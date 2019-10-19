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المالية: اتفاقية لربط إصدارات أدوات الدين ببنك يورو كلير

تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام من خلال عدة طرق، منها إطالة أجال الدين الداخلي، حيث تم توقع اتفاقية لربط إصدارات أدوات الدين بالعملة المحلية ببنك يوروكلير
تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
وزارة المالية
وزارة المالية
وقعت وزارة المالية، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير، ما يسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، حيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، وأنها تعمل على تحقيق المستهدفات المالية، ومنها خفض معدلات الدين الحكومي للإنتاج المحلى وفق الإستراتيجية التى وضعتها منذ عام 2017، موضحًا أن هذه الاتفاقية تأتى استكمالا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع بنك يورو كلير
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الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 673 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الاسكان-الاجتماعى (1)

إعفاء إجراءات توثيق وحدات الإسكان من الرسوم والضرائب

أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفعيل إعفاء جميع إجراءات توثيق اتفاق التمويل بالشهر العقاري من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات، طبقا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته، في ضوء حرص الصندوق على تذليل جميع العقبات التي تواجه المواطنين المُستحقين ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي. وقالت عبدالحميد، إن المادة السادسة من القانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري.
فلوس

كيف حققت الحكومة 7 مليارات فائضا أوليا في 3 أشهر؟

تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة تبلغ نحو 124 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، بينما استطاعت تحقيق فائض بالميزانية بلغ نحو 7.1 مليار جنيه، أى نحو 437.7 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019- 2020، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية. ويعرف فائض الموازنة العامة بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات على بنود المصروفات، حيث تسعى الحكومة لتطبيق حزمة إجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا.
سحر-نصر (1)

21.6 مليار دولار محفظة البنك الإسلامى للتنمية بمصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن. وبحث الجانبان التعاون في مجال تنمية التجارة في المنطقة العربية والإفريقية، من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، فى ظل توافق البرنامج مع إستراتيجية مصر في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية، وتعزيزا للدور المصري عربيا وإفريقيا، لا سيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
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وزارة-المالية

حقيقة إلغاء الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك الجديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن إلغاء الإعفاءات الجمركية السابقة في قانون الجمارك الجديد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الشائعة، مُؤكدةً أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية المُقررة بأي قوانين أو اتفاقيات سابقة في مشروع قانون الجمارك الجديد، وأن مشروع القانون الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.
بنزين

3 أسباب دفعت إلى خفض أسعار البنزين 25 قرشا

أعلنت وزارة البترول الأربعاء، خفض أسعار البنزين، مشيرة إلى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، أقرت خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
بنزين

انخفضت 25 قرشا.. الحكومة تعلن أسعار البنزين الجديدة

أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
جماعات-ارهابية

إحالة قانوني المرور والكيانات الإرهابية إلى اللجان المختصة

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول، عددا من مشروعات القوانين الهامة المقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها، ويأتي في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأحالها عبد العال للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
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