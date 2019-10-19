المالية: اتفاقية لربط إصدارات أدوات الدين ببنك يورو كلير

تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام من خلال عدة طرق، منها إطالة أجال الدين الداخلي، حيث تم توقع اتفاقية لربط إصدارات أدوات الدين بالعملة المحلية ببنك يوروكلير

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

وزارة المالية

وقعت وزارة المالية، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير، ما يسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، حيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، وأنها تعمل على تحقيق المستهدفات المالية، ومنها خفض معدلات الدين الحكومي للإنتاج المحلى وفق الإستراتيجية التى وضعتها منذ عام 2017، موضحًا أن هذه الاتفاقية تأتى استكمالا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع بنك يورو كلير