخطر المشكلات التي تهدد المجتمع في الوقت الحالي، مطالبا بإغلاق مقاهي الإنترنت خلال الفترة الصباحية، لمكافحة ظاهرة التسرب من المدارس، ومنع جلوس التلاميذ بتلك الأماكن.
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